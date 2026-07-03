Лечить людей посреди ледяного моря. В Мурманске создают первый в России центр подготовки арктических медиков

Арктика - это территория, где до ближайшей больницы могут быть сотни километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области появится первый в России специализированный учебный центр морской медицины. Его планируют создать на базе Мурманского арктического университета (МАУ) совместно с Научно-исследовательским институтом промышленной и морской медицины ФМБА России. Соответствующее соглашение стороны подписали на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Новый центр станет не просто учебной площадкой: здесь будут готовить специалистов, которым предстоит работать в самых сложных условиях - в Арктике, на судах, удаленных промышленных объектах и Севморпути, где до ближайшей больницы могут быть сотни километров.

- Подписание такого соглашения - еще один важный шаг в реализации решений Морской коллегии под председательством помощника президента России Николая Патрушева, в рамках которой губернатор Андрей Чибис предложил создать в Мурманске первый в России центр подготовки арктических медиков, - отметила первый замгубернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Работа врача на Крайнем Севере сильно отличается от привычной практики в городской больнице. Специалистам приходится принимать решения в условиях автономности, ограниченных ресурсов, сурового климата и больших расстояний. Поэтому морская арктическая медицина - это не отдельная медицинская специальность, а целое направление подготовки. Оно объединяет врачей разных профилей, которым предстоит работать в экстремальных условиях.

В будущем центре станут обучать врачей общей практики, специалистов экстренной помощи, анестезиологов-реаниматологов, медиков катастроф, фельдшеров, судовых медиков, а также сотрудников спасательных и аварийных служб. Пройти обучение смогут не только студенты, но и уже работающие специалисты, которым потребуется повышение квалификации.

Особое внимание уделят практическим навыкам. Медиков научат действовать на борту судов, в арктических экспедициях и небольших северных поселках, где рассчитывать приходится прежде всего на собственные знания и опыт.

Главной особенностью центра станет современный симуляционный комплекс. Здесь будут созданы условия, максимально приближенные к реальным.

- Студенты и специалисты смогут отрабатывать оказание экстренной помощи в автономных условиях, действия при переохлаждении, тяжелых травмах и гипоксии, проводить медицинскую эвакуацию, работать в условиях ограниченных ресурсов и использовать телемедицинские технологии, - рассказали «КП»-Мурманск» в пресс-службе МАУ.

Для обучения планируется использовать высокоточные медицинские симуляторы, тренажеры неотложной помощи, VR- и AR-технологии, а также специальные модели судовых медицинских блоков и сценарии чрезвычайных ситуаций в Арктике. Основной площадкой учебного центра станет существующая инфраструктура вуза, которая в дальнейшем будет интегрирована в создаваемый кампус мирового уровня.

Организаторы рассчитывают, что центр станет одновременно образовательной, научной и исследовательской площадкой. Здесь будут разрабатывать новые методики обучения, проводить исследования и готовить специалистов для морской отрасли.

Сейчас проект находится на стадии организационной подготовки. Уже определены ключевые партнеры, ведется разработка образовательных программ. Подготовительный этап рассчитан на 2026 год: за это время специалисты разработают учебные программы, методики преподавания и кадровую модель.

Медиков научат действовать на борту судов, в арктических экспедициях и небольших северных поселках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Первые образовательные модули планируют запустить уже в 2027 году. По мере строительства инфраструктуры и открытия симуляционного комплекса центр выйдет на полноценный режим работы. Ожидается, что сначала здесь будут обучаться несколько сотен человек в год, а после выхода проекта на полную мощность - более тысячи слушателей ежегодно.

Пока что речь идет не о создании новых медицинских специальностей, а о разработке дополнительных образовательных программ и курсов повышения квалификации. Обучение будет проходить как по программам высшего образования, так и дополнительного профессионального образования. Предусматриваются и бюджетные места в рамках действующих госзаданий и программ развития университета.

Документ предусматривает совместные научные исследования, разработку новых образовательных программ, организацию практик и стажировок, а также содействие трудоустройству выпускников.

По словам врио директора НИИ промышленной и морской медицины ФМБА России Юрия Грабского, объединение возможностей двух организаций позволит вывести подготовку специалистов на новый уровень.

- Подписание соглашения является важным шагом в реализации задач, поставленных Морской коллегией Российской Федерации по развитию системы морской медицины и подготовке кадров для работы в Арктике. Объединяя потенциал ведущего профильного научного института ФМБА России и крупнейшего арктического университета страны, мы создаем условия для разработки новых образовательных программ, проведения прикладных исследований и подготовки специалистов, способных эффективно работать в условиях Крайнего Севера и обеспечивать развитие Северного морского пути, - отметил Юрий Грабский.

Соглашение между университетом и НИИ промышленной и морской медицины заключено на пять лет. За это время партнеры планируют разработать новые образовательные программы, создать современную учебную базу и сформировать систему подготовки специалистов, которые будут работать в самых сложных условиях российской Арктики.

ЦИТАТА

Екатерина КАЛАЧИКОВА, проректор по стратегическому развитию Мурманского арктического университета:

«Развитие Северного морского пути и реализация масштабных арктических проектов требуют формирования современной системы подготовки кадров и медицинского сопровождения специалистов. Сотрудничество с ведущим профильным научным институтом ФМБА России позволит вывести эту работу на качественно новый уровень и создать в Мурманской области один из центров компетенций в сфере арктической и морской медицины».

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

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