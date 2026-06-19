О тех, кому нужен Воздух

«Воздух Карелии». Фото: Наталья Шарай

Событие прошло в республике в двадцать первый раз, порадовав слушателей драйвом творчества и энергетикой русского рока, альтернативной музыкой, поп-роком и современными музыкальными жанрами.

В фестивале приняли участие 50 исполнителей, среди которых «Алиса», Гарик Сукачев, RADIO TAPOK, Вадим Самойлов, NЮ, «Комната Культуры», Ляпис Трубецкой, Sqwoz Bab, национальный ансамбль Карелии «Кантеле» и многие другие.

Воздух, я Земля!

Статус события организаторы определили как семейный мультиформатный фестиваль. Нужно отметить, что этот фестиваль входит в пятерку главных музыкальных open-air в России. Каждый, от мала до велика, смог найти для себя здесь любимую уникальную песню.

В рамках события были задействованы 260 волонтеров и 200 человек персонала. Фестиваль смогли посетить до 150 гостей с ограниченными возможностями. Июньские выходные карельского лета собрали в 2026 году порядка 50 000 зрителей, побив рекорд всех прошлых лет.

На данный момент «Воздух Карелии» позиционирует себя как одно из крупнейших событий в стране. Музыка звучала с двух сцен - Воздух и Земля. Площадки располагались в самом центре аэродрома.

При поддержке главы Карелии Артура Парфенчикова аэродром закрепил за собой официальный статус постоянной площадки проведения фестиваля до 2042 года. География мероприятия впечатляет: чтобы вдохнуть атмосферный кислород события в Петрозаводск приехали зрители из 52 регионов и 218 населенных пунктов - от Калининграда до Владивостока.

Связь поколений

Можно по праву сказать о том, что эмоции, впечатления и воспоминания от одного из самых ярких музыкальных событий Карелии передаются из поколения в поколение. Вероятно, дети тех, кто был на открытии фестиваля еще в 2005 году, сегодня лихо отплясывали под рок-хиты и растворялись в красоте карельской природы.

Ценители рока, которые ностальгировали по летним фестивальным денечкам начала 2000-х, привели на мероприятие своих, уже подросших сыновей и дочерей. Дети стояли рядом, сидели на плечах своих родителей, увлеченно и трогательно подпевая хиты русского рока, которые и в 2026 звучат также живо, мощно и душевно. Мастерство зажечь толпу, выдать звук, порой заставляли чувствовать песню не только физически, но и на душевном уровне.

Развести тучи музыкой

- Можем ли мы своей музыкой развести тучи? Мы здесь, чтобы для этого сделать все, - именно так охарактеризовал основную идею «Воздуха» солист группы «Торба- на- круче» Макс Иванов, который выступил со своей командой на фестивале впервые.

- Нам все понравилось. Погода хорошая, люди прекрасные! Обожаю Север - здесь очень уютная атмосфера. Старались выполнить свою задачу на пять с плюсом. Мы получаем много позитива от таких фестивалей. И сегодня он самый незабываемый, - поделился на пресс-подходе с журналистами вокалист, гитарист рок-группы «Альянс» Игорь Журавлев.

Отвечая на вопрос о подготовке к выходу автобиографической книги под названием «Альянс. Авторизованная биография», бессменный лидер группы прокомментировал так: «Да, на данный момент наша книга в процессе создания. Основная идея - это вера, надежда, любовь. И эта идея является одной из главных посылов наших песен. Книга о том, как все начиналось, и как все продолжается».

- Здесь встречают как дома. Поэтому ощущение, что мы здесь свои, - поделился с журналистами лидер и фронтмен группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок.

Отвечая на вопрос о том, есть ли принципиальная разница рок-фестивалей в Карелии и Белоруссии, музыкант с уверенностью ответил, что принципиальной разницы он не видит:

- Нас везде хорошо принимают. Спасибо всем! Все было здорово и замечательно. Процветания вашему фестивалю ! Сегодня незабываемый концерт!

Организаторы определяют название «ВозДух» как «возвышение духа» и называют местом для развития творчества и перезагрузки.

- Спасибо всем, кто остается с нами уже много лет. Спасибо тем, кто впервые стал частью нашей большой семьи. Вместе мы продолжаем писать историю фестиваля и делать ее ярче с каждым годом. До встречи 11-14 июня 2027 года на аэродроме «Пески»! - отметил идейный вдохновитель и организатор фестиваля «Воздух Карелии» Максим Мазуровский.

Фестиваль прошел при поддержке главы Республики Карелия, Президентского фонда культурных инициатив, а также администрации Президента Российской Федерации.