Человек против стихии: как в Кировске появилась первая в мире специализированная противолавинная служба

Сначала лавины обстреливали из минометов. Фото: предоставлено ПАО «ФосАгро»

В Мурманской области много всего с определением «самый». Обычно это «самый северный», например, троллейбус или самое высокое здание за полярным кругом. Но есть и то, что оказалось впереди планеты всей. Например, именно Кировск стал тем городом, где появилась первая в мире специализированная противолавинная служба. В этом году она отмечает свое 90-летие.

Самые лавиноопасные

Крупнейший горный массив на Кольском полуострове - Хибины - нельзя назвать самым высоким, но это не мешает ему проявить себя в ином статусе.

«Хибины – одни из самых лавиноопасных гор в европейской части России, здесь сложный снег, сухих лавин почти нет, в основном мокрые (это значит, что с вершины сходит тяжелая масса «влажного» снега, которая буквально может раскатать катком все на своем пути. - Ред.)», - рассказывает спасатель первого класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Евгений Галушин.

Но только в ХХ веке люди задумались о том, как если не укротить горы, то хотя бы сделать так, чтобы они забирали как можно меньше жизней. Если раньше Хибины были интересны только местным коренным малочисленным жителям – саами, то позже, благодаря таким ученым, как Ферсман, Рамзай, Лабунцов и другим, СССР открыл для себя одну из главных своих сокровищниц. С планами на создание рудников появились и населенные пункты для покорителей Севера. А вместе с ними - и понимание, что дома и промышленные объекты надо защищать от лавин.

Для базирования противолавинной службы выбрали полуразрушенный щитовой домик геологов, находившийся на горе Юкспорр. Фото: предоставлено ПАО «ФосАгро»

Ночь четырех лавин

Правда, путь к этому был непростым, ведь сначала сметающие все на своем пути снежные волны считались неизбежной ценой за добываемые полезные ископаемые. Хотя еще академик Александр Ферсман писал, что «…снега и лавины будут мешать движению поездов...».

5 декабря 1935 года Хибины пережили одну из самых страшных трагедий в своей истории - ночь четырех лавин на Кукисвумчорре. За несколько часов снежные завалы обрушились на маленький рабочий поселок первостроителей комбината «Апатит». Первый сход с Юкспорра перевернул поезд с рудой, смел деревянный дом - под завалом погиб человек, двоих удалось спасти. Две следующие лавины обошлись без серьезных разрушений, и жители уже начали надеяться, что беда миновала. Но четвертый сход оказался самым страшным.

«Лавина перемахнула через железную дорогу и до основания разрушила два жилых барака. Третий барак почти уцелел, остался без одной стены. Частично пострадали еще три дома, которые были до половины засыпаны снегом. Местами снег пробил окна и попал внутрь», - рассказывают в музейно-выставочном центре «Апатит».

Под завалами оказались 239 человек, 89 из них не удалось спасти. События 1935 года стали переломным моментом. Именно после них в тресте «Апатит» создали горно-лавинную станцию на горе Юкспорр, а после - первую лавинную службу в мире. Удивительно, но датой ее рождения стал не зимний день, а 13 июля 1936 года.

Опыт Швейцарии и собственный ум

Инициатором создания противолавинной службы и организатором станции на Юкспорре стал гидрометеоролог Илья Зеленой. Для базирования новой структуры выбрали полуразрушенный щитовой домик геологов, находившийся на горе Юкспорр - на высоте 902 метра над уровнем моря, куда после ремонта заехали метеорологи. Их первые наблюдения были зафиксированы уже в марте 1936 года. Тогда на станции работали всего два человека, но уже 13 июля была образована Снежно-метеорологическая служба, при которой работал 21 специалист. Приказ по тресту «Апатит» объединил в одну структуру молодую станцию «Юкспорр», существовавшие метеопосты и службу снегоборьбы. Она стала первой не только в Союзе, но и в мире.

И это при том, что и раньше в странах с опасными горами задумывались о том, как защитить себя от лавин. Например, в Швейцарии около 1600 года построили четырехметровую стену для защиты от лавин в Лейкербаде. Уже в XX веке здесь появилась Комиссия по исследованию снега и лавин, из которой вырос Институт изучения снега и лавин с системой предупреждения. Кстати, этот опыт летом 1936 года исследовал Ферсман, он ездил в Швейцарию, чтобы детально изучить альпийские подпорные стены и террасы.

Особенность работы была в том, что наблюдатели ради ежедневных прогнозов находились прямо в очаге зарождения лавин. Фото: предоставлено ПАО «ФосАгро»

Но увиденное не очень его удовлетворило: лучшая защита в данном случае – это «нападение», считал ученый. В своей статье «О лавинах и борьбе с ними» по итогам заграничной поездки он писал, что конструкции должны не просто останавливать снег, а замедлять его ход, снижая силу разрушительной воздушной волны. Ферсман был уверен, что пассивная защита неэффективна без глубокого понимания физики снега: нужно не просто защищаться от схода лавины, но буквально предсказывать его и по мере сил – предотвращать. И Хибины стали первым местом на земном шаре, где стали работать в этом направлении. На момент создания службы ни в СССР, ни за пределами страны причины схода лавин и свойства снежного покрова фундаментально изучены не были.

За первый год работы службы ее сотрудники разработали инструкцию по прогнозированию метелевых лавин, сделали 15 предупреждений о сходе снега, из которых оправдались 12. Также в потенциально опасных локациях начали строиться защитные сооружения по проектам А. Гоффа и Г. Оттена.

Особенность работы была в том, что наблюдатели ради ежедневных прогнозов находились прямо в очаге зарождения лавин. Также человек делал все, чтобы выиграть схватку со стихией: не только строились защитные стены, дамбы, лавинорезы, но и шло выселение людей из опасных зон и даже переносились дома. В 1937 году на это потратили 30 миллионов рублей (для понимания, среднегодовая зарплата тогда была 3 тысячи рублей, и 30 миллионов – это доход советского человека за… 10 тысяч лет).

Не шоу для туристов

В наши дни зимой сообщения о принудительном спуске снега в разных очагах Хибин поступают почти еженедельно, а в пиковые месяцы – февраль, март и апрель – даже с периодичностью в пару дней. За ними буквально стоит «убийство» лавины – снежную массу подрывают, чтобы спровоцировать принудительный управляемый сход (раньше ее расстреливали из минометов – впервые такой опыт применили в 1939 году). Так риск того, что снега накопится слишком много, и он смертельной волной пойдет на жилые дома и промобъекты, снижается в разы.

Современная служба лавинной безопасности Кировского филиала АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») курирует 119 лавинных очагов на склонах Хибинского горного массива, причем в это число входят 18 очагов, угрожающих, в том числе, и инфраструктуре города Кировска. В распоряжении службы состоит штат, который насчитывает 34 человека. Метеорологические наблюдения проводятся на шести пунктах наблюдения. Применение взрывчатых материалов специалистами отдела активных воздействий службы позволяет существенно сократить продолжительность режима объявленной лавинной опасности.

Ферсман считал, что человек должен не только предсказывать лавину, но и предупреждать ее. Фото: предоставлено ПАО «ФосАгро»

Туристы, которых в Кировске с каждым годом становится все больше, мечтают увидеть сход лавины. Конечно, со стороны. Хотя находятся и те, кто специально подрезают снег на «черных» трассах, провоцируя сход снежной массы – обычно тогда исход один: гибель человека. Борис Вахмистров из Кировска смотрит на лавины по-разному – с профессиональной оценкой как сотрудник отдела лавинной безопасности Кировского филиала АО «Апатит», и как фотограф. Уже многие годы он – летописец лавинной истории Хибин. Его отношение к мощи стихии – уважение и осторожность.

«Когда город развивался, осваивались новые месторождения, часто были экспедиции и обследования новых территорий на лавинную опасность, составлялись отчеты, в том числе и с фото. И в цеху все работы обязательно фиксировались. На каждую серьезную, необычную лавину, тем более если она что-то, не дай бог, повредила, составляется паспорт», - рассказывает Борис Вахмистров.

За много лет сформировался целый архив таких фотографий. А сам Борис составил карту всех смертельных лавин в Хибинах. Несмотря на то, что лавины он видит часто, каждый раз смотрит на них с интересом. Как фотографу ему хочется подойти поближе к лавине, снять ее с интересного ракурса, а вот как сотрудник противолавинной службы, он понимает, что с природой лучше не играть. Разве что техника выручит.

Борис Вахмистров уверен, что укротить Хибины полностью невозможно – никогда не наступит день, когда можно будет сказать, что все лавины сходят под контролем. Это как попробовать приручить Мировой океан или сказать, что космос понятен как собственный дом. Поэтому для туристов и спортсменов совет один – здраво оценивать обстановку.