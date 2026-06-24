Сменили футбольную форму на военную. В Мурманске спустя 85 лет доиграли прерванный войной матч

Каждый футболист расписался на мяче – символе памятного матча, который вернули на поле. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Этот день должен был стать большим праздником, но вошел в спортивную историю Мурманска мрачной строкой. В погожее воскресенье, 22 июня 1941 года в столице Кольского Заполярья открывали новый стадион «Пищевик» (сейчас – «Строитель»). На поле вышли команды «Рыбник Севера» и «Динамо», но сыграть успели всего один тайм. Потом на страну обрушилось сообщение о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Вместо футбольной формы пришлось носить военную.

На 85 лет счет этого матча так и завис на показателе 0:0. И только 22 июня 2026 года на поле «Строителя» снова вышли команды, чтобы доиграть тот самый прерванный матч последнего мирного дня.

Как и 85 лет назад, на поле - «Рыбник Севера» и «Динамо». Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Честно говоря, я не люблю футбол и плохо в нем разбираюсь. Дома его у нас никто не смотрит. Но сейчас это же не просто футбол или игра. Я смотрю на спортсменов и вижу за ними тех, довоенных жителей советского Мурманска. Как представлю, что они, разгоряченные, стояли и слушали, что началась война… Только что по мячу били, еще мышцы горят, а тут уже сердце горит от такого ошеломляющего сообщения», - говорит мурманчанка Ирина, а сама не может сдержать слез – от них до улыбки проходит всего пара слов.

Волнуются и сами футболисты. И это не просто волнение и адреналин от будущего состязания на поле. «У нас зрители и на небесах сейчас», - опустив глаза, серьезно говорят игроки.

Когда началась война, Мурманску было всего 25 лет. Город был моложе некоторых своих жителей, только начинал строиться и расширяться. Открытие стадиона было большим событием.

85 лет назад матч проходил в рамках первенства города Мурманска среди взрослых команд коллективов физической культуры. Как писала газета «Комсомолец Заполярья», турнир стартовал всего за несколько дней до этого – 15 июня - и должен был идти до конца июля. «Для мурманчан это больше чем спорт, это праздник, повод собраться вместе на трибунах, поболеть за своих, увидеть красивую игру», - писали тогда журналисты.

85 лет назад зрители смотрели матч и не понимали, что через несколько минут мирная жизнь рухнет. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

У забора стадиона все время шныряли мальчишки, которым было любопытно посмотреть на мужчин в спортивной форме из лучших команд города. Сейчас уже и не сказать, у кого 22 июня 1941 года было больше болельщиков – у «Рыбника Севера» или «Динамо», спросить-то не у кого. Но наверняка болели за Константина Еремина, любимца трибун, который забивал красивые дальние голы. Хотя футбол создавали тогда не только такие звезды.

Годы стерли даже имена тех, кто тогда вышел на поле. Благодаря кропотливой работе с материалами в Госархиве Мурманской области, удалось восстановить имена лишь немногих – тех, кто впоследствии стал ветеранами Великой Отечественной войны. За команду «Рыбник Севера» выступали Петр Косоуров, Семен Горшенин, Константин Еремин, Николай Кудинов, за «Динамо» - Александр Базарный, Константин Цибин.

Ретро-матч провели, чтобы показать - память о войне и Победе живет в поколениях. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Ретро-матч «Игра памяти 22.06.1941» не просто спортивное событие, это - ожившая история. То, что спустя десятилетия мы смогли досмотреть второй тайм, – важнейший символ преемственности поколений. Глядя на игру, я думал о тех парнях, которые не успели доиграть, довести свой матч до конца. Наши ребята сделали это за них, чтобы сказать: «Мы помним. Ваша жизнь, ваша любовь к этому городу и ваша жертва не забыты!» На поле победила память. Наша общая, честная, глубокая память - о тех, кто подарил нам возможность жить, растить детей и играть в футбол под мирным небом Мурманска! Для нас крайне важно сохранять эту историческую память. Мы помним, какой ценой мурманчане приближали Великую Победу, и какой неоценимый вклад внесли жители Советского Заполярья в общую победу над фашизмом. Мы несем ответственность перед теми, кто защищал нашу землю, чтобы передать свои мужество и силу духа молодым северянам», – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В составе наследников «Рыбника Севера» оказались сотрудники Мурманского морского рыбного порта, в «Динамо» - сотрудники регионального УМВД. Каждый футболист расписался на мяче – символе памятного матча, который вернули на поле. Второй тайм они сыграли со счетом 1:1. Это не было специальной договоренностью, просто действительно победили дружба и память.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru