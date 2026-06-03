Колледж - правильный выбор: куда пойти учиться на металлурга в Мурманской области

«КП»-Мурманск» узнала, как работают два таких учреждения Кольского Заполярья - Мончегорский политехнический колледж и Печенгский политехнический техникум. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обучение в колледже в наши дни совсем не похоже на среднее профессиональное образование прошлых лет. Сейчас туда идут не от безысходности, что не поступили в вуз, и не потому, что не хочется сдавать ЕГЭ. Сейчас колледж - это крутые лаборатории с самой современной техникой, опытные педагоги, качественное образование и новые возможности.

«КП»-Мурманск» узнала, как работают два таких учреждения Кольского Заполярья - Мончегорский политехнический колледж и Печенгский политехнический техникум. Оба - участники федерального проекта «Профессионалитет» и готовят кадры для металлургической отрасли.

«Конечно, главные направления: у нас - металлургическое производство, а в Печенге - подземная разработка, но современные реалии таковы, что у молодежи очень важны и популярны современные специализации – все, что связано с роботизацией. Также отмечаем большой интерес к профессиям сварщика, машиниста крана, мастера слесарных работ, - рассказывает директор Мончегорского политехнического колледжа Лариса Рыжко. – Все направления «Профессионалитета» выбраны не просто так, а во взаимодействии с Кольской ГМК и ее запросом на специалистов. Например, учитывая конкретную обстановку на предприятии, к квалификации «мастер слесарных работ» добавили квалификацию «электрогазосварщик».

Об том, почему колледж – это важная ступень в карьере, расскажет совместный проект «КП»-Мурманск» и компании «Норникель».