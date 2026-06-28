Территория особенной сохранности. Что ждет ООПТ Мурманской области

Число туристов в Мурманской области растет из года в год. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последние годы в Мурманской области много говорят о развитии системы ООПТ – особо охраняемых природных территорий. Она нужна для сохранения уникального и хрупкого разнообразия живого мира Крайнего Севера, которое, как рассказала сотрудник института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Диана Рябова, сокращается, и это одна из глобальных проблем нашей дней.

- Создание ООПТ – один из наших ответов на этот вызов. Существуют целевые показатели по охвату заповедных территорий: 30% морских и наземных экосистем к 2030 году. С 1950 года охват ООПТ увеличился вдвое, и тенденция по росту прослеживается во всем мире, - рассказала Диана Рябова.

Одна из причин сокращения биологического разнообразия – его чрезмерная эксплуатация, с 80-х годов прошлого века объем горнодобывающей деятельности вырос почти вдвое.

В Мурманской области добывается более 30 видов полезных ископаемых, две их главные сокровищницы – горные массивы Хибинских и Ловозерских тундр. Но, помимо составляющих периодической системы Менделеева, здесь есть и уникальные природные комплексы. И человеку нужно искать баланс между хозяйственной деятельностью и бережным отношением к природе.

Пока нагрузка на тундры только растет. С каждым годом в Хибинах и Ловозерских тундрах становится все больше туристов, идет освоение новых месторождений при активной работе по уже взятым в эксплуатацию. Как следствие, отмечают ученые, происходит засорение территорий, вытаптывание растительности, уничтожение редких видов, разные виды загрязнений, нарушение целостности территории и рост числа пожаров.

Ловозерские тундры – одна из главных сокровищниц России. Фото: Олег ФИЛОНОК. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас на территории массивов созданы несколько ООПТ: национальный парк «Хибины», заказник «Симбозерский», природный парк «Сейдъявврь», Полярно-альпийский ботанический сад-институт и 14 точечных памятников природы.

- Создание сети ООПТ было сопряжено с промышленным освоением района, а точнее - с введением в работу треста «Апатит» и Ловозерского ГОКа. Спустя почти 50 лет после начала работ началась и работа по особо охраняемым территориям. Значимость этого трудно переоценить. В недрах района обнаружено свыше 600 различных минералов – это больше, чем в любом другом месторождении или массиве мира, более 100 были открыты впервые именно здесь. Также здесь имеется значительное биоразнообразие, флора горных массивов намного богаче флоры прилегающих равнин – более трети всех сосудистых растений, 80% мохоообразных, 40% лишайников и примерно половина всех позвоночных животных, - объяснила Диана Рябова.

Также в тундрах есть редкие и уникальные экосообщества, например, старовозрастной ельник в Ловозерских горах, горные висячие болота и так далее. Добавить к этому стоит и историко-культурные объекты, того же знаменитого Куйву на Сейдозере. Без развития сети ООПТ все это мы рискуем потерять. В 2022 году правительство Мурманской области приняло постановление об утверждении концепции функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий регионального значения до 2035 года. Она предусматривает ряд важных решений.

В Хибинах находится единственный нацпарк Кольского Заполярья. Фото: Олег ФИЛОНОК. Перейти в Фотобанк КП

Сеть охраняемых территорий – тоже живой организм, меняющийся в зависимости от условий. Так, образованный в 1982 году «Сейдъявврь» до 2024 года был заказником, а затем сменил статус на природный парк. Территория стала больше почти в два раза, вобрав в себя, в том числе, пегматиты горы Малый Пункаруайв, арники ущелья у озера Пальга, арники и маки ущелья Индичйок, сам Малый Пунккаруайв, гору Флора.

- С 90-х годов в заказнике наблюдались проблемы по охране, в том числе из-за его специфицических и неестественных границ, словно очерченных по линейке, - объяснила специалист.

Реорганизация ждет и заказник «Симбозерский», созданный как роддом для лосей, который частично своей территорией пересекается с нацпарком «Хибины». Концепция ООПТ также предусматривает и создание двух новых памятников природы: «Городской Щели» и «Ущелья Скального и Южного Сквозного», вместе они насчитывают почти 20 видов охраняемых сосудистых растений.

Биоразнообразие гор в Мурманской области больше, чем равнины вокруг. Фото: Олег ФИЛОНОК. Перейти в Фотобанк КП

Ученые, говоря об ООПТ, четко понимают, что недостаточно просто прикинуть на глаз, что туда войдет. На каждой такой территории обязательно должна быть четкая структура, состоящая из ядра, экологических коридоров и буферных зон. Такие же строгие требования должны быть и к методике оценки эффективности работы ООПТ. В Мурманской области показатель высокий – 91%.

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