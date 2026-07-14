Правильный кадр для букетов из ромашек. Творческие мастер-классы в мурманском вузе объединили два поколения северян

Полученные знания учащиеся тут же применили на практике, засняв мастер-класс по флористике. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманском филиале Президентской академии совместили приятное с полезным. В День семьи, любви и верности здесь прошел мастер-класс для студентов по созданию видеоконтента одновременно с занятием по флористике для мурманчан «серебряного» возраста.

Так, журналист газеты «Вечерний Мурманск», видеограф и сценарист Елена Нагаева рассказала участникам о секретах видеосъемки на смартфон. Студенты узнали, как выбрать оптимальные настройки камеры телефона, чтобы видео выглядели профессионально, получили информацию об основах композиции кадра и правильного освещения, познакомились с техниками монтажа.

- Лучший свет для съемки - уличный дневной: самые красивые снимки получаются на закате или восходе. При ярком солнце в околополуденное время старайтесь не снимать, чтобы не было лишних теней на лицах. А еще, в Мурманске, благодаря полярному дню, отлично получается снимать даже ночью, - советует специалист.

Полученные знания учащиеся тут же применили на практике, засняв мастер-класс по флористике. На нем пенсионеры составляли букеты из нежных ромашек и других цветов. Вместе с ними в процессе участвовала куратор проекта - депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

- День семьи, любви и верности, наверное, с особым чувством переживают женщины, потому что они являются хранительницами очага и опекают свои семьи. Об этом как никто знают люди старшего поколения, которые сегодня присутствуют на мастер-классе по созданию букетов цветов. Композиции несут доброе послание: сегодня они состоят из хризантем и ромашек, потому что именно они символизируют семью, - поделилась Ирина Андреева.

Мурманский филиал Президентской академии активно сотрудничает с администрацией Мурманска. Например, не так давно Ирина Андреева проводила экскурсию для студентов учебного заведения по экотропе. А теперь в вуз пришли гости старшего поколения.

- Очень важно сегодня поддержать преемственность поколений. Мы пригласили в гости членов клуба «Северное долголетие», и наши студенты тоже участвуют в совместном мероприятии. Надеюсь, что всем было полезно и интересно, - отметила и. о. руководителя вуза Татьяна Печкарева.