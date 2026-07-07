«Мы не теряем надежды». Больше 130 человек уже месяц ищут пропавшую в Мурманской области Татьяну Медведеву

Добровольцы и специалисты выполнили свыше 60 сложных поисковых задач и пешком обследовали более 230 километров местности. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

В Мурманской области уже месяц продолжаются поиски 30-летней Татьяны Медведевой (Покусаевой), которая пропала в поселке 19-й километр железнодорожной станции Печенга. Каждый день добровольцы, спасатели, сотрудники полиции и других служб выходят на поиски девушки, надеясь найти хоть какую-то новую зацепку.

Информация об исчезновении Татьяны поступила в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» вечером 9 июня. С тех пор поисковые работы не прекращались.

Как рассказали в отряде, с 9 июня по 5 июля в поисках приняли участие более 130 человек. За это время добровольцы и специалисты выполнили свыше 60 сложных поисковых задач и пешком обследовали более 230 километров местности.

Сразу после получения заявки добровольцы вместе с сотрудниками полиции начали устанавливать возможный маршрут девушки. Они опрашивали свидетелей, изучали записи камер видеонаблюдения и проверяли все направления, куда Татьяна могла отправиться.

Сразу после получения заявки добровольцы вместе с сотрудниками полиции начали устанавливать возможный маршрут девушки. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

Так, во время поисков выяснилось, что раньше Татьяна жила в Апатитах. Туда сразу направили автономные поисковые группы. Добровольцы проверили прежние адреса, поговорили с местными жителями и прохожими...Увы, в город Татьяна не приезжала.

11 июня к поисковой операции присоединились сотрудники Пограничной службы ФСБ России со служебными собаками. В тот же день удалось получить важные свидетельства очевидцев: они сообщили, что видели, как девушка заходила в лес.

После этого был объявлен сбор добровольцев на активный выезд, а вечером в районе поисков развернули оперативный штаб. Именно тогда появилась первая серьезная зацепка - участники поисков обнаружили следы пребывания Татьяны, так называемые артефакты, подтверждающие, что она действительно находилась в лесном массиве.

«С того момента выезды на место организуются ежедневно. Мы и близкие Татьяны не теряем надежды и продолжаем делать все возможное, чтобы найти девушку и вернуть ее домой», — сообщили в ПСО «ЛизаАлерт» Мурманской области.

Поисковая операция продолжается. Добровольцы ежедневно обследуют территорию, проверяют возможные направления и продолжают надеяться, что поиски завершатся благополучно. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

Позже к работе в природной среде подключились спасатели МЧС России, специалисты Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ), местные жители и администрация Печенгского округа. Кроме пеших поисков использовалась и специальная техника. Спасательные службы и военные обследовали территорию с помощью тепловизоров - насколько это позволяли условия работы вблизи госграницы.

Поисковая операция продолжается. Добровольцы ежедневно обследуют территорию, проверяют возможные направления и продолжают надеяться, что поиски завершатся благополучно. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Медведевой (Покусаевой), просят незамедлительно сообщить об этом в полицию: 02 или 102 или на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700 54 52.

Приметы пропавшей: рост 172 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения на ней были серая кофта, синие джинсы и черные кроссовки. Каждая, даже самая незначительная на первый взгляд деталь, может оказаться важной и помочь в поисках девушки.

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