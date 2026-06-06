Подвиг без границ национальности. Как героев Северного флота объединила одна Родина

История Северного флота хранит десятки имен героев разных народов Советского Союза. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 июня Северный флот отметил свой 293-й день рождения. За десятилетия службы на суровых рубежах Арктики здесь плечом к плечу стояли люди самых разных национальностей. На кораблях и подводных лодках, в авиационных полках и береговых частях служили уроженцы русского Севера и Кавказа, Украины и Белоруссии, Поволжья и Сибири.

Особенно ярко это единство проявилось в годы Великой Отечественной войны. Защищая Кольское Заполярье, моряки не делили друг друга по малой Родине, их объединяли общая Родина, воинская присяга и понимание того, что от их мужества зависит судьба страны. История Северного флота хранит десятки имен героев разных народов Советского Союза. Расскажем лишь о нескольких из них.

Легенда подводного флота

Будущий Герой Советского Союза Магомет Имадутдинович Гаджиев родился в 1907 году в горном дагестанском селе Мегеб. Еще подростком он оказался в рядах Красной армии, а после окончания Гражданской войны работал на заводе и учился. Лучшего комсомольца направили в военно-морское училище в Ленинград, где начался его путь профессионального моряка.

Магомет Имадутдинович Гаджиев. Фото: Мурманский областной краеведческий музей

Служба привела Гаджиева сначала на Черноморский, а затем на Тихоокеанский флот. Там он быстро зарекомендовал себя как талантливый командир. Его подводная лодка считалась одной из лучших в советском флоте, а сам офицер был награжден орденом Ленина.

В 1939 году Магомет Гаджиев прибыл на Северный флот. С началом войны он командовал дивизионом подводных лодок и лично участвовал в боевых походах. Под его руководством североморцы не только успешно атаковали вражеские суда, но и внедряли новые тактические приемы. К весне 1942 года подводники дивизиона уничтожили десять транспортов и кораблей противника.

12 мая 1942 года подвод-ная лодка К-23, где находился Гаджиев, обнаружила крупный вражеский конвой. После успешной атаки лодка подверглась ударам авиации и погибла вместе с экипажем. Осенью того же года Магомету Гаджиеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Сегодня его имя носит город Гаджиево - одна из главных баз Северного флота, а память о прославленном подводнике бережно хранят в Мурманской области и Дагестане.

Гроза немецких летчиков

Легендарный летчик Борис Феоктистович Сафонов родился в Тульской губернии в 1915 году. После окончания авиационной школы он сам попросился служить на Север, где и раскрылся его выдающийся талант пилота.

С первых дней Великой Отечественной войны Сафонов стал одним из самых результативных асов Заполярья. Немецкие летчики хорошо знали его имя. По воспоминаниям современников, в эфире нередко звучало предупреждение: «В воздухе Сафонов!».

Одним из самых известных стал бой 15 сентября 1941 года, когда семь советских истребителей под его командованием вступили в схватку с 52 самолетами противника. Итог оказался впечатляющим: 13 сбитых вражеских машин и ни одной потери со стороны советских летчиков.

За боевые заслуги Сафонов получил звание Героя Советского Союза, а позже возглавил один из лучших авиаполков Северного флота. К маю 1942 года на его счету были десятки воздушных побед.

30 мая он вылетел прикрывать союзный конвой PQ-16, следовавший в Мурманск. В тяжелом бою с превосходящими силами противника Сафонов сбил три немецких самолета, но сам не вернулся на базу. Через две недели он стал первым в годы Великой Отечественной войны летчиком, дважды удостоенным звания Героя Советского Союза.

Бравый подводник из Украины

Герой Советского Союза Израиль Ильич Фисанович родился в украинском Елизаветграде, ныне Кропивницкий. После окончания военно-морского училища он служил на Балтике, а затем был переведен на Северный флот.

Израиль Ильич Фисанович. Фото: Мурманский областной краеведческий музей

В июле 1941 года Фисанович принял командование подводной лодкой М-172. Его экипаж быстро стал одним из самых известных на флоте. Подводники совершали смелые рейды к берегам Норвегии, высаживали разведчиков, снимали их после выполнения заданий и атаковали вражеские суда в самых сложных условиях.

Особую известность получила дерзкая атака в районе Лиинахамари, где советские моряки сумели нанести удар противнику практически у его собственных берегов.

За мужество и успешные боевые действия в апреле 1942 года Фисанович получил звание Героя Советского Союза. К 1943 году он совершил 18 боевых походов и стал одним из самых известных подводников Северного флота.

В 1944 году офицер отправился в Великобританию принимать новую субмарину, переданную СССР союзниками. Однако домой подводная лодка не вернулась. По наиболее вероятной версии, она была ошибочно атакована британской авиацией. Весь экипаж погиб.

Белорус, ставший героем Арктики

Антон Иосифович Гурин родился в белорусской деревне Шпильки в 1910 году. Военно-морскую карьеру он начал задолго до войны, а с июня 1941 года участвовал в обороне советского Заполярья.

Особую славу ему принесло командование знаменитым эсминцем «Гремящий». Этот корабль стал настоящей легендой Северного флота. Его экипаж сопровождал союзные конвои, прикрывал морские коммуникации, поддерживал огнем сухопутные войска и участвовал в поиске кораблей противника.

К маю 1945 года «Гремящий» совершил более ста боевых выходов в море. За проявленные мужество и мастерство капитану Антону Гурину было присвоено звание Героя Советского Союза.

После Победы он продолжил службу на флоте, окончил Военно-морскую академию и занимал ответственные командные должности, в том числе и на Северном флоте.

Судьбы Магомета Гаджиева, Бориса Сафонова, Израиля Фисановича и Антона Гурина показывают, каким был наш флот в годы войны. Дагестанец, русский, украинец, белорус - они выросли в разных семьях, говорили с разными акцентами, но одинаково понимали слова «долг», «честь» и «Родина».

Таких примеров было много. На кораблях Северного флота служили представители десятков народов Советского Союза (да и сейчас это многообразие сохраняется). Вместе они защищали Мурманск, обеспечивали проводку союзных конвоев, охраняли арктические рубежи и приближали Победу. Именно это единство, что помогло стране тогда выстоять, остается одной из важных страниц в истории российского Севера.

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