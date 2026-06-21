Вместо краба - рак, вместо лосося - сом. Как ученые в Мурманске экспериментируют с разведением

В специальных резервуарах живут рыба и раки, а вода из них идет на полив растений. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Камчатским крабом, морскими ежами, гребешками, атлантическим лососем жителей Мурманской области не удивить – их подают в каждом ресторане и кафе, продают в уличных ларьках с едой. Даже устрицы в Баренцевом море научились доводить (приводить к товарному виду). А вот попробовать раков – это надо еще поискать. Жителей того же Поволжья удивит, что обычные раки или сом на Крайнем Севере - деликатес похлеще красной рыбы или краба. Но педагоги и студенты Мурманского арктического университета (МАУ) придумали, как исправить ситуацию.

Уже не первый год здесь работают над проектом аквапонной фермы, где можно одновременно выращивать и рыбу, и членистоногих, и растения. Для тех же раков заполярные реки и озера слишком холодные, поэтому они хоть и водятся на Кольском полуострове, их ловлей северяне не промышляют. А вот в условиях фермы им вполне вольготно.

В закрытой аквасистеме водные обитатели и растения нашли друг в друге идеальных соседей. Здесь им создают все условия для жизни: светло, тепло и влажно. Зелень (например, салат, базилик или микрозелень) растет на аквапонике, подпитываемая водой из резервуаров, в которых живут раки и рыба – после них вода обогащается различными, полезными для растений, веществами, настоящее экологически чистое удобрение! Урожай на ферме собирают несколько раз в год.

Ученые МАУ в ходе своего эксперимента с аквапонной фермой взяли для разведения африканского клариевого сома, ранее в замкнутом цикле прямо при лабораториях университета стали выращивать нильскую тиляпию и австралийского красноклешневого рака. В условиях аквакомплекса их выращивают от малька до особи, которую хоть сейчас на прилавок магазина или на стол. Африканским гостям на Крайнем Севере оказалось комфортно.

- Почему сом? Это ценный продукт, богатый аминокислотами, с хорошими органолептическими свойствами, такое питание подходит и для спортсменов, и для людей с сахарным диабетом. Также этот вид быстро растет и накапливает массу, но при этом затраты на корм невелики, что делает его разведение высокомаржинальным. Есть мнение, что у сома как пресноводной рыбы присутствует специфический вкус тины, но у нас он растет в таких условиях, что ни странного вкуса, ни запаха нет. А тиляпия может заменить дорогую дорадо, - рассказала участник проекта, старший преподаватель кафедры биологии и вод-ных ресурсов МАУ, аспирант Александра Абрашкина.

Александра Абрашкина и Петр Кравец. Фото: МАУ

Проекты курирует заведующий кафедрой биологии и биоресурсов, кандидат биологических наук, доцент МАУ Петр Кравец, к работе над ними активно привлекают студентов – для них это возможность пройти интересную практику. Поэтому они приходят на объекты, чтобы покормить их обитателей, провести уборку, отследить, комфортно ли им, исправно ли работает оборудование.

А еще студенты помогают получать финансирование для развития разработок. В 2025 году бизнес-проекты студентов и преподавателей Мурманского арктического университета победили во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап», который проводит Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Аквапонная ферма получила 1 миллион рублей. В 2024 году студентка четвертого курса направления подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» естественно-технологического института МАУ Елена Шерстюк стала победителем с проектом сити-фермы по совместному выращиванию раков и растительных культур на основе аквапоники.

Продавать выращенных в стенах вуза рыб, раков и съедобные растения студенты и их кураторы не могут из-за ограничений, которые законодательство накладывает на университеты. А жаль! Обитатели фермы выглядят очень упитанными и образцово здоровыми. Зато ученые могут довести такую технологию до совершенства, чтобы ее подхватили местные предприниматели. Кстати, при МАУ есть кафедра технологий пищевых производств, где уже много лет придумывают интересные рецепты из северных продуктов, например, ламинарии, ската, морошки. Что делать с выращиваемыми в университетском аквакомплексе рыбой и раками здесь уже тоже придумали: гостей вуза на особенных мероприятиях могут угостить ухой и гамбургерами из мяса клариевого сома. Кому вдруг покажется пресно, предложат морскую соль собственного приготовления.

Глядишь, если бизнес подхватит разработки ученых, то в магазинах, помимо семги и трески, цены на которые уже давно кусаются, появятся демократичные и полезные сом и тиляпия. А раки перестанут соперничать по стоимости с крабом, и северяне смогут купить себе пресноводных «лобстеров».

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