Как большой комарик укусит

Ученые отмечают, что горбатых китов у побережья Мурманской области в этом году меньше. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На побережье Баренцева моря успешно завершилась экспедиция по изучению краснокнижных горбатых китов, об этом сообщает фонд «Природа и люди». Помимо его представителей в ней участвовали также ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и Мурманского арктического университета (МАУ).

- За месяц работы команда прошла около 1100 километров морских маршрутов, провела 80 часов наблюдений за китами и впервые в России взяла анализы у баренцевоморских горбачей, - рассказали организаторы исследования.

Как пояснила руководитель экспедиции, к. б. н., научный сотрудник ИПЭЭ РАН Наталья Крюкова, у китов взяли биопсию - кусочек кожи и подкожного жира кита, который отбирали с помощью специального арбалета. Для животных это почти незаметно.

- Исследовав ткани, мы можем определить пол кита, а впоследствии - генетическую структуру горбачей. Анализ гормона кортизола даст понимание, испытывают ли животные стресс, в том числе хронический, от систематического антропогенного воздействия, - рассказала Наталья Крюкова.

Последний вопрос особенно важен стал в последнее время, когда Мурманская область стала меккой для туристов, мечтающих побывать на морской прогулке и увидеть кита. Увы, не все капитаны судов придерживаются правил безопасного наблюдения за животными. Меж тем, именно в Кольском Заполярье разработали самые полные в России правила по наблюдению за морскими млекопитающими и птицами, подробно расписав все - от дистанции, на которой можно находиться, до объекта и до тонкостей для любителей сноркелинга, серфинга и так далее.

Правила были нужны потому, что такая повышенная активность часто нер-вирует животных, может заставить детеныша отойти от матери, или стать причиной травмирования кита, если тот попадет под винт судна. А некоторые суда действительно готовы идти едва ли не по головам и спинам животным, лишь бы туристы рассмотрели их вблизи.

Участники экспедиции прошли больше тысячи километров по воде. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помимо этого, в экспедиции собрали новый материал для индивидуальной фотоидентификации животных.

Собранные во время экспедиции фотографии морских млекопитающих пополнят российские и международные каталоги, что поможет отслеживать пути миграции, социальные связи и регулярность возвращения морских гигантов в акваторию.

Как отмечают ученые, в этом году в традиционных районах нагула - у Териберки, губы Ура и полуострова Рыбачий - горбачей было зарегистрировано меньше, чем в предыдущие годы. К двадцатым числам июня 2025-го в акватории было отмечено 35 горбатых китов, в этом году за этот же период - только 16 особей. Специалисты подчеркивают, что о причинах таких изменений говорить пока рано - необходим анализ множества факторов.

- Экспедиция принесла интересные результаты и доказала, что синергия науки, бизнеса и экологических организаций дает нам новые возможности. Впервые полученный генетический материал баренцевоморских горбачей открывает новую главу в изучении китов на Севере, - рассказала руководитель программы по сохранению животного мира фонда «Природа и люди» Ирина Онуфреня. - Однако природа ясно дает понять, что одного сезона недостаточно: изменение привычных мест нагула китов и рост турпотока требуют от нас долгосрочной, системной работы. Мы настроены продолжать исследования, а в перспективе надеемся увидеть, как экологический туризм и сохранение краснокнижных гигантов могут гармонично развиваться, дополняя друг друга.

Ранее Мурманская область прославилась двумя операциями по спасению краснокнижных горбатых китов, которые провели впервые в России. В 2024 году у Териберки спасали кита Станислава, который запутался в рыболовных снастях. В 2026-м история повторилась с его собратом Петром - его заметили также в Баренцевом море в районе острова Кильдин.

В обоих случаях люди смогли помочь и перерезать путы специальными приспособлениями. Станислав с тех пор каждый год возвращается к побережью Кольского полуострова кормиться, а Петя с момента освобождения и не уходил - его часто встречают на морских прогулках.