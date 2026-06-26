Маньяк с феноменальной памятью. Серийный убийца женщин из 90-х в Архангельской области получил пожизненное заключение

В деле архангельского Чикатило появляются новые убийства. Фото: arh.sledcom.ru

«Подвезти?» - с этой безобидной фразы начинались страшные истории, которые происходили в Архангельской области в 90-е годы, когда Советский Союз уже трещал по швам. Сейчас жителю Архангельска Сергею Шипилову 67 лет, в те годы было около 30. И он - серийный убийца женщин.

Дорога в один конец

В Архангельске серийный убийца женщин получил пожизненное заключение Видео: arh.sledcom.ru

Его называют «архангельский Чикатило», «вельский Чикатило» и «вельский маньяк». В те годы он работал в строительно-монтажном управлении и часто ездил на ЗИЛ-130. Летом 1989 года он решился на первое преступление. В июле увидел голосовавшую Ирину (имена изменены) и предложил ее подвезти. Ничего не подозревая, та согласилась. Но Владимир повез ее не по указанному адресу, а к себе на дачу, где предложил заняться сексом. Испуганная северянка отказала, тогда мужчина стал ее душить.

В какой-то момент он подумал, что Ира мертва, и решил вывезти ее тело в лес у поселка Вайново – так он надеялся скрыть, что натворил. Но на месте Сергей обнаружил, что жертва еще дышит.

«Он предпринял попытку ее изнасиловать, после чего нанес ей подручным колющим предметом множество ударов, от которых наступила ее смерть», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следующее убийство произошло всего через несколько дней, второй жертвой стала Ольга, которая также пыталась поймать попутку и на свою беду увидела Сергея на его ЗИЛе. Он также отвез женщину к себе на дачу, вступил с ней в половую связь, а затем задушил в лесу.

Третье убийство случилось только через год, в июле 1990 года уже на острове Краснофлотский в Архангельске. Сергей вышел с обеда и заметил Настю. Молодая девушка шла на юг острова в сторону картофельных полей.

Следствие восстановило события 36-летней давности: мужчина пошел за Настей, посмотрел по сторонам и когда увидел, что рядом никого нет, попытался познакомиться и предложил переспать. Услышав от девушки «нет», Сергей рассвирепел, напал на нее и изнасиловал. Когда северянка после этого сказала, что пойдет в милицию, преступник забил ее до смерти отверткой.

Сейчас Сергею Шипилову 67 лет. Фото: Ломоносовский районный суд Архангельска

Читал газеты и прятался

На изнасилования и убийства Владимир пошел несмотря на то, что у него были жена и дети. Все тела его жертв нашли, так как сразу после исчезновения женщин их родственники забили тревогу. Два трупа, которые он спрятал в лесу в Приморском районе, обнаружили местные жители и рабочие карьера. Девушку с острова Краснофлотский нашел кинолог с собакой, который после пропажи Насти вместе с родственниками и местными жителями прочесывал остров.

Тогда, в 90-е, раскрыть эти преступления не удалось, связь между ними не прослеживалась. Да и сам Сергей внимательно следил, чтобы его не поймали.

«Как пояснил Шипилов, после указанных преступлений из СМИ он узнал, что правоохранительные органы предполагают, что убийства двух девушек на автомобильной дороге в Приморском районе были совершены одним лицом, хотя он не использовал одно и то же орудие убийств. Именно после совершения этих преступлений он сделал для себя выводы, что надо закапывать тела своих жертв. После этих преступлений он затаился на несколько лет», - рассказал старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Ян Каяво.

«Не мстил, а просто убивал»

Спустя годы следователи и следователи-криминалисты отдела криминалистики регионального следственного управления, сотрудники Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, ГУР МВД России и уголовного розыска УМВД России по Архангельской области и УФСИН России по Архангельской области все же смогли довести до суда это архивное дело.

«Ранее Сергей совершал аналогичные преступления, поэтому специалисты проанализировали способы совершения преступления, мотивы и так далее. Психически он здоров, никогда не имел проблем в общении с женщинами, легко знакомился и входил в доверие, при этом был примерным семьянином. Шипилов не мстил женщинам за личные неудачи. Он просто убивал, так как не мог остановиться. При этом Шипилов обладает феноменальной памятью, помнит всех своих жертв и мельчайшие подробности расправы над ними, в том числе позы, в которых он оставлял своих жертв, даже по прошествии более 36 лет», - рассказал «КП» Ян Каяво.

По уголовному делу об убийстве молодой женщины в 1989 году, обнаруженной с удавкой на шее, следователь решил назначить экспертизу и сообщил об этом осужденному серийному убийце. Рассказал ему о возможностях «запаховых» экспертиз. Рискнул и не прогадал! Шипилов перестал отпираться и в мельчайших подробностях рассказал обо всех деталях этих трех убийств.

Он помнил все: какая погода была в эти дни, где встретил девушек, в какой одежде они были, как у него появилось к ним сексуальное влечение, за что и как убил каждую из них, где и в какой позе оставил трупы. Он был одержим сексуальным насилием и убийствами, совершение этих преступлений вызывало у него незабываемые эмоции, которые он желал повторять вновь и вновь.

Знал, но молчал

Проведенная спустя 36 лет судебная экспертиза запаховых следов человека подтвердила версию следователя и слова фигуранта – на веревке, обнаруженной на теле задушенной девушки, содержатся следы Шипилова, уже длительное время отбывающего наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, заключения проведенных судебно-медицинских и медико-криминалистических экспертиз и объемный комплекс следственных действий по уголовному делу позволили предъявить преступнику обвинение в совершении трех убийств архангелогородок, за которые он понес заслуженное наказание.

Маньяка ранее уже судили за убийства женщин в Архангельской области, тогда на его счету было 12 жертв. Известно, что 23 октября 1995 года рядом с автобусной остановкой в Цигломенском округе он напал на незнакомую ему женщину и дважды ударил ее по голове железным прутом. У погибшей северянин украл продукты из сумки. В июне 1996 года в лесу он напал на другую женщину, ударил кулаком в лицо, а затем застрелил из самодельного оружия. Тело закопал на месте, предварительно сняв с трупа золотые сережки и вытащив из сумочки деньги, – все вместе потянуло на 140 тысяч неденоминированных рублей.

«Летом 1996 года Шипилов совершил три изнасилования, за которые с 1997 года отбывал наказание в местах лишения свободы в Вельском районе Архангельской области. Также в 1996 году в Архангельске он совершил три убийства, о которых стало известно только в 2000 году. С 1998 по 1999 годы, когда Шипилов отбывал наказание за совершенные изнасилования, он воспользовался бесконвойной формой содержания заключенных, за хорошее поведение ему было разрешено выезжать по нуждам администрации на ассенизаторской машине. Женщины соглашались на предложение Шипилова их подвезти, для девяти из них поездка оказалась последней», - продолжает Ян Каяво.

Постепенно, когда маньяк уже был за решеткой, становилось известно о все большем количестве его жертв. Так, в 2015 году он написал явку с повинной, где рассказал о еще двух убитых. Сергей говорил, что раскаивается в убийствах, однако, несмотря на свою память, обо всех загубленных жизнях рассказывать не торопился.

Следователям пришлось скрупулезно собирать доказательственную базу, чтобы установить с ним психологический контакт и получить под видеозапись признания, в которых он подробно рассказал обо всем. Как рассказали в СКР региона, на основе полученных показаний с фигурантом провели психофизиологическое исследование с применением полиграфа, результаты которого подтвердили его причастность к преступлению. Также она была доказана выводами ольфакторной судебной экспертизы, проведенной по запаховым следам, изъятым с веревки, обнаруженной на шее одной из убитых женщин.

В 2000 году Архангельский областной суд назначил ему наказание в виде пожизненного заключения. За убийства Ирины, Ольги и Насти он получил 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а с учетом ранее вынесенных приговоров за совершение аналогичных преступлений окончательно – в виде пожизненного лишения свободы.

Маньяк, на счету которого 14 убийств, сейчас находится в колонии особого режима «Черный дельфин», ранее он подавал ходатайство об УДО, но безуспешно.

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