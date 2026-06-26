Для молодежи в Мурманской области приготовили много интересного. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

27 июня отмечается День молодежи. В этот праздник для жителей Мурманской области приготовили много интересного. Подробная программа Дня молодежи-2026 - в материале «КП»-Мурманск».

В Мурманске главной локацией станет набережная у Семёновского озера, где мероприятия начнутся с 13.00.

На всем маршруте от Домика моржей до стадиона будут работать различные интерактивные площадки, мастер-классы, презентации молодежных организаций, спортивные и творческие конкурсы, Маркет молодых и т.д. На празднике будут четыре тематических зоны: Мечта, Гордость, Единство, Молодость и более 35 молодежных организаций и объединений.

Основная сцена с концертной программой местных коллективов расположится – около лодочной станции. Карту локаций можно найти здесь.

Большинство площадок будут работать до 17.30, в 18.00 состоится водное шоу флайбордистов (6+).

Также интересно будет на площади у Морского вокзала, где с 22.00 до 02.00 состоится «Портовый движ» (18+). В программе: дискотека, подведение итогов фестиваля «Двигатель», выставка тюнингованных автомобилей.

В Мончегорске главной локацией станет Ленинградская набережная, где с 12.00 до 19.30 состоятся концерт (6+), дискотека (16+), будут работать интерактивные площадки, пройдут мастер-классы и выступления кавер-групп.

В Кандалакше стоит прийти на Морскую набережную с 17.00 до 21.00, здесь для северян приготовят интерактивные площадки, мастер-классы, квесты, фотозону, концерт и диджей-сет.

Все мероприятия размещены на портале «Наш Север».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru