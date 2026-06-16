Цена купания - 5 тысяч рублей или жизнь? В МЧС Мурманской области рассказали, где можно купаться и что грозит за нарушение правил

По Канентъявру документы на открытие уже поданы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С приходом в Мурманскую область теплой погоды у водоемов стало многолюдно. Но пока для одних - это спасение от жары, для других - жаркая пора в работе. Сотрудники МЧС переходят к режиму регулярного патрулирования.

И причина веская: вне специально оборудованных мест для купания купаться нельзя. Официальных пляжей в Кольском Заполярье только два - на реке Уре и озере Канентъявр, но пока они не открыты, а, значит, на полуострове нет ни одного места, где можно было бы официально искупаться. Несмотря на это, северян тянет к воде.

- К сожалению, число происшествий на водоемах растет. С начала года их зафиксировано уже 12, погибли восемь человек. По статистике это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказал заместитель руководителя МЧС по Мурманской области, главный государственный инспектор по маломерным судам Мурманской области Владимир Мацуев.

Первая трагедия случилась в первый же день 2026 года: 1 января от набережной в Коле сильным течением унесло туристку из Рес-публики Беларусь, которая вместе с группой практиковала айсфлоатинг. Женщину до сих пор не нашли. Еще шесть погибших - это провалившиеся под лед. Большая часть из них - рыбаки, например, в районе Зеленоборского утонули отец и сын, но были и иные случаи: на озере Среднем в Мурманске во время оттепели под лед провалился лыжник. Также в печальной статистике - падения в воду (так, в апреле с моста в Коле в реку Тулому упал подросток).

Пляж «Ура-Губа» в 2025 году так официально и не открылся. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Трагедии на реках и озерах происходят каждый год, рыбаки не закидывают удочки на антресоли, а берега в хорошую погоду всегда полны людей. Владимир Мацуев отмечает, что еще 10 лет назад начался разговор, что купание, даже в условиях Крайнего Севера, лучше не отменять, а переводить в организованное русло. Северяне все равно будут отдыхать у водоемов, не лучше ли сделать так, чтобы это было официально и безопасно? Сейчас купаться можно только на сертифицированных пляжах, которых в регионе два: первый на озере Канентъявр, второй - на реке Уре. Оба пока не открыты, так как проходят проверки.

- Сначала на идею с пляжами смотрели скептически, мол, зачем - у нас часто нет погоды. Но с участием правительства Мурманской области уже два года как такие места отдыха есть. Сейчас поданы документы по открытию пляжа на озере Канентъявр, ожидается, что с 27 июня он начнет официально работать, - рассказал Владимир Мацуев.

По Уре информация более туманная. Так, прошлым летом пляж так и не открылся официально. Сейчас, по поручению губернатора, Кольскому округу поставлена задача также к 27 июня подготовить локацию. Кстати, пляжи находятся на территории или принадлежат бизнесу, а также - администрациям муниципальных образований. Почему купаться можно только в таких местах? Здесь специалисты тщательно проверяют дно на наличие опасного мусора - того же битого стекла, Роспотребнадзор берет пробы воды, обязательно стоит вышка со спасателем, находятся кабинки для переодевания, туалеты, должны быть средства спасения. Стоимость такой организации - порядка 10 миллионов рублей. Раз в три года пляжи проходят классификацию - арктическим локациям скоро предстоит эта процедура.

Встает закономерный вопрос: неужели всем жителям Мурманской области ради нескольких легальных часов у воды в жаркий день ехать в Кольский округ, где и находятся оба пляжа? Проделают ли такой путь жители той же Кандалакши (278 километров до Канентъявра) или мурманчане, у которых рядом Семеновское озеро? Да, купание здесь запрещено, но в погожий день берега всегда многолюдны. Одна из самых опасных точек - так называемый «лягушатник» у старого «Домика моржей», где в воде часто находятся дети, и некоторых буквально спасали от утопления.

В официальных местах купания обязательно должны быть вышки со спасателями, кабинки для переодевания и т. д. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Создание пляжа на Семеновском озере выглядит логичной историей, однако этим должны заняться или предприниматели, или мэрия (территория у водоема - вотчина муниципальной организации «Мурманские городские парки и скверы»). Инициативы пока нет, единственный вариант окунуться - сходить в старый или новый «Домик моржей».

- К сожалению, мурманчане продолжают купаться в Семеновском озере и не только там: в том же карьере за Ледовым озером или в Питьевом озере. Чтобы предупредить и предотвратить беду, весь сезон идет патрулирование в жаркие дни, к нему привлекают, например, казаков или общественные организации. Также, если стоит знак безопасности «Купание запрещено», то за нарушение будет штраф - 5 тысяч рублей, - объяснил старший государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области Ярослав Комарницкий.

В прошлом году не выписали ни одного такого штрафа, зато в 2024-м - восемь. Кстати, за купание могут принять и то, если человек зашел даже по колено в воду, а вот использование сапов не считается - это уже спортинвентарь. Также в мае депутаты Мурманской областной Думы поддержали изменения в региональном законе «О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области», по которому не допускается нахождение детей до 18 лет на водных объектах общего пользования (хоть озерах, хоть реках) во время становления и таяния льда, а также купание без сопровождения родителей или взрослых, которые организуют досуг. Штрафов пока нет, но в МЧС считают, что это - следующий шаг. В ведомстве советуют, если увидели ребенка одного у воды - позвоните в службу «112». Это не «стукачество», так можно спасти жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru