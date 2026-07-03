Танец как познание себя и мира

Фестиваль «Nord Dance» , Музыкальный театр РК. Фото: Музыкальный театр РК

C 17 по 26 июня сценическое пространство одного из любимейших мест карельского зрителя стало чистым холстом для хореографов и всех вдохновителей долгожданного события. Мастерство и вдохновение, легкость и глубина, иллюзия и реальность – все сплелось в едином порыве под названием Танец.

Когда-то знаменитая танцовщица Айседора Дункан назвала танец «высшим разумом в свободнейшем из тел». Высший – поскольку познание движения через тело связано с главенством духа, который помогает постичь человека, мир и время. Разум – потому что порой в танце часто ценно именно осмысление, осознание тех эмоций и переживаний, которые зрителю дарят со сцены танцоры.

Танец прекрасен и тем, что за легкостью скрыт невероятный труд всех сопричастных к этому чуду. На фестивале выступили коллективы из Санкт-Петербурга (театр «Каннон Данс»), Петрозаводска (Музыкальный театр РК), Москвы (театральная компания «2sisters»), Перми (театр «Балет Евгения Панфилова») и Екатеринбурга («Провинциальные танцы»).

В течение нескольких дней жители Петрозаводска и гости столицы Карелии могли наслаждаться спектаклями. На сцене Музыкального театра зрители смогли увидеть калейдоскоп из хореографических па на тему произведений Толстого, Горького, Ю Стромгрена, А. де Сент-Экзюпери, а также услышать музыку Шнитке и соединение электронной музыки и романсов в исполнении Петра Лещенко.

«До поезда осталось»

Этот часовой спектакль по произведению Льва Толстого «Анна Каренина» был представлен 22 июня. Хореограф – Ольга Лабовкина, режиссер – Ирина Михеева. В главных ролях – Дарья Павленко (Мариинский театр, г. Санкт-Петербург), Владислав Лантратов (Большой театр, г. Москва).

Это история в танце о взаимоотношениях мужчины и женщины, матери и ребенка, о борьбе героев друг с другом и с самими собой. Метущаяся душа героини, ее желание страсти и, как ей кажется, подлинной любви становится силой разрушающей.

Мощно и завораживающе, на грани, и ни секунды фальши – так танцоры проживают историю своих героев, в которой даже трагизм красив и пленителен. Любовь или страсть? Лживое или подлинное? Слабость или сила? Эти вопросы создают тему, образующую собственную систему координат в постижении истин, которые для спектакля является основными ориентирами.

«После вовлеченности. Диптих. Часть II»

Этот спектакль был представлен зрителю в финальный день фестиваля театром современной хореографии «Провинциальные танцы». Постановка сложна для понимания и насыщенна многообразием хореографических метафор.

Героиня – танцовщица в шаре, напоминающий аквазорб. Этот шар становится образом маленького сюрреалистичного мира-пристанища. Также он может ассоциироваться с вакуумом, отсутствием кислорода в котором может разрушиться хрупкий внутренний мир героини. Бумажная дорожка, выстроенная на сцене, является своеобразной метафорой жизненного пути. Мужчины держат в руках сито, осыпая своих партнерш мукой. Волосы девушек буквально за пару минут становятся белыми, напоминая седину. Этот необычный художественный ход, созданный танцем, говорит о мимолетности человеческой жизни, о ценностях и красоте тактильного диалога мужчины и женщины, без которого сам процесс жизни и смерти невозможен и бессмыслен. Все эти акценты наполнили спектакль особенным смыслом и энергетикой.

Об искусстве вовлечения

– Если говорить о нашем спектакле «После вовлеченности. Диптих. Часть II», то здесь образы и характеры – это продукт культуры, которые отображают философию прожить, прочувствовать, насладиться телесностью в ощущениях, не спешить в восприятии мира, – поделилась хореограф и художественный руководитель коллектива «Провинциальные танцы» Татьяна Баганова. – Латино-американские танцы здесь – это совсем не аутетичные, не оригинальные. Если правильно выразиться, то это мои впечатления от того, как бы я это станцевала. И такой посыл создает своеобразную атмосферу доверия, подчинения, перехвата инициативы. Современный танец для меня – это искусство реагирования, взаимодействия. Если раньше танец был направлен на процесс эстетического чувствования, то сейчас танец связан с психосоматическим откликом. Когда ты реагируешь, ты позволяешь себе реагировать или не позволяешь. Без вовлечения ничего не существует, на мой взгляд. От него зависит твоя картина мира. И далее ты выстраиваешь свои ожидания в этой картине мира. И они, как правило, являются иллюзиями. Ты ждешь от другого человека ответ-реакцию. И ее не будет. Эта иллюзия ежесекундно развивается, растворяется, этап за этапом, секунда за секундой. Но для танцовщиков есть разработанная партитура как обоснование действия. Спектакль разделен на несколько этапов. Ты прошел одни отношения, и если иллюзии разрушены, то готов ли ты принять новые, насколько у тебя хватит смелости это сделать?

Практически все хореографические эксперименты в рамках фестиваля были направлены на познание человека. Постановки объединены темами поиска себя и освобождению от штампов, наносных истин, существования выбора в сложном меняющемся мире, который становится в конфликт с миром внутренним, где иллюзия так красиво и поэтично сталкивается с реальностью.