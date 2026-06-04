Президент сказал сделать. Владимир Путин дал арктические поручения

Владимир Путин дал важные для развития Арктики поручения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства 23 апреля 2026 года. Часть из них касается газификации Мурманской области. «КП»-Мурманск» изучила документ, в котором несколько раз фигурирует Кольское Заполярье.

Морскими дорогами

Неудивительно, что в поручениях главы государства часто упоминается Северный морской путь – в наши дни к нему приковано большое внимание. Хотя это лишь часть более крупной транспортной артерии - Трансарктического транспортного коридора (ТТК).

Поэтому одна из задач - осуществлять на постоянной основе на площадке Координационного центра правительства Российской Федерации контроль за решением ключевых вопросов комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации и ТТК и исполнением ранее данных поручений в этой сфере.

Также необходимо подготовить и представить при участии федерального координатора северного завоза и единого морского оператора предложения по составу флота, необходимого для осуществления северного завоза, и определению порядка формирования такого флота.

Проводку судов по Севморпути и ТТК без ледоколов трудно представить. Поэтому ледокольный флот наращивают за счет новых судов.

По теме газификации было сразу два поручения, одно из них касалось тарифа для потребителей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас атомный ледокольный флот России – это четыре ледокола-«ветерана» («Вайгач», «Таймыр», «Ямал», «50 лет Победы») и четыре новейших судна проекта 22220 («Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия»). С 2026 по 2030 годы на воду поставят еще трех их собратьев: «Чукотку», «Ленинград», «Сталинград», также в 2030-м введут ледокол проекта «Лидер» - «Россию», самый мощный и большой в мире.

Банку России, госкорпорации «Росатом» при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» поручено обеспечить необходимое финансирование (в первую очередь внебюджетное) строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического обслуживания.

- Исходя из необходимости неукоснительного соблюдения графиков строительства указанных судов и сроков их сдачи в эксплуатацию, рассмотреть вопрос о предоставлении государственных гарантий привлекаемого в 2026–2027 годах финансирования, включая уплату процентов, - добавляется в официальном документе.

Цена вопроса

У поручений есть срок исполнения. Так, до 1 июля 2026 года должен быть доработан проект Указа президента Российской Федерации о стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года. Его планируют представить на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации.

Важный блок поручений касается газификации Мурманской области. Во-первых, правительству РФ совместно с исполнительными органами Мурманской области, публичными акционерными обществами «Газпром» и «НОВАТЭК» предстоит осуществлять на постоянной основе на площадке Координационного центра контроль за реализацией проекта «Мурманский СПГ» и строительством магистрального газопровода «Волхов – Мурманск» с учетом необходимости ввода этого газопровода в эксплуатацию до 2030 года.

В документе на сайте Кремля прописано обеспечение финансирования строительства новейших ледоколов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

У «трубы» также есть рублевый вопрос. Те же участники, но еще при участии правительства Республики Карелия, должны определить механизм формирования оптовой цены на газ для потребителей двух регионов.

- Рассмотреть возможность распределения части издержек, связанных со строительством магистральных газопроводов «Волхов – Сегежа – Костомукша» и «Волхов – Мурманск», на расходы по всей газотранспортной системе, и тарифа на транспортировку газа для проекта «Мурманский СПГ» (при этом тариф должен обеспечивать возврат вложенных в строительство указанных газопроводов инвестиций), - говорится в документе.

Справедливость тарифа оценит ФАС России.

Переделать и разрешить

Пока по земле будут тянуть газовую трубу, работы будут идти и в воздухе – речь идет об электросетях. Два январских блэкаута показали их уязвимость и необходимость модернизации. Поэтому правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Мурманской области и публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети» поручено обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса Кольского Заполярья, при необходимости предусмотрев дополнительные мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Мурманской области, и определив источники финансирования таких мероприятий.

Некоторые новшества будут касаться экологии. Так, изменив СанПиН, в населенных пунктах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях разрешат складировать снег на площадках без водонепроницаемого покрытия и обвалования в случае неиспользования противогололедных реагентов.