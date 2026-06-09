Андрей Чибис об итогах ПМЭФ-2026: Все эти решения – для Севера и северян

Итог форума в этом году - важнейшие для региона соглашения, в том числе по модернизации энергосистемы Мурманской области. Фото: Игорь Громов / Правительство Мурманской области

С 3 по 6 июня в северной столице уже в 29-й раз проходил Петербургский международный экономический форум. Как рассказал возглавивший делегацию Мурманской области губернатор Андрей Чибис, итог одного из главных деловых событий страны для Кольского Заполярья – более 60 миллиардов рублей в виде инвестиций. «КП»-Мурманск» изучила, кто и как будет менять жизнь в регионе.

Экономические гиганты

- Все эти решения – для Севера и северян, и напрямую связаны с запросами людей, - отметил, комментируя итоги ПМЭФ, Андрей Чибис.

Так, Мурманская область и «НОВАТЭК» договорились о расширении социальной поддержки региона и заключили дополнительное соглашение с уточнением перечня мероприятий и объектов в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве на 2020-2026 годы. Вложения со стороны компании составят более 4,78 миллиарда рублей. Среди прочего они пойдут на закупку современного оборудования для областного онкологического диспансера, новых машин скорой помощи, развитие центра научно-технологического творчества на базе «Родины» и капитальный ремонт ДК имени С. М. Кирова.

Еще одна крупная компания – «Уралхим» займется освоением фосфоритоносного Туломского месторождения и строительством при нем ГОКа. Для региона это означает увеличение налоговых поступлений в бюджет, а для северян – новые рабочие места и развитие социальных программ.

- Важно, чтобы успешно завершился этап геологоразведки и подтвердил те данные, которыми мы обладаем на сегодняшний день. Это еще один крупнейший производитель минеральных удобрений, очень серьезный налогоплательщик и работодатель для нашего региона, новые рабочие места, – отметил Андрей Чибис.

Исправить и улучшить

Два блэкаута, которые случились из-за аномальных условий в Мурманской области в январе 2026 года, показали необходимость серьезных перемен в энергосетевом хозяйстве региона. По итогам совещания с членами правительства, 23 апреля был опубликован перечень поручений президента, в котором возложено обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса Кольского Заполярья, при необходимости предусмотрев дополнительные мероприятия по модернизации.

На полях ПМЭФ глава Кольского Заполярья и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов подписали соглашение о взаимодействии, по которому энергокомпания планирует направить 15 миллиардов рублей на программу дополнительных мероприятий по повышению надежности электроснабжения в Мурманской области.

- Обеспечение надежного электроснабжения в Арктике - задача, которую мы решаем в плотной связке с энергетиками. Модернизация ключевых центров питания, внедрение современных технологий защиты сетей от гололеда, формирование аварийного резерва - все эти меры направлены на главный результат: повышение качества жизни людей в регионе, - подчеркнул Андрей Чибис.

В частности, планируется модернизировать одну из ключевых подстанций Мурманска мощностью 150 кВ – «Долина Уюта», что повысит надежность электроснабжения Первомайского, Октябрьского округов Мурманска и города Колы, а также позволит подключать к электросетям новых потребителей. Также планируется реконструкция трех линий электропередачи мощностью 150 кВ, которые обеспечивают электроснабжение Мурманска и Североморска.

Расти вверх

В Мурманской области после нескольких десятилетий «заморозки» советского бума на строительство снова появились краны, и растут жилые дома. Сейчас средний объем ввода жилья вырос в 3,3 раза, средний объем ввода многоквартирных домов – в 6,9 раза, к 2030 году планируется построить около 1 миллиона квадратных метров жилья.

На ПМЭФ стало известно о новых договоренностях для реализации этого плана. Федеральный застройщик GloraX, который уже строит жилой комплекс в Долине Уюта, реализует в Мурманске еще один проект - 10-этажный ЖК в районе улицы Профсоюзов на месте снесенной «деревяшки». Стоимость оценивается в 1 миллиард рублей, инвестор планирует безвозмездно передать 300 кв. м региону под социальные задачи. Другой девелопер - компания BN Group - инвестирует 2,15 миллиарда рублей в строительство коттеджного поселка в Мурманске и многоквартирных домов в Мончегорске. Часть квартир также пополнят фонд доступного арендного жилья.

Помимо жилых домов, будут строить и новые места размещения, которых сейчас в Кольском Заполярье, одном из самых туристически привлекательных регионов страны, не хватает. Впрочем, новые оте-ли нужны и из-за роста деловой и экономической активности региона (например, он является постоянной площадкой для Международного арктического форума). Компания «М9» планирует расширить сеть современных отелей за счет объектов в Мурманске, Кировске и Териберке, также пройдет реконструкция уже существующих мест размещения – речь идет об обновлении «Cosmos Мурманск Отель».

В Мурманской области, турпоток в которой растет, сейчас не хватает мест размещения. Поэтому в регионе будут строить новые отели. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Успехи отечественного рынка и международного

На полях форума в Санкт-Петербурге были достигнуты договоренности сразу с двумя крупнейшими отечественными маркетплейсами. Ozon построит в Мурманской области логистический хаб, инвестиции в проект оцениваются в 3,5 миллиарда рублей, а Wildberries вложит 1 миллиард рублей. Как отметили в региональном правительстве, для северян это кратное ускорение доставки посылок и создание более 700 новых рабочих мест, а для предпринимателей – возможность быстрее и проще выходить со своими товарами на федеральный рынок с минимальными логистическими издержками.

Помимо достижений на отечественном рынке, есть и международные успехи.

- Год назад на ПМЭФ мы зафиксировали цель — сделать Мурманск главным контейнерным хабом в Арктике. Тогда мы обсуждали саму идею и перспективы новых маршрутов. Прошел год, и сегодня на ПМЭФ-2026 на встрече с руководителем китайской контейнерной судоходной компании New New Shipping Line Фань Юйсинь мы говорим уже о конкретных сроках и объемах», - рассказал Андрей Чибис.

Уже в августе торговый порт в Мурманске примет первые китайские контейнеры, ожидается, что их объем составит 500 единиц. Также Мурманская область будет развивать сотрудничество с Индией. Осенью регион примет делегацию из дружественной страны.

Главный приоритет совместной работы - логистика: развитие Трансарктического транспортного коридора и загрузка заполярной портовой инфраструктуры. Еще одна точка роста - промышленная кооперация: судоремонт, морское машиностроение, добыча полезных ископаемых и переработка морепродуктов.

Как подчеркнул глава региона, ПМЭФ-2026 еще раз доказал: Мурманск перестал быть периферией - он стал центром притяжения. Регион активно развивается в промышленном, логистическом и социальном направлениях, люди вполне осознанно выбирают его для жизни. Это подтверждает статистика: в 2025 году, впервые за 6 лет, в регион приехало жить и работать на 35% больше людей, чем в предыдущем. Только по программе «Курс на Север» в регион удалось привлечь более 1000 востребованных специалистов, около 300 из которых приехали с детьми. А стратегический план «На Севере – жить!» стал новым стандартом соцархитектуры, который перенимают и другие регионы.

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