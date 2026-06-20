Страшилки о «Е-шках» и глутамате натрия. Северянам рассказали, что важно изучить в составе продукта

Главным нашим «топливом» являются углеводы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый день мы совершаем биохимический акт преобразования полимеров в мономеры с их последующим окислением для синтеза аденозинтрифосфорной кислоты. Или, проще говоря, едим. На лекции «Молекулы на тарелке» в областной научной библиотеке педагог детского технопарка «Кванториум» Нина Соколан предложила взглянуть на еду не как гурманам, а глазами химика - ведь каждый прием пищи запускает в организме сложнейшие процессы, которые ученые сравнивают с работой огромного химического завода.

Чем мы заправляемся

Главным нашим «топливом» являются углеводы. Есть моносахариды - это как бензин высшей очистки. А есть углеводы, которые наш организм не может переварить. В их числе - клетчатка, однако она служит как метла, которая очищает кишечник.

Белки - «строительные леса» для нашего тела, на их основе держится наша мышечная система. Они состоят из аминокислот, которые сворачиваются в спирали, а те - в клубки. И получаются белковые полимеры.

Жиры по своей структуре являются многоатомными спиртами, которые состоят из жирных кислот. Подразделяются жиры на насыщенные и ненасыщенные. Первые - животного происхождения, вторые - растительного.

Большие споры вызывают трансжиры. Например, они есть в небольшом количестве в молоке. Также их производят в промышленных масштабах: растительный жир сильно нагревается, а затем резко остужается. Опасны они тем, что организм не совсем правильно воспринимает их структуру, начиная с ней работать не по тем принципам, по которым работает с другими жирами.

- Срабатывает иммунная сис-тема и начинается воспаление. И такие жиры действительно забивают сосуды, облепляют наши органы. В этом плане, например, вредны продукты с высоким содержанием маргарина, либо в рационе постоянно присутствует картошка, жаренная на растительном масле: при высокой температуре образуются трансжиры, - рассказала лектор.

Вообще, в рационе человека должно быть не больше 20% жирной пищи. Тем не менее, жир очень важен - он напрямую участвует в формировании энергии, без него не формируются мембраны клеток.

А витамины и минералы служат отвертками для ферментов. Например, железо в гемоглобине захватывает кислород из крови. Не было бы железа - мы бы не смогли дышать.

По словам специалиста, пищеварительная система человека - это настоящий химический завод. Уже во рту начинают работать ферменты, запускающие расщепление пищи. Затем в желудке в дело вступает соляная кислота, которая помогает разбивать белки и одновременно уничтожает многие бактерии. После этого пища попадает в тонкий кишечник, где белки распадаются на аминокислоты, жиры - на жирные кислоты, а углеводы - на глюкозу. Именно из этих «кирпичиков» организм затем строит собственные ткани.

- Задача нашего организма - взять чужой текст, например мышцу коровы, разобрать ее на буквы-аминокислоты и собрать заново уже свою собственную мышцу, - объясняет Нина Соколан.

Что интересно, с приготовлением пищи на огне человеческий организм начал тратить меньше энергии на переваривание еды и получать больше белков и углеводов. В результате у нас уменьшился кишечник, но увеличился мозг. Так развитие кулинарии повлияло на эволюцию человека.

Правда о «химозе»

Одним из главных мифов, который разобрали на лекции, стала боязнь пищевых добавок.

По словам Нины Соколан, буква «Е» - это всего лишь международная система обозначений пищевых компонентов. Под такими индексами скрываются не только консерванты и красители, но и вполне привычные вещества. Например, Е300 - это витамин С, а Е406 - агар, получаемый из морских водорослей и широко используемый в пищевой промышленности. Специалист отметила, что оценивать нужно не наличие индекса «Е» в составе, а качество продукта в целом.

Еще один популярный страх связан с глутаматом натрия. Лектор напомнила, что глутаминовая кислота является одной из самых распространенных аминокислот в природе. Она содержится в томатах, сыре, грибах и многих других продуктах.

- Глутамат, который добавляют в промышленности, по химической структуре не отличается от природного. Именно поэтому ученые не считают его ядом, как это принято думать. Более того, человек способен ощущать вкус глутамата отдельными рецепторами языка. Этот вкус известен как «умами» и считается пятым базовым вкусом, наряду со сладким, соленым, кислым и горьким, - объясняет химик.

Нина Соколан также призвала не доверять безоговорочно надписям «натуральный продукт». Как пример, ботулотоксин - природное вещество, которое считается одним из самых сильных ядов на планете. В то же время многие жизненно важные лекарства производятся с использованием современных биотехнологий.

Главная ошибка потребителей заключается в том, что они делят продукты на «натуральные» и «химические». На самом деле любая пища представляет собой набор химических соединений, а вопрос заключается лишь в их количестве и воздействии на организм.

Подводя итог лекции, педагог «Кванториума» отметила, что опасна не сама химия, а непонимание того, как она работает. Важно не бояться отдельных ингредиентов, а осознанно подходить к выбору продуктов и понимать, какие процессы они запускают в организме.

- Когда пища попадает в организм, она влияет не только на здоровье и уровень энергии, но даже на наши мысли и настроение, - подчеркнула Нина Соколан.

Поэтому лучший совет, который можно дать современному человеку, по мнению лектора, - научиться выбирать свою «химию» с умом.

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