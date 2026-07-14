Посадить и забыть - не получится. Почему в Мурманске пришло время обновлять деревья, и что изменится в озеленении города

К новому этапу озеленения в Мурманске подойдут с измененными правилами. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда в Мурманске начинают вырубать старые деревья, это всегда вызывает эмоциональный отклик у северян. Одни считают, что растения, которые так хрупки на Севере, уничтожают без причины, другие уверены, что они давно представляют опасность. Чтобы уйти от догадок, администрация Мурманска заказала комплексное обследование деревьев и кустарников в центре заполярной столицы. Итоги оказались неожиданными: массовой гибели «зеленых друзей» нет, однако многие посадки подошли к возрасту, когда без грамотного ухода и постепенного обновления город может потерять привычный зеленый облик. Теперь в столице Кольского Заполярья собираются полностью менять подход к озеленению.

Стареют, как и люди

Специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН изучили почти восемь тысяч деревьев и кустарников на четырех ключевых территориях - в сквере у памятника Жертвам интервенции, на Пяти Углах, а также вдоль проспекта Ленина и улицы Полярные Зори. Исследование было куда глубже обычного визуального осмотра. Эксперты анализировали возраст растений, наличие болезней, состояние древесины с помощью специального оборудования, обследовали почву и даже создали электронную карту, где теперь оцифровано каждое дерево.

Главный вывод исследования звучит довольно спокойно: критической ситуации нет.

По словам директора Полярно-альпийского ботанического сада Евгения Боровичева, почти половина обследованных растений относится к категории слабо- и среднеослабленных. На первый взгляд цифра кажется тревожной, однако специалисты объясняют: для деревьев возрастом 40-60 лет это абсолютно естественное состояние.

- Почему-то считается, что дерево должно быть одинаково здоровым всю жизнь. Но растения, как и люди, стареют. Для многих городских посадок декоративный возраст составляет примерно 30-50 лет. После 60-80 лет начинается естественное старение, - объяснил ученый.

Главная проблема - одинаковый возраст деревьев. Именно это специалисты называют одной из ключевых ошибок прошлых десятилетий.

Проспект Ленина и улицу Полярные Зори озеленяли практически одновременно. Высаживали одни и те же виды растений примерно одного возраста. В результате сейчас многие деревья дружно подошли к физиологической старости.

По итогам обследования, около 600 деревьев и кустарников рекомендованы к удалению. Речь идет прежде всего о сухостойных, аварийных и полностью утративших декоративность растениях. Эксперты отмечают, что постепенное обновление стоило начать еще 20-30 лет назад, тогда сегодня не пришлось бы менять такое количество насаждений сразу.

При этом речь не идет о массовой вырубке ради самой вырубки. На месте старых растений планируют проводить восстановительные посадки.

Некоторые деревья на проспекте Ленина уже погибли. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новый подход

Мурманчане часто переживают из-за того, что зимой деревья могут гибнуть из-за реагентов (той же пескосоляной смеси, что применяют для борьбы с гололедом). Однако исследование показало более сложную картину.

По словам специалистов, на состояние насаждений влияет сразу несколько факторов: возраст, климат, интенсивность автомобильного движения, бедные северные почвы и только потом - воздействие противогололедных материалов. Более того, Мурманск расположен на берегу моря, поэтому растения постоянно испытывают влияние солевого аэрозоля, который приносит ветер. Полностью отделить воздействие дорожной соли от природной практически невозможно.

Куда важнее, говорят ученые, регулярно ухаживать за посадками.

- Почему-то считается, что можно посадить деревья и кустарники и забыть о них. Это не так. Им обязательно нужны подкормки азотными удобрениями, санитарная обрезка, защита от болезней и регулярный уход. На Севере почвы бедные, и запас питательных веществ растения расходуют очень быстро, - отметил Евгений Боровичев.

Именно поэтому в рекомендациях большое внимание уделено не только удалению аварийных деревьев, но и уходу за теми, которые еще можно сохранить.

Полученные результаты исследования уже легли в основу нового проекта благоустройства проспекта Ленина. Как рассказала директор Центра городского развития Мурманской области Дарья Климова, город будет использовать иной принцип посадок.

Основными видами станут сирень венгерская и черемуха Маака - именно они лучше всего показали себя в условиях Крайнего Севера. Их дополнят кизильник, спирея и многолетние цветущие растения. Благодаря этому улица будет менять внешний вид в течение всего сезона - одни растения будут сменять другие в периоды цветения.

По словам ученых, сегодня в Мурманске постепенно начинают приживаться виды, которые раньше считались слишком теплолюбивыми для Заполярья. Речь идет об обыкновенной сирени, некоторых видах кленов, липах и хвойных кустарниках. Однако специалисты призывают не торопиться: все новые растения сначала должны проходить экспериментальные посадки. Только после нескольких лет наблюдений можно будет говорить об их массовом использовании в городском озеленении.

Специалисты пришли к выводу, что растения на проспекте Ленина страдают не только из-за возраста, но и из-за близости к дороге. Поэтому в новом проекте клумбы максимально отодвинут от проезжей части.

Между дорогой и зелеными насаждениями появится защитная полоса шириной более метра. В нее войдут гранитный борт, дренажная система и специальный слой, который будет перехватывать воду вместе с реагентами и не позволит им попадать к корневой системе растений. Поверхность клумб закроют мульчей, чтобы сохранить влагу и дополнительно защитить почву. Такой подход, по словам экспертов, должен значительно увеличить срок жизни новых посадок.

В Мурманске признают, что прежняя модель, когда деревья массово высаживали, а затем десятилетиями практически не обновляли, себя исчерпала. Теперь город собирается перейти к постоянной системе мониторинга, ухода и постепенной замены растений. Созданная электронная карта позволит отслеживать состояние каждого дерева, а новые проекты благоустройства будут учитывать не только внешний вид улиц, но и то, как зеленые насаждения будут чувствовать себя через 20-30 лет.