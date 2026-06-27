Братья с разной кровью: шагнувшие в вечность

В Мурманске есть памятник оленетранспортным батальонам. Фото: правительство Мурманской области

Великая Отечественная война наглядно показала: не важно, какой ты национальности, какого вероисповедания, на каком языке ты говоришь. Когда Родине угрожает беда – все едины. Как часто говорят: воевали братья с разной кровью. Специальная военная операция показала, что такие традиции не меняются.

В Год единства народов России Центр народов Севера и межнационального сотрудничества совместно с министерством внутренней политики Мурманской области и Мурманским отделением Ассамблеи народов России подхватили эстафету знакомства с интересными выдержками из историй проекта «СВОИ» Дома народов России. В них рассказывается о межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Одним из героев, шагнувших в вечность, стал Семен Яковлев из Ловозера. Историю этого молодого, красивого, улыбчивого парня рассказала его мама Александра Александровна.

Семен родился 23 марта 2000 года в самом центре саамской культуры Кольского полуострова - селе Ловозере, где традиционно проживают оленеводы.

- Это место оставило в его душе теплые воспоминания о детстве, наполненном простыми радостями и семейным уютом. В его семье царила атмосфера любви и заботы, что способствовало формированию таких качеств как смелость и храбрость, - рассказала мама Семена.

Семен погиб 1 января 2024 года в Богдановке Бахмутовского района во время минометного обстрела. Фото: архив семьи Яковлевых

После школы он поступил в Северный национальный колледж, выучился по специальности «Оленевод-механизатор» - эта профессия всегда была в почете у саами и считалась одной из главных коренного малочисленного народа Крайнего Севера. Правда, поработать в тундре не привелось: уже после получения диплома юноша пошел в армию, решив попробовать себя в танковых войсках. После срочной службы в 2019 году заключил контракт и отправился служить на флот.

- Это решение стало для него важным шагом к осуществлению мечты о службе в армии. Еще с детства он проявлял интерес к оружию и охоте, часто гуляя по тундре с игрушечным ружьем, и был лидером среди сверстников. Семен всегда заботился о своих близких, товарищах по службе и был готов прийти на помощь в любой ситуации. С начала специальной военной операции Семен подписал контракт и отправился защищать интересы Родины. Он служил в морской пехоте стрелком в звании младшего сержанта в отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской бригаде 4-го армейского корпуса Северного флота, проявлял свои лучшие качества – мужество и готовность поддержать товарищей. Его сослуживцы говорили о нем только хорошее, подчеркивая, что на него всегда можно было положиться, даже в самые трудные моменты, - продолжает Александра Александровна.

18 декабря 2023 года – особенная, трагичная дата в семье Яковлевых, тогда Семен в последний раз позвонил домой. А затем связь прервалась… Как и жизнь парня, погибшего 1 января 2024 года в Богдановке Бахмутовского района во время минометного обстрела.

Родные говорят, что сослуживцы вспоминают его как жизнерадостного человека, его мужество и самопожертвование стали примером для многих, кто служил рядом. Семен награжден медалями «За отвагу», медалью Жукова и орденом Мужества посмертно. Для семьи и близких эти награды стали признанием героизма и преданности долгу сына, брата и товарища.

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КСТАТИ

Через годы

Подвиг саами в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить. Одни представители коренного малочисленного народа ушли на фронт, другие помогали в тылу.

Прославились и оленетранспортные батальоны или, как их называли, арктические танки. В Мурманске им установлен памятник у здания администрации Первомайского округа. А 20 ноября отмечается День памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов - защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны

Впервые в Красной армии олений транспорт показал свою жизнеспособность еще во время Советско-финляндской войны. Тогда-то и были разработаны основные положения по использованию оленей в войсках. С началом Великой Отечественной войны они приобрели особую ценность.

Правда, организовать и опробовать все задуманное до начала войны так и не успели. Пришлось спешно собирать оленьи подразделения, когда уже шли бои. В частях искали людей, знакомых с оленеводством. В ноябре 1941 года для 14-й армии Карельского фронта, действовавшей на Мурманском направлении, оленеводы сформировали первые три транспорта, состоявшие целиком из оленьих упряжек. Каждый из таких транспортов обслуживали 154 человека, в том числе 77 солдат-оленеводов, транспорт включал 15 оленегонных собак, 76 легких нарт, 270 грузовых нарт. В последующее время было создано еще четыре транспорта. Всего за годы войны оленеводы-ловозерцы передали армии и флоту 5900 транспортных оленей, 1600 комплектов упряжи к ним, 1119 нарт.

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