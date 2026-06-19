Карнавальное шествие и огненное шоу. Что посмотреть на фестивале уличных театров в Архангельске

Фестиваль уличных театров остается одной из визитных карточек Архангельска и ежегодно собирает тысячи зрителей. Фото: vk.com/otkrytiiarkhangelsk

С 25 по 28 июня Архангельск вновь превратится в большую театральную сцену под открытым небом. Организаторы XXXII фестиваля уличных театров опубликовали программу одного из самых ярких событий северного лета.

За четыре дня на более чем десяти площадках города пройдет свыше 30 спектаклей, концертов, шоу и перформансов. Гостей ждут уличные артисты, современные театры, цирковые представления, музыкальные проекты, хоровые выступления и масштабные огненные постановки. Вход на все уличные площадки фестиваля будет свободным.

Откроется фестиваль вечером 25 июня традиционным карнавальным шествием (0+) на Красной пристани. После него зрителей ждет концерт-открытие музыканта Антохи МС (16+).

В следующие три дня можно будет увидеть интерактивную «Шекспириану» (12+) от петербургского Театра Пэжо, спектакль «Станционный смотритель» (0+), пластическую клоунаду «Обыкновенная принцесса» (16+), современный цирковой моноспектакль Do Nada (12+), спектакль «Чайки над городом» (16+) и множество других постановок.

Любителей музыки ждут хоровые проекты «Хор на весь Двор» (6+) и «Песнопения» (6+), поэтический моноспектакль «Гражданин Луны» (16+), а также спектакль-концерт «Музыка слов» (12+).

Гости праздника увидят барабанное шоу «Одержимость – 2» (6+), выступление коллектива «Тео» (6+), фокусы «ВРЕМЯ» (0+) и несколько огненных программ.

Одним из эффектных событий станет «Межгалактическое шоу» (12+) коллектива Butterfly, которое покажут вечером 26 июня на набережной Северной Двины.

Также в программе фестиваля - спектакли «Тукай» (12+), «Бью челом» (12+), «Пир во время чумы: любовь» (12+), «Выездной театр Петрушки» (6+), «Не любо - не слушай» (6+), а также постановка «Квадрат» (16+) петербургского Плохого театра.

Финальным аккордом фестиваля станет масштабный спектакль для огня с оркестром «Искреннее шоу» (6+) от московского коллектива «Огненные люди». Закрытие пройдет 28 июня в 21.00 на территории Центральной спасательной станции.

Среди основных площадок фестиваля - Красная пристань, Пивзавод, Гостиный двор, Усадьба купца Макарова, парк аттракционов «Потешный двор», амфитеатр Дворца детского и юношеского творчества и набережная Северной Двины.

Фестиваль уличных театров уже более трех десятилетий остается одной из визитных карточек Архангельска и ежегодно собирает тысячи зрителей. С полной программой праздника можно ознакомиться в группе администрации Архангельска.

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