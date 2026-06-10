Новая «сталь» Заполярья: почему мурманские выпускники все чаще выбирают завод, а не офис

В Мурманской области меняется отношение к рабочим профессиям. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области меняется отношение к рабочим профессиям. Если еще недавно молодежь грезила офисами и ноутбуками, то сегодня престиж металлургии стремительно возвращается. И это не просто тренд, а результат системной работы, напоминающей сюжет фильма «Весна на Заречной улице», где героизм труда металлургов ставился во главу угла.

Драйвер перемен - федеральный проект «Профессионалитет», запущенный в 2022 году. В Кольском Заполярье он работает особенно эффективно: регион входит в топ-5 по реализации программы. Главная цель - готовить кадры не абстрактно, а под реальный запрос промышленности. Губернатор Андрей Чибис утвердил топ-24 приоритетных специальностей, среди которых - металлургия, робототехника и инжиниринг для Арктики.

В 2023 году был создан образовательно-производственный кластер «Кольский горно-металлургический» на базе Мончегорского политехнического колледжа и Печенгского политехнического техникума. Индустриальный партнер — Кольская ГМК (КГМК). В модернизацию образовательных учреждений уже вложено около 300 миллионов рублей.

Главная проблема прошлых лет - пропасть между теорией и практикой - решена. Программа «Профессионалитет» — это «симбиоз власти, бизнеса и образования». Предприятие напрямую участвовало в пересмотре учебных планов: сокращены ненужные дисциплины, усилен практический блок. Студенты с первого курса проходят практику на КГМК, и за каждым закреплен наставник из числа опытных сотрудников.

«Раньше молодые специалисты плохо представляли свое реальное рабочее место. Сейчас - видят его еще до диплома», - отмечают в компании.

Сегодняшние выпускники школ Мурманской области все чаще пишут заявления о поступлении не на менеджмент или юриспруденцию, а на металлургические специальности. Они знают: их будущее — это не «спасение утопающих», а осознанный выбор профессии, в которой «сталь закаляется» как характером, так и достойным заработком.

О том, как меняется металлургия и как буквально закаляется сталь, расскажет совместный проект «КП»-Мурманск» и компании «Норникель».