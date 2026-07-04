Многолетняя мерзлота, как фундамент домов в Арктике, исчезает

Из-за многолетней мерзлоты дома в Арктике часто стоят на сваях. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании экспертного совета комиссии Государственного совета по Севморпути и Арктике в Москве обсудили проблему многолетней мерзлоты - она исчезает, и это далеко не радостное событие.

Дело в том, что эта мерзлота является фундаментом для жилых домов и других зданий. Из-за ее плотности закреплять строения в самой почве, скованной льдом, очень трудно, и они устанавливаются «поверхностно». С таянием строения буквально теряют точку опоры и могут обрушиться. Также процесс опасен для дорог, без которых в Арктике нет жизни, и трубопроводов.

Особенность деградации многолетней мерзлоты в том, что она происходит не резко, а постепенно. При этом в последние годы из-за масштабных изменений климата процесс ускорился. Впрочем, постепенное оттаивание многолетнемерзлых грунтов происходит не только из-за этого, большую роль играет и хозяйственная деятельность человека.

Ранее ученые предупреждали, что на мерзлоту влияют свалки. Они могут нагревать землю до 90 градусов, например, если на них случается пожар, также там идут процессы гниения, выделения газов, что тоже приводит к таянию. Скованный грунт разрушается, и мусор вместе с вредными и опасными веществами (ртуть, нефтепродукты, технологические отходы от добычи руды) попадают в реки бассейна Северного Ледовитого океана, а затем в сам океан (карта мерзлоты почти совпадает с картой рек бассейна). Также образуются заболоченные территории с таким же ядовитым составом.

Для борьбы с деградацией мерзлоты подготовлен проект комплексного плана мероприятий по адаптации инфраструктуры Арктической зоны РФ к процессам деградации многолетней мерзлоты. Доработки в него рассмотрели на заседании экспертного совета. Так, участники пришли к выводу, что нужно дополнить финансовые механизмы и адресные мероприятия. Причина - пугающие цифры от потенциального ущерба из-за ухода мерзлоты. Сейчас они оцениваются в 5-7 триллионов (!) рублей к 2050 году.

Как рассказал принявший участие в обсуждении губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис, деградация многолетней мерзлоты сейчас - один из самых серьезных вызовов для северных регионов.

«С каждым годом риски растут, поэтому нужен понятный и системный план действий. Наши коллеги из «Востокгосплана» во исполнение поручения президента уже разработали его. И на площадке экспертного совета комиссии обсудили план широким кругом экспертов. Отдельно остановились на ключевом вопросе – финансировании. Решать его нужно уже сейчас. Главная задача – работать на опережение. Чтобы сохранить устойчивость инфраструктуры и комфорт жителей Арктики на десятилетия вперед», – рассказал Андрей Чибис.

Сейчас в план входит 20 мероприятий по данной проблеме, это и такие действия, как формирование системы мониторинга многолетней мерзлоты и развитие профессиональных компетенций, так и совершенствование нормативно-правового обеспечения и воплощение в жизнь пилотных проектов по адаптации. Также рассматривается термостабилизация грунтов и усиление фундаментов, дооснащение объектов датчиками мониторинга.

Для разработки документа специалисты из «Востокгосплана» опирались на научные данные - климатические тренды по секторам Арктики с данными за почти 40 лет. В нем описаны сценарии RCP (Representative Concentration Pathways) для прогнозирования изменений температуры в Арктической зоне РФ до 2050 года.

Как уточнили в правительстве Мурманской области, мерзлота рассматривается дифференцированно: выделены зоны с разной устойчивостью, регионы ранжированы по уровню риска. В качестве институционального ядра предлагается создание Единого мерзлотного центра для ведения федеральной базы мониторинговых данных и координации вовлеченных организаций.

На заседания сформулировали предложения по доработке плана. В их числе – дополнение документа укрупненной ресурсной оценкой и обозначение возможных источников финансирования, включая государственные программы и механизмы государственно-частного партнёрства с недропользователями. Отдельно отмечена важность увязки конкретных адаптационных мероприятий с обозначенными рисками.

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