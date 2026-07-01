Где отдохнуть в Карелии с рыбалкой?

Квадроциклы QRX теперь в Петрозаводске! Фото: ИП Шихуцкий Е.П.

Карелия богата реками и озерами – от небольших ламбушек до самого большого озера в Европе – Ладожского. Здесь каждый найдет для себя место, где можно порыбачить в любое время года. Сегодня мы рассказываем нашим читателям о лучших карельских местах для рыбной ловли.

1. Ладожское озеро. Самое крупное по величине озеро в Европе. В озере обитает 60 видов рыбы – от плотвы и щуки до леща и форели. Водоем поистине огромен, простирается на 200 км. Территория сплошь покрыта еловыми лесами, поэтому есть вероятность заблудиться. Лучше взять с собой знающего местность провожатого или не отдаляться от населенных пунктов. Около островов можно поймать самый крупный улов. Рекомендуем рыбачить с лодки.

2. Онежское озеро. Второе по величине пресноводное озеро в Европе, его площадь 53 тыс.км. На берегах озера расположены крупные города Карелии – столица региона Петрозаводск, Кондопога, Медвежьегорск. Общее количество островов – 1650, самый знаменитый из них – остров Кижи, где располагается музей деревянного зодчества под открытым небом «Кижи». В озере обитает 36 различных видов рыб: ряпушка, сиг, окунь, судак, лещ, налим.

3. Озеро Сямозеро. Одно из пяти самых крупных водоемов региона, длина которого достигает 24 км. Рыбакам лучше запастись блеснами, так как из-за подводного рельефа можно легко потерять крючки. Озеро не очень глубокое, поэтому ловить рыбку лучше с лодки подальше от береговых линий. Попадается щука, судак, окунь, ряпушка и др.

4. Озеро Пяозеро. В водоеме обитает 16 видов разной рыбы: от налима и сига до палии и щуки. Рыбачить лучше с лодки. Идеальным вариантом в этом деле станет покупка эхолота, так как рельеф достаточно сложный. В качестве снастей подойдут любые – от спиннинга до стандартной закидушки-поплавка.

5. Белое море. Белое море встретит вас резкими холодными ветрами, сильным течением и непредсказуемой погодой, но это все компенсируется непередаваемой красотой северной природы, массой незабываемых впечатлений и хорошим уловом. Здесь можно поймать треску, пиногора, сига, камбалу, сельдь, зубатку, морского окуня.

6. Река Шуя. Река протянулась на 194 км. В ней водится более 20 разновидностей рыб. Речь идет о щуке, ряпушке, хариусе, плотве и других. Здесь рыбалка точно принесет хороший результат, при этом не нужно покупать дорогие снасти и иметь серьезный опыт.

ВАЖНО!

Правила рыболовства

Нельзя использовать сети, ловушки, неводы, электрический шок, огне- и пневматическое оружие (есть исключения).

Разрешены поплавочная, спиннинговая, донная удочки. Правилами рыболовства могут быть установлены ограничения по количеству крючков. Например, на Ладожском озере – не более 10 крючков, на Онежском озере – не более 20 крючков.

Нужно придерживаться установленных ограничений по размеру при вылове рыб. Например, лещ и щука должны быть не менее 30 см.

В периоды весеннего (май-июнь) и осеннего нереста (сентябрь-октябрь) правилами рыболовства могут быть установлены специальные ограничения. Например, на Ладожском озере с момента, когда растаял лед и до 15 июня запрещена ловля судака и леща, до 31 мая – щуки. На озере Сямозеро в губе Лахта с 15 мая по 30 июня. На Онежском озере в губе Челмужская с 10 мая по 15 июля и с 15 сентября по 30 октября.

ИП Шихуцкий Евгений Павлович

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