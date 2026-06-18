Подал сигнал бедствия и пропал с радаров. Пассажиры авиарейса Сочи - Архангельск пережили непростую ночь

После инцидента пассажиров отправили в столицу Поморья резервным бортом. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшая ночь выдалась тревожной для пассажиров рейса 5N164 авиакомпании Smartavia, который летел из Сочи в Архангельск. Самолет уже находился в воздухе, когда экипаж подал сигнал бедствия. На борту Boeing 737-800 находились 130 человек.

По данным Flightradar24, 17 июня после вылета из Сочи самолет на некоторое время исчез с радаров. Позже борт вновь появился в зоне видимости, однако вместо продолжения маршрута начал кружить над Черным морем.

По предварительной информации, экипаж вырабатывал топливо перед посадкой. Такая процедура необходима в ситуациях, когда воздушное судно вынуждено возвращаться вскоре после взлета. Чем меньше вес самолета, тем безопаснее его посадка.

К счастью, худшие опасения не сбылись.

«Экипаж Boeing 737-800, выполнявшего рейс Сочи - Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Предварительно причиной стала техническая неисправность на борту. В результате происшествия никто не пострадал», - прокомментировали ситуацию в Росавиации.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Переживаниями после случившегося поделилась одна из пассажирок рейса Ольга Макина.

«Я была с сыном на этом самолете. В аэропорту ждала этого рейса. Нас кормили, воду предоставляли. После экстренной посадки нам снова организовали горячее питание. Огромное спасибо всему экипажу, а еще молодому человеку-пассажиру, который успокоил нас и все объяснил. Мы уже в Архангельске, все хорошо», - написала женщина.

После инцидента пассажиров отправили в столицу Поморья резервным бортом. В 06.25 утра 18 июня самолет успешно приземлился в Архангельске.

Тем временем обстоятельствами происшествия заинтересовались следователи. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что по факту аварийной посадки самолета организована процессуальная проверка.

«Краснодарский следственный отдел на транспорте проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», - отметили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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