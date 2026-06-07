Вид неприметный, но дороже золота. Какими редкоземами богата Мурманская область

Редкоземельные элементы так называются потому, что крайне нечасто встречаются в концентрации. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

О богатствах недр Кольского полуострова известно давно. Но чаще всего говорят о никеле или апатит-нефелиновых рудах, добыча которых исчисляется тоннами. А если поговорить о том, что добывают в небольших количествах, но ценность при этом огромна? Речь, конечно, о редкоземельном потенциале Мурманской области, о котором на своей лекции рассказал ведущий научный сотрудник Горного института КНЦ РАН Павел Серов.

Впервые, что такое редкие металлы, ученые описали в 20-х годах ХХ века.

- Редкие они не потому, что их мало в природе, а потому, что редко встречаются в концентрированном виде, в основном они примесные - рассеяны в составе минералов с другими элементами. К ним относится добрая половина периодической таблицы Менделеева, и из них - не все металлы, но большинство, - объясняет Павел Серов.

Особенность редкоземов и в том, что их технологически трудно выделить, а также они имеют ограниченное коммерческое использование.

Когда говорят о таких подарках Кольской земли, то чаще всего имеют в виду литий, тантал, ниобий, цезий, бериллий. Хотя в список редких металлов входят также и никель, галлий, германий, ванадий, хром, молибден и так далее.

Королем редкоземов на Кольском полуострове считается литий. Причина проста – в нашей стране он в основном импортный, а для достижения технологического суверенитета нужен оте-чественный. 70-80% добываемого металла используется для создания литий-ионных аккумуляторов, также он востребован в термоядерной энергетике, создании топлива для ракет и сверхзвуковых самолетов и так далее. Как говорит Павел, нет таких направлений, где бы он не использовался.

Месторождения редкоземов часто пересекаются с местами выпаса оленей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Литий даже называют новой нефтью. С годами потребность в нем только растет. Так, если в 1990 году добывали менее 10 тысяч тонн, то сейчас показатель вырос до 130 тысяч. И, судя по прогнозам, спрос будет обгонять предложение на рынке в ближайшие 20 лет. Сейчас почти половина всего добываемого лития приходится на Австралию, в топ-5 стран также входят Чили, Китай, Аргентина, Бразилия. Литиевый треугольник Южной Америки, в котором сосредоточены основные запасы лития планеты, это Боливия, Чили и Аргентина. В России добыча лития прекратилась в 90-х годах с выработкой Завитинского месторождения в Сибири.

Мурманская область может вывести Россию в тройку мировых лидеров по запасам лития – за счет освоения крупнейшего в стране Колмозерского месторождения (24% запасов в РФ или 10,2 миллиона тонн руды) и Полмостундровского месторождения (15,4 миллиона тонн руды). Вместе они дают порядка 50% российских запасов лития. Хотя на деле литиевых месторождений на полу-

острове больше – девять, основные находятся на территории зеленокаменного пояса Колмозеро - Воронья. Помимо самых знаменитых, потенциал есть у месторождений Охмыльк, Васин-Мыльк и так далее. Кроме лития здесь есть тантал и цезий.

Одна из главных трудностей освоения редкоземельных месторождений Мурманской области заключается в их месторасположении. Колмозерское, например, находится в 80 километрах от Ловозера. Казалось бы, небольшое расстояние, но туда нет дороги, а добраться на машине, если это не вездеход, невозможно. Полмостундровское – еще дальше, а Васин-Мыльк и вовсе находится под горой.

- Поэтому их разработка сопряжена с важной задачей строительства дорог, - резюмирует Павел Серов. – Также встает вопрос с пастбищами оленей, которые находятся на данной, экологически чистой территории.

Если же говорить о других сокровищах Кольского полуострова – промышленных минералах редких металлов, то главенствует у нас сподумен, затем идут лепидолит, поллуцит, берилл, петалит.

Основная часть лития идет на создание аккумуляторов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

На примете

Еще одно перспективное месторождение Кольского полуострова – Аллуайв. В министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области отмечают, что оно не имеет аналогов в нашей стране.

Оно находится в массиве Ловозерских тундр, ближайший населенный пункт – поселок Ревда. Месторождение находится рядом с действующим подземным рудником Карнасурт при Аллуайвском лопарито-эвдиалитовом месторождении.

Несмотря на все трудности освоения редкоземельных месторождений, делать это надо. Почему? Перспективный прогнозируемый мировой рост потребления редкоземельных металлов составляет 8–11% в год.

В Мурманской области выделяют девять крупных месторождений лития. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

Одним легко, другим трудно

Добывать литий можно разными способами. В России основные его запасы сосредоточены в гранитных пегматитах. Это сложная добыча, предполагающая строительство ГОКов, чтобы добыть породу, раздробить ее и пройти другие трудоемкие этапы. В том же литиевом треугольнике Южной Америки месторождения связаны с рассолами – это не горные породы, а пересохшие озера.

- На высохшей поверхности - соль, и здесь для добычи можно черпать обычным экскаватором, ведь по сути - это песок. Помимо того, что здесь много лития, это еще и экономически выгодно, - рассказал Павел Серов.

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