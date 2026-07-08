Карельское кафе привлечено к ответственности. Фото: Предоставлено пресс- службой Россельхознадзор

Ранее Управлением был проведен инспекционный визит в принадлежащее предпринимателю кафе, расположенное в г. Петрозаводске.

В компоненте «Цербер» площадка кафе не была зарегистрирована, ветеринарные сопроводительные документы в ее адрес не поступали.

В ходе мероприятия в кафе были выявлены морозильные камеры с отсутствующими термометрами. В них хранилась мясная продукция (баранина и говядина) весом 86 кг без маркировки с информацией об условиях хранения, дате изготовления и сроках годности, а также без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих проведение ветеринарно-санитарных экспертиз. Таким образом, невозможно было подтвердить происхождение мяса, не истек ли срок его годности, безопасно ли оно для потребителя, не станет ли оно источником распространения заболеваний.

Со слов владельца кафе, мясо было получено с семейной фермы в Кондопожском районе Карелии. В апреле 2026 года Управлением проводилась внеплановая выездная проверка данной фермы, в ходе которой выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил содержания животных. Мясная продукция изъята.

В отношении предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Изъятую продукцию постановлено утилизировать или уничтожить.

Также предпринимателю выдано предписание устранить выявленные нарушения и представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

ДОСЛОВНО

Лес на экспорт досмотрели

За 6 месяцев 2026 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Республике Карелия досмотрено и сертифицировано для отправки на экспорт более 198 тыс. куб. м лесопродукции.

Лесопродукция была направлена в Китай, Египет, Турцию, Азербайджан, Индию, Казахстан и другие страны.

На экспортные партии было выдано 3,8 тыс. фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соблюдение требований стран-импортеров и фитосанитарную карантинную безопасность продукции.

Отсутствие карантинных вредителей в экспортируемой продукции подтверждено заключениями Североморского филиала ФГБУ «ВНИИКР».