Увидеть, чем дышит современная драматургия. Мурманск принял семинар-лабораторию «Авторская сцена – 2026»

Проект организовали Союз театральных деятелей России и Мурманский областной драматический театр в рамках празднования 150-летия СТД РФ. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске проходит всероссийский семинар-лаборатория драматургов «Авторская сцена – 2026». На десять дней областной драматический театр стал площадкой, где молодые авторы, режиссеры и мурманские актеры вместе работают над новыми пьесами и ищут для них сценическое воплощение.

Проект организовали Союз театральных деятелей России и Мурманский областной драматический театр в рамках празднования 150-летия СТД РФ.

Труппа театра вместе с приглашенными режиссерами разбирает тексты современных драматургов, проводит читки, репетиции и создает сценические эскизы будущих спектаклей. Как правило, одна из пьес или несколько в будущем попадает в основной репертуар театра.

В числе режиссеров-постановщиков - Карен Нерсисян, Николай Дручек, Федор Пшеничный, Диана Артемова, Юрий Луговых и Сергей Закутин. Художественным руководителем лаборатории стала известный драматург и сценарист из Екатеринбурга Ярослава Пулинович, чьи пьесы идут в театрах по всей стране и за рубежом.

По словам Пулинович, театр помогает человеку увидеть жизнь во всей ее сложности и многогранности, а подобные лаборатории позволяют понять, чем сегодня живет современная драматургия.

«Я очень люблю семинары по драматургии. Всегда, когда вижу талантливого молодого автора, стараюсь помочь ему. Современные драматурги ловят какой-то дух времени, и, читая пьесы, можно понять, чем вообще дышит сейчас драматургия. Бывает, что в один год - много пьес о подростках, в другой - про одиночество молодого человека в большом городе. А в этом году пьесы разные вышли», - считает драматург.

Интерес к лаборатории оказался огромным. На конкурс поступило 480 пьес со всей страны. В лонг-лист попали 20 авторов, а до финала дошли шесть произведений. Так, зрителям представят «Катер «Счастье» Марии Культиковой из Санкт-Петербурга, «Первое слово» Виктории Фроловой из Челябинска, «Как Лада, Катюша, Наташа и Оксанка писали сочинение про мечту» Ирины Крупиной из Москвы, «Красная линия» Татьяны Мирошник, «Андрея никто не видел» Светланы Сологуб и «Красная собака» Жанны Плаксиной.

Автор пьесы «Катер «Счастье» Мария Культикова поделилась, что хотела написать светлую историю вопреки всем невзгодам, что происходят в мире. Хотя завязка идет с темы одиночества, все выходит к хорошему финалу.

«По сюжету глубокой ночью в Петербурге подвыпивший мужчина угоняет катер. И когда он проплывает под Благовещенским мостом, к нему на палубу падает девушка. Всю дорогу они разговаривают, ведя диалог о жизни, и плывут к месту, где можно загадать желание. Дальше их приключения продолжаются», - рассказывает Мария Культикова.

Совсем другую тему поднимает пьеса «Первое слово». Ее автор, Виктория Фролова, говорит о взрослении современных подростков и событиях, которые уже стали частью их жизни.

«В пьесе звучит тема спецоперации, потери близкого человека. Мне было очень важно зафиксировать этот момент, чтобы он не раскалывал общество, а наоборот стал темой, о которой можно говорить в театре, - признается автор. - Я также хочу сказать о том, какие потрясающие мурманские актеры: они чутко слушают режиссера, готовы экспериментировать. Такую самоотдачу я редко где видела. Очень приятно быть здесь».

Для артиста Мурманского областного драматического театра и начинающего режиссера Юрия Луговых участие в лаборатории стало возможностью получить уникальный опыт еще во время учебы.

«Я студент, учусь на режиссера драмы. И у меня есть возможность как будущему выпускнику поучаствовать в творческой лаборатории. На репетициях мы работаем с текстом, автором материала, актерами. Я как режиссер могу задать конкретные вопросы драматургу: «Для кого пьеса? Какая профессия у главного персонажа? В чем его особенности?» и так далее. Можем посмотреть под другим углом на какие-то моменты» - говорит режиссер-постановщик.

Театровед Борис Цекиновский считает, что главное преимущество таких лабораторий - возможность для автора впервые увидеть свой текст на сцене и понять, как он работает вживую. Он может другими глазами взглянуть на пьесу, добавить новые детали. Возникают полезные дискуссии: бывает, что режиссер убеждает драматурга в каких-либо правках либо наоборот.

О том, что подобные проекты помогают современной драматургии находить дорогу к зрителю, говорит и специалист кабинета драматургии центрального аппарата Союза театральных деятелей России Лидия Садовая.

«Авторская сцена» существует уже 40 лет, и мы рады привезти в Мурманск наш конкурс, который сближает зрителя с современной драматургией. Фестиваль направлен на то, чтобы драматурги могли апробировать свои тексты на сцене, пообщаться не только с артистическим составом театра, но и с современной режиссурой. Это великолепная возможность для того, чтобы театр развивался, сохраняя при этом традиции и двигаясь вперед», - считает Лидия Садовая.

Итогом работы станут открытые показы, которые пройдут 10, 11 и 12 июня. Зрители увидят шесть эскизов спектаклей, созданных мурманскими актерами под руководством приглашенных режиссеров. А тексты участников войдут в новый выпуск сборника пьес «Сюжеты», который ежегодно издает Союз театральных деятелей России.

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