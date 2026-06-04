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Общество4 июня 2026 6:02

Президент сказал сделать. Владимир Путин дал арктические поручения

Владимир Путин дал ряд важных для Арктики поручений
Есения ДОБРОНРАВОВА
Владимир Путин дал важные для развития Арктики поручения.

Владимир Путин дал важные для развития Арктики поручения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства 23 апреля 2026 года. Часть из них касается газификации Мурманской области. «КП»-Мурманск» изучила документ, в котором несколько раз фигурирует Кольское Заполярье.

Морскими дорогами

Неудивительно, что в поручениях главы государства часто упоминается Северный морской путь – в наши дни к нему приковано большое внимание. Хотя это лишь часть более крупной транспортной артерии - Трансарктического транспортного коридора (ТТК).

Поэтому одна из задач - осуществлять на постоянной основе на площадке Координационного центра правительства Российской Федерации контроль за решением ключевых вопросов комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации и ТТК и исполнением ранее данных поручений в этой сфере.

Также необходимо подготовить и представить при участии федерального координатора северного завоза и единого морского оператора предложения по составу флота, необходимого для осуществления северного завоза, и определению порядка формирования такого флота.

Проводку судов по Севморпути и ТТК без ледоколов трудно представить. Поэтому ледокольный флот наращивают за счет новых судов.

По теме газификации было сразу два поручения, одно из них касалось тарифа для потребителей.

По теме газификации было сразу два поручения, одно из них касалось тарифа для потребителей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас атомный ледокольный флот России – это четыре ледокола-«ветерана» («Вайгач», «Таймыр», «Ямал», «50 лет Победы») и четыре новейших судна проекта 22220 («Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия»). С 2026 по 2030 годы на воду поставят еще трех их собратьев: «Чукотку», «Ленинград», «Сталинград», также в 2030-м введут ледокол проекта «Лидер» - «Россию», самый мощный и большой в мире.

Банку России, госкорпорации «Росатом» при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» поручено обеспечить необходимое финансирование (в первую очередь внебюджетное) строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического обслуживания.

- Исходя из необходимости неукоснительного соблюдения графиков строительства указанных судов и сроков их сдачи в эксплуатацию, рассмотреть вопрос о предоставлении государственных гарантий привлекаемого в 2026–2027 годах финансирования, включая уплату процентов, - добавляется в официальном документе.

Цена вопроса

У поручений есть срок исполнения. Так, до 1 июля 2026 года должен быть доработан проект Указа президента Российской Федерации о стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года. Его планируют представить на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации.

Важный блок поручений касается газификации Мурманской области. Во-первых, правительству РФ совместно с исполнительными органами Мурманской области, публичными акционерными обществами «Газпром» и «НОВАТЭК» предстоит осуществлять на постоянной основе на площадке Координационного центра контроль за реализацией проекта «Мурманский СПГ» и строительством магистрального газопровода «Волхов – Мурманск» с учетом необходимости ввода этого газопровода в эксплуатацию до 2030 года.

В документе на сайте Кремля прописано обеспечение финансирования строительства новейших ледоколов.

В документе на сайте Кремля прописано обеспечение финансирования строительства новейших ледоколов.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

У «трубы» также есть рублевый вопрос. Те же участники, но еще при участии правительства Республики Карелия, должны определить механизм формирования оптовой цены на газ для потребителей двух регионов.

- Рассмотреть возможность распределения части издержек, связанных со строительством магистральных газопроводов «Волхов – Сегежа – Костомукша» и «Волхов – Мурманск», на расходы по всей газотранспортной системе, и тарифа на транспортировку газа для проекта «Мурманский СПГ» (при этом тариф должен обеспечивать возврат вложенных в строительство указанных газопроводов инвестиций), - говорится в документе.

Справедливость тарифа оценит ФАС России.

Переделать и разрешить

Пока по земле будут тянуть газовую трубу, работы будут идти и в воздухе – речь идет об электросетях. Два январских блэкаута показали их уязвимость и необходимость модернизации. Поэтому правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Мурманской области и публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети» поручено обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса Кольского Заполярья, при необходимости предусмотрев дополнительные мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Мурманской области, и определив источники финансирования таких мероприятий.

Некоторые новшества будут касаться экологии. Так, изменив СанПиН, в населенных пунктах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях разрешат складировать снег на площадках без водонепроницаемого покрытия и обвалования в случае неиспользования противогололедных реагентов.