Метали аркан и играли в саамский футбол. В Ловозере прошли юбилейные Саамские игры

Главной частью праздника по традиции стали спортивные состязания. Фото: ГОБУ «Центр народов Севера»

В Ловозере отметили 40-летие одного из известных национальных праздников Кольского Заполярья. 13 июня на берегу озера Поповское прошел юбилейный районный праздник «Самь сир» («Саамские игры»), который уже десятки лет объединяет любителей спорта, культуры и традиций коренного народа Севера.

История праздника берет начало в 80-х. С тех пор Саамские игры стали не просто соревнованиями, а настоящим символом сохранения культуры саами. Каждый год на фестиваль съезжаются спортсмены, мастера народных промыслов, творческие коллективы и многочисленные зрители.

Торжественное открытие юбилейных игр провел глава Ловозерского округа Евгений Магомаев.

- Для меня Саамские игры - это живая связь поколений и уважение к нашим предкам. Участникам желаю хороших стартов, бескомпромиссной борьбы, азарта и новых личных рекордов! - отметил глава округа.

Почетное право поднять государственный флаг России доверили ветеранам саамского футбола - людям, которые многие годы остаются активными участниками спортивной и культурной жизни праздника.

Участников и гостей также приветствовали депутат Мурманской областной Думы Лариса Орлова, представитель министерства внутренней политики Мурманской области Оксана Милентьева и руководитель Центра народов Севера и межнационального сотрудничества Надежда Чупрова. Выступающие подчеркнули, что подобные мероприятия помогают сохранять традиции и язык коренного народа.

Современная история Саамских игр началась в 1985 году в Ловозере. Фото: ГОБУ «Центр народов Севера»

- Игры, проходящие в Год единства народов России, показывают силу и уникальность страны. Саами - это неотъемлемая часть единого народа России. Самобытная культура, традиции и язык обогащают нашу общую идентичность, - подчеркнула Оксана Милентьева.

Во время церемонии открытия благодарностью министерства внутренней политики Мурманской области наградили саамский фольклорный ансамбль «Елле» за вклад в реализацию государственной национальной политики.

Главной частью праздника по традиции стали спортивные состязания. Участники показывали силу, ловкость и меткость в национальных дисциплинах: в программу вошли стрельба из арбалета, бег по пересеченной местности с палкой, метание аркана на рога, метание копья и камня на дальность. Особое внимание зрителей, как и всегда, привлек традиционный женский саамский футбол, который давно стал одной из визитных карточек праздника.

За победу боролись участники разных возрастов. По итогам соревнований абсолютными чемпионами стали Ева Бараковская среди девушек, Мелена Дибирова среди женщин, Иван Селютин среди юношей и Денис Юлин среди мужчин.

Пока спортсмены выясняли, кто сильнее и быстрее, на центральной сцене шел концерт. Самодеятельные и народные коллективы исполняли песни и танцы на разных языках. Одним из гостей праздника стал хор украинской песни «Джерелла», представляющий Дом дружбы Мурманской области.

Не менее многолюдно было и в зоне «Город мастеров». Здесь посетители могли не только купить сувениры ручной работы, но и попробовать себя в роли ремесленников. Опытные мастера проводили мастер-классы по изготовлению изделий из оленьего меха, рогов, бисера и природных материалов.

Юбилейные Саамские игры вновь доказали, что национальные традиции продолжают жить и привлекать все больше людей. Организаторы уверены: впереди у праздника еще много ярких страниц истории.

Саамские игры давно стали символом сохранения культуры народа Севера. Фото: ГОБУ «Центр народов Севера»

СПРАВКА

Саамские игры - один из известных национальных праздников Мурманской области. Это ежегодный фестиваль саамской культуры, традиций и народных промыслов, который проходит в Ловозере и на станции Лопарская.

Главная задача праздника - сохранить культурное наследие коренного малочисленного народа Кольского Севера и познакомить жителей и гостей региона с национальными видами спорта саами.

Современная история Саамских игр началась в 1985 году в Ловозере. Возродить старинные состязания помогла саамская писательница и исследователь фольклора Александра Антонова. Именно она разработала первую программу соревнований, включив в нее дисциплины, связанные с традиционным укладом жизни саамов - охотой, рыболовством и оленеводством.

Спустя несколько лет праздник появился и в Кольском округе. Первые Саамские игры на станции Лопарская прошли в сентябре 1997 года. Это место выбрали не случайно: здесь исторически проживали представители коренного народа Севера. Организаторами выступили сотрудники районной администрации и местной школы.

За десятилетия Саамские игры превратились из небольшого культурного события в крупный праздник, который ежегодно собирает спортсменов, творческие коллективы, мастеров народных ремесел и туристов.

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