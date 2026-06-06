Подвиг без границ национальности. Как героев Северного флота объединила одна Родина

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
1 июня Северный флот отметил свой 293-й день рождения. За десятилетия службы на суровых рубежах Арктики здесь плечом к плечу стояли люди самых разных национальностей. На кораблях и подводных лодках, в авиационных полках и береговых частях служили уроженцы русского Севера и Кавказа, Украины и Белоруссии, Поволжья и Сибири.
Особенно ярко это единство проявилось в годы Великой Отечественной войны. Защищая Кольское Заполярье, моряки не делили друг друга по малой Родине, их объединяли общая Родина, воинская присяга и понимание того, что от их мужества зависит судьба страны. История Северного флота хранит десятки имен героев разных народов Советского Союза. Расскажем лишь о нескольких из них.
Будущий Герой Советского Союза Магомет Имадутдинович Гаджиев родился в 1907 году в горном дагестанском селе Мегеб. Еще подростком он оказался в рядах Красной армии, а после окончания Гражданской войны работал на заводе и учился. Лучшего комсомольца направили в военно-морское училище в Ленинград, где начался его путь профессионального моряка.
Служба привела Гаджиева сначала на Черноморский, а затем на Тихоокеанский флот. Там он быстро зарекомендовал себя как талантливый командир. Его подводная лодка считалась одной из лучших в советском флоте, а сам офицер был награжден орденом Ленина.
В 1939 году Магомет Гаджиев прибыл на Северный флот. С началом войны он командовал дивизионом подводных лодок и лично участвовал в боевых походах. Под его руководством североморцы не только успешно атаковали вражеские суда, но и внедряли новые тактические приемы. К весне 1942 года подводники дивизиона уничтожили десять транспортов и кораблей противника.
12 мая 1942 года подвод-ная лодка К-23, где находился Гаджиев, обнаружила крупный вражеский конвой. После успешной атаки лодка подверглась ударам авиации и погибла вместе с экипажем. Осенью того же года Магомету Гаджиеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Сегодня его имя носит город Гаджиево - одна из главных баз Северного флота, а память о прославленном подводнике бережно хранят в Мурманской области и Дагестане.
Легендарный летчик Борис Феоктистович Сафонов родился в Тульской губернии в 1915 году. После окончания авиационной школы он сам попросился служить на Север, где и раскрылся его выдающийся талант пилота.
С первых дней Великой Отечественной войны Сафонов стал одним из самых результативных асов Заполярья. Немецкие летчики хорошо знали его имя. По воспоминаниям современников, в эфире нередко звучало предупреждение: «В воздухе Сафонов!».
Одним из самых известных стал бой 15 сентября 1941 года, когда семь советских истребителей под его командованием вступили в схватку с 52 самолетами противника. Итог оказался впечатляющим: 13 сбитых вражеских машин и ни одной потери со стороны советских летчиков.
За боевые заслуги Сафонов получил звание Героя Советского Союза, а позже возглавил один из лучших авиаполков Северного флота. К маю 1942 года на его счету были десятки воздушных побед.
30 мая он вылетел прикрывать союзный конвой PQ-16, следовавший в Мурманск. В тяжелом бою с превосходящими силами противника Сафонов сбил три немецких самолета, но сам не вернулся на базу. Через две недели он стал первым в годы Великой Отечественной войны летчиком, дважды удостоенным звания Героя Советского Союза.
Герой Советского Союза Израиль Ильич Фисанович родился в украинском Елизаветграде, ныне Кропивницкий. После окончания военно-морского училища он служил на Балтике, а затем был переведен на Северный флот.
В июле 1941 года Фисанович принял командование подводной лодкой М-172. Его экипаж быстро стал одним из самых известных на флоте. Подводники совершали смелые рейды к берегам Норвегии, высаживали разведчиков, снимали их после выполнения заданий и атаковали вражеские суда в самых сложных условиях.
Особую известность получила дерзкая атака в районе Лиинахамари, где советские моряки сумели нанести удар противнику практически у его собственных берегов.
За мужество и успешные боевые действия в апреле 1942 года Фисанович получил звание Героя Советского Союза. К 1943 году он совершил 18 боевых походов и стал одним из самых известных подводников Северного флота.
В 1944 году офицер отправился в Великобританию принимать новую субмарину, переданную СССР союзниками. Однако домой подводная лодка не вернулась. По наиболее вероятной версии, она была ошибочно атакована британской авиацией. Весь экипаж погиб.
Антон Иосифович Гурин родился в белорусской деревне Шпильки в 1910 году. Военно-морскую карьеру он начал задолго до войны, а с июня 1941 года участвовал в обороне советского Заполярья.
Особую славу ему принесло командование знаменитым эсминцем «Гремящий». Этот корабль стал настоящей легендой Северного флота. Его экипаж сопровождал союзные конвои, прикрывал морские коммуникации, поддерживал огнем сухопутные войска и участвовал в поиске кораблей противника.
К маю 1945 года «Гремящий» совершил более ста боевых выходов в море. За проявленные мужество и мастерство капитану Антону Гурину было присвоено звание Героя Советского Союза.
После Победы он продолжил службу на флоте, окончил Военно-морскую академию и занимал ответственные командные должности, в том числе и на Северном флоте.
Судьбы Магомета Гаджиева, Бориса Сафонова, Израиля Фисановича и Антона Гурина показывают, каким был наш флот в годы войны. Дагестанец, русский, украинец, белорус - они выросли в разных семьях, говорили с разными акцентами, но одинаково понимали слова «долг», «честь» и «Родина».
Таких примеров было много. На кораблях Северного флота служили представители десятков народов Советского Союза (да и сейчас это многообразие сохраняется). Вместе они защищали Мурманск, обеспечивали проводку союзных конвоев, охраняли арктические рубежи и приближали Победу. Именно это единство, что помогло стране тогда выстоять, остается одной из важных страниц в истории российского Севера.
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