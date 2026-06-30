Северяне выбрали - строители сделали. Как проходит благоустройство в Мурманской области

Благоустройство идет во всех муниципалитетах Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

В разных уголках Мурманской области, в общественных пространствах появились оградительные ленты и заборы. Мера временная и необходимая - знаковые для северян территории приводят в порядок, чтобы жизнь на Крайнем Севере стала комфорт-нее. Что, где и как меняется - в нашем материале.

Услышать жителей

Красоту наводят не только в областном центре, но во всех муниципалитетах. Причем северяне сами определяют, что нуждается в обновлении. С 21 апреля по 12 июня проходило всероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства, в котором поучаствовало более 66 тысяч жителей Мурманской области старше 14 лет. Они выбрали 16 пространств, которые будут менять облик уже в следующем году.

- Важно, что люди сами говорят, что делать в первую очередь, и мы должны действовать именно на основании позиции наших жителей. За пять лет проведения свыше 300 тысяч человек проголосовали, где и какие объекты нужно делать в приоритете. Именно так мы и действуем. По итогам этих решений в регионе реализовано более 90 общественных пространств различного формата, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В этом году реализуют проекты, победившие в 2025-м. Сейчас большая работа идет в Мончегорске, Териберке, Апатитах и Ковдоре.

Перезагрузка сердца города

Самые масштабные работы по благоустройству, конечно, идут в Мурманске. Сейчас центр города напоминает большую стройку, но это шаг к важному преображению. Годами северяне и гости областного центра жаловались на щебенку под ногами, нехватку мест для прогулок, не хватало даже скамеек. Сейчас все эти недочеты исправляют, и масштабно - в рамках мастер-плана Мурманской агломерации как опорной территории АЗРФ.

На площади Пять Углов не просто оформят современное покрытие, но и уберут часть коммуникаций под землю в рамках проекта «Чистое небо», появятся фонтаны, арт-объекты. Также не станет участка улицы Воровского, по которому ранее двигался транспорт - сформируется единая территория без разрыва между площадками у гостинично-делового центра «Арктика» и конгресс-отеля «Меридиан». Она станет частью пешеходного маршрута, который свяжет центр научно-технологичного творчества «Родина», ставшую пешеходной улицу Ленинградскую, проспект Ленина и в перспективе - площадь у морского вокзала.

- Мы модернизируем теп-лосети, водоснабжение, линии электроснабжения и связи. Именно поэтому часть работ сегодня остается внешне незаметной, но это - глубокая инфраструктурная работа перед тем, как начинается само благоустройство. На площади Пять Углов строительная готовность объекта уже составляет 85%. Продолжаем благоустройство территории у «Меридиана», где уже завершили замену канализационного коллектора, специалисты ведут работы на теплосетях, - рассказал Андрей Чибис.

Как уточнила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова, обновленная территория Пяти Углов будет занимать 1,8 гектара и после открытия предстанет в совершенно новом образе.

- Это будет главное городское пространство и сердце города, объединенные площади будут концептуально считываться как переход от строгой монументальной композиции плывущих льдин к арктическому саду камней с ландшафтом тундры и фонтаном, интегрированным в рельеф, - рассказала Элина Парамонова. - Отмечу, что идея объединения двух пространств была еще у советских градостроителей. Несколько раз к ней пытались вернуться, но реализовать не удалось. Этот проект для нас символизирует преемственность поколений.

Готовность реконструкции площади Пять Углов оценивается в 85%. Фото: Правительство Мурманской области

Заглянуть во все уголки

Что важно, к работам в центре Мурманска приступили после того, как благоустройство провели во всех округах областного центра, начав со спальных районов. Сначала локации для отдыха создали там, а затем спираль стала «закручиваться» по направлению к Пяти Углам. А вот с преображением фасадов вышло наоборот: сначала занялись домами в историческом центре, затем стали уходить все дальше.

В рейтинге Фонда развития территорий Мурманская область стала лидером на Северо-Западе по количеству капитально отремонтированных домов по итогам пяти месяцев 2026 года. В Кольском Заполярье уже привели в порядок 189 объектов, и эти данные значительно выше, чем у остальных участников топ-3: Санкт-Петербурга - 60 домов и Вологодской области - 48 домов.

- Обновление домов в регионе проходит в рамках программ капитального ремонта, реновации ЗАТО и народной программы «На Севере - жить!», созданной по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Это системная работа, которой в Кольском Заполярье традиционно уделяется большое внимание, ведь комфортные условия для жизни - один из наших главных приоритетов, - рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Всего в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, из них рекордное количество в 2025 году - 586 объектов по 2385 видам работ на общую сумму 7,9 миллиарда рублей.

Яркий пример, как буквально может заиграть новыми красками территория, - микрорайон Роста. В июле здесь в шестой раз стартует фестиваль паблик-арта «Рост». За пять лет его участники создали 69 арт-объектов, причем если в первое время они появлялись только в мик-рорайоне, то позже охватили весь Мурманск, в этом году к ним добавится еще 12.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ЧИБИС, губернатор Мурманской области:

- Отдельно хочу обратиться ко всем коллегам и подрядным организациям. Наш строительный сезон очень короткий. Каждый день сейчас имеет значение. Нужно четко двигаться в рамках утвержденных графиков, несмотря на вызовы, которые появляются. Крайне важно следить за качеством - обращать самое пристальное внимание.

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