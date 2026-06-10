Собак и кошек необходимо вакцинировать. Фото: пресс- служба Россельхознадзор

Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание человека и животных, поражающее центральную нервную систему.

Основными резервуарами вируса бешенства являются плотоядные животные: лисицы енотовидные собаки, волки, шакалы, а также домашние животные: собаки, кошки.

Инфекция передается людям и животным через слюну, обычно при укусах, царапинах или прямом контакте со слизистыми оболочками (например, глаза, ротовая полость или открытые раны). При этом инкубационный период болезни довольно долгий, от 8 дней и до 1 года.

Наиболее характерными симптомами бешенства у животных являются повышенная возбудимость, неспровоцированная агрессия или параличи, слюнотечение, нарушение координации движений. Лечения животных от бешенства не существует.

Единственной мерой профилактики болезни у домашних животных является вакцинация. Домашние животные подлежат ежегодной профилактической вакцинации от бешенства с 3-х месячного возраста. Проводят ее в учреждениях государственной ветеринарной службы и частных клиниках. Сведения о вакцинации вносятся в паспорт животного.

Восприимчивые животные, покусавшие людей и (или) животных, в течение 12 часов после покусов подлежат доставке их владельцем в подразделения государственной ветеринарной службы, для клинического осмотра специалистом и изолированного содержания под наблюдением специалистов госветслужбы в течение 10 календарных дней.

При наличии у владельцев восприимчивых животных, покусавших людей и (или) животных, условий для изолированного содержания (исключающих возможность контакта таких животных с другими восприимчивыми животными и людьми) после клинического осмотра специалистом госветслужбы домашние питомцы возвращаются их владельцам, которые обязаны обеспечить изолированное содержание таких животных.

После окончания изолированного содержания восприимчивые животные без клинических признаков, характерных для бешенства, подлежат вакцинации против бешенства в случае, если они не были вакцинированы против бешенства или если с момента предыдущей вакцинации прошло 180 календарных дней и более.

В течение 30 календарных дней после вакцинации, вакцинированные восприимчивые животные подлежат дальнейшему изолированному содержанию. По окончании изолированного содержания при отсутствии клинических признаков, характерных для бешенства, восприимчивые животные, подлежат возврату владельцам (если их изолированное содержание осуществлялось не у владельца животного).

За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных).

Также обращаем внимание граждан, пострадавших от укусов собак, кошек или диких животных, о необходимости немедленного обращения в медицинские учреждения для получения антирабической помощи.