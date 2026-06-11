О чем молчит барокко?

8 июня, «Вечера барокко» в Музыкальном театре. Фото: Музыкальный театр

8 июня в рамках концертной просветительской программы «Вечера барокко» на малой сцене театра состоялась встреча с двумя музыкантами и педагогами - Андреем Березиным (виолончель, контрабас, виола да гамба) и Константином Щениковым-Архаровым (гитара, лютня).

Созвучие музыки и эпохи

Паблик-ток под названием «Как слушать старинную музыку в XXI веке?» был посвящен популярному в настоящее время направлению барокко. В чем состоит культурный код музыки конца ХVII -середины XVIII столетий? Почему аутентичное исполнение этого жанра притягивает внимание музыкантов и в современное время? Этот вычурный стиль западноевропейской музыки помогает взглянуть на современный мир через призму нот, аккордов и созвучий, прославляющих жизнь и искусство.

Барокко - один из самый роскошных и пышных стилей не только в музыке, но и в искусстве. Музыканты попытались дать анализ старинной музыке, исполняя произведения сольно и в дуэте, окунув зрителя в исторический аспект развития этого направления.

В ходе диалога со зрителем исполнители представили слушателям записи фрагментов из оперы «Орфей» Клаудио Монтеверди, а также легендарных произведений театров Ла Скала 1939 года, выдающиеся произведения под управлением дирижера Николауса Арнанкура 1978 года, Джона Эллиотта Гарднера 1987 года. В заключении были представлены аудиозаписи произведений под руководством дирижера Жан-Клода Мальгуара 2000 года. Таким образом, была проведена своеобразная связующая нить между эпохами и произведениями, которые были созданы в одном стиле, но имеют разный почерк по причине того, что исполнены в разное время.

Отметим, что в партиях с нотами музыки барокко, которые дошли до нас, не прописаны подробности технических возможностей инструментов - в каком темпе они играют, насколько громко или насколько тихо. Музыканты, а также дирижер - полноценные соавторы спектакля. Поэтому каждый концерт барочной музыки - это своего рода открытие, чудо которого зависит оттого, кто сегодня находится на сцене, какие инструменты есть в конкретном оркестре, в конкретном театре.

Гибкая и уникальная

Так как же слушать барокко в XXI веке? Существует ли ответ на этот, казалось бы, риторический вопрос? Исполнитель на лютне Константин Щеников-Архаров, совместив теорию с практикой, показал слушателю, насколько барочная музыка может быть гибкой и уникальной для восприятия. Если вспомнить распространенное мнение о том, что музыка - это застывшая архитектура, то музыкант искусно рассказал о возможности понимания этого жанра с точки зрения восприятия архитектурных произведений, а также шедевров живописи через анализ линий, детализацию, виртуальный обман чувств живописных полотен.

Оказывается, чтобы более тонко и правильно понять, к примеру, сочинение композитора Фрискабальди, можно обратиться к знаменитой пастели Жана-Этьена Лиотара «Шоколадница», проанализировав динамику движения фигуры девушки на полотне. Здесь возникает такое понятие как слышимое движение музыки, которое проводит параллель восприятия картины с теми звуками, которые должны звучать в ходе исполнения старинной музыки. Эта характеристика может ассоциироваться с восприятием музыки барокко, ее гибкостью, подвижностью и возможностью для музыкантов к импровизации.

Музыка - мощный катализатор для развития

Существует мнение о том, что музыка барокко и живопись объединены единым импульсом в восприятии прекрасного. Эстетика в искусстве XVII-XVIII веков основано на драматизме, контрастах и стремлении к пышной театральности. Эмоциональная насыщенность, сложная детализация, динамика и движение - эти элементы создают музыкальную мозаику произведений объемной и драматичной. Если барочные картины полны закрученных линий, то музыка также обладает этим даром - она полифонична и многолика, подобно ранним шедеврам фресок в галерее Фарнезе в Риме или Палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции.

- Ценность музыки барокко - событие, удивление и восторг, на мой взгляд, -поделился музыкант Андрей Березин на встрече со зрителем. - Это сейчас музыка может быть услышана нами практически везде, в любых жанрах и направлениях. А раньше в восприятии музыки было некое чудо. В восприятии музыки есть несколько уровней: физический (способность слышать на телесном уровне), эмоциональный (услышав музыку мы можем как минимум поймать ее настроение) и самый сложный уровень - интеллектуальный. Думаю, что в нашем мире главным способом взаимодействия с реальным миром - это работа интеллекта. Мы пытаемся каждое событие назвать своим именем, найти ему свое место, дать оценку отношениям, ситуации и т.д. Музыка здесь - мощный катализатор для развития и физического, и эмоционального, и интеллектуального уровней.