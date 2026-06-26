Истории «оранжевых» людей

В учениях приняли участие около 200 поисковиков. Фото: Наталья Шарай

В учениях приняли участие около 200 поисковиков из Карелии, Санкт-Петербурга и Москвы. Среди них как опытные добровольцы, так и начинающие поисковики. Событие стало хорошей возможностью для обмена опытом и совершенствования навыков.

Фраза «Найден. Жив» для всех вдохновителей и участников движения «ЛизаАлерт» несут в себе основную идею его миссии , являясь основной целью и задачей ее деятельности. Гостем мероприятия стал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев.

Основные задачи

В марте этого года по поручению главы Республики Карелия Артура Парфенчикова подписано соглашение о сотрудничестве при поиске пропавших без вести людей с участием добровольцев отряда «ЛизаАлерт». В рамках соглашения региональному карельскому отделению организации выделено помещение для проведения рабочих встреч и занятий.

В лесах Карелии ежегодно теряются сотни людей. Основной задачей для родственников является оперативно, со здоровой долей хладнокровия обратиться за помощью. Одним из самых надежных способов является возможность связаться со спасательно-поисковой службой. «ЛизаАлерт» – это некоммерческое общественное объединение. Вся деятельность отряда происходит на безвозмездной основе.

Инструкции по применению

В ходе учений организаторы представили участникам самые лучшие достижения в поиске пропавших граждан, рассказали, какими способами происходит работа по поиску и спасению людей. Базис учений – отработка совместных действий добровольцев и штатных спасателей системы МЧС.

Территория была разделена на несколько секторов: «Водное направление», «Навигация и компасы», «Связь», «Шерп» (вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления, предназначенный для передвижения по бездорожью всех типов), «Эвакуация», «Кинология», «БПЛА», «Поисковой вертолет», «Ангел». В каждом секторе инструкторы подробно рассказывали о данном виде спасения и делились собственным опытом участия в поисковых мероприятиях.

Например, в секторе «Эвакуация» инструктор, старший направления «Первая помощь» отряда «ЛизаАлерт» Борис Мазаев провел подробный экскурс о том, как правильно уложить на носилки пострадавшего человека, чем прикрыть, какие слова, должны быть первыми, чтобы понять его состояние и какие должны быть дальнейшие действия при его спасении. И как важен этот алгоритм! К сожалению, ситуации могут быть с летальным исходом, и здесь также необходима определенная схема действий. В деталях и подробностях, учитывая все «за» и «против», Борис поделился «инструкцией по применению» со всеми участниками встречи.

Алгоритм действий

– Перед началом поискового действия как правило поступает заявка на сайте «ЛизаАлерт» или по горячей линии службы. До этого всегда должно быть написано заявление в полицию о пропаже человека ( и необязательно от родственников пропавшего!). Далее делается первичный сбор информации о состоянии здоровья человека, его привычках, об обстоятельствах пропажи, – поделился Борис Мазаев. – Когда мы понимаем, когда, где и как мог пропасть человек, координатор поиска начинает принимать решения о том, где и как будет проводиться поисковой процесс – лесной, информационный, городской. Если это активный поиск, то благодаря специальным мессенджерам, собираются поисковики и начинается основная работа.

По словам Бориса Мазаева, существует информационное направление и координаторы, которые ведут работу взаимодействия и распространения информации. Также есть пресс-служба, которая работает со СМИ, и группа в социальных сетях от «ЛизаАлерт», которая занимается распространением информации в различные мессенджеры и паблики. Кроме того, отряд работает с различными мобильными операторами, благодаря которым есть возможность делать смс-рассылку в случаях, когда это действительно необходимо.

О помощи здесь и сейчас

– К счастью, мои близкие никогда не терялись в природной среде. Я пришла в поисковой отряд, поскольку у меня было желание помогать людям здесь и сейчас, – поделилась участница, один из организаторов отряда «ЛизаАлерт» в Карелии, инструктор Ксения Кузницкая. – За каждым нашим поиском стоит живой человек. Если он потерялся в природной среде – он ждет нашей помощи. Поиски бывают разные, и каждый из них важен. Детские поиски – самые сложные в моральном плане. Именно на детские поиски мы стараемся поднимать весь актив и всю нашу силу. Если говорить о навыках, то многие моменты приходят с опытом. Например, когда я пришла в отряд, я не умела практически ничего. У меня не было опыта хождения с палатками, трекинга. На тот момент я владела совершенно базовым уровнем сбора грибов. Но, благодаря отряду (а здесь я уже 3 года) у меня есть навыки работы со средствами связи, навигации, возможностями компаса, бумажных карт, РЭП. Отряд дает нам все, что в лесу необходимо. Городские поиски в плане навигации, конечно, проще, поскольку у нас в руках всегда телефон. Но в плане лесных поисков в отряде необходимы все навыки и ценно любое поисковое оборудование.

Напоследок, хочется процитировать великого русского писателя Льва Толстого: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». По-моему, именно этим правилом и руководствуются участники добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

P.S. Мероприятие состоялось по инициативе главы Республики Карелия Артура Парфенчикова.