Фермер в Карелии привлечена к ответственности. Фото предоставлено пресс- службой Россельхознадзора РК

Глава крестьянского фермерского хозяйства привлечена к административной ответственности за нарушение требований ветеринарного законодательства и требований технических регламентов Таможенного союза.

Ранее, в марте 2026 года, Управлением было проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия, а затем внеплановая выездная проверка принадлежащего предпринимателю фермерского хозяйства в Калевальском районе.

В ходе мероприятий было выявлено отсутствие сплошного ограждения по периметру и дезинфекционного барьера; нарушения ветеринарно-санитарных норм содержания животных, несанкционированный ввоз и непроведение карантинирования завезенных животных и т.д. Такие нарушения могут способствовать заносу и распространению заболеваний животных.

Животные были промаркированы, но номера бирок не совпадали с номерами бирок, внесенными в ФГИС «Хорриот». Таким образом, фактически учет животных велся фиктивно и не отражал реальную информацию о поголовье в хозяйстве.

В хозяйстве имелась площадка для хранения навоза, но часть навоза была складирована вне площадки на землю. Исследования обработанных и переработанных побочных продуктов животноводства на наличие токсичных элементов, пестицидов, патогенных и болезнетворных микроорганизмов и паразитов не проводились.

Ферма занимается производством молока, но ветеринарно-санитарная экспертиза продукции не проводилась, справки о здоровье животных не оформлялись. Также отсутствовал производственный контроль молока, не разработана и не внедрена программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП. Производственные ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий» не оформлялись. Таким образом, безопасность продукции не была подтверждена.

При убое животных предубойный ветеринарно–санитарный осмотр животных и ветеринарно–санитарная экспертиза мяса и продуктов убоя не проводились. Такие нарушения также могут способствовать распространению заболеваний животных и выпуску в оборот небезопасной продукции.

В отношении предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6, ч. 1 ст. 10.8.1 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Предприниматель привлечена к ответственности с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.Т акже фермеру выдано предписание устранить выявленные нарушения.

А что еще?

В Карелии проконтролировали земельные участки

За 5 месяцев 2026 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Республике Карелия проконтролировано 307 земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Проведено 410 мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами. По результатам проведенных мероприятий правообладателям земельных участков выдано 172 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а также 105 предписаний об устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле Управления.

Так, 26 мая 2026 года Управлением выдано предписание индивидуальному предпринимателю, владеющему земельным участком сельскохозяйственного назначения в Кондопожском районе Республики Карелия. В ходе мероприятия было установлено, что участок площадью более 14 га зарос сорной растительностью, сенокошение проводилось частично; кроме того, откосы мелиоративных каналов заросли древесно-кустарниковой растительностью. В западной части производилась очистка каналов от зарастания, срубленная древесина складирована на земельный участок.

Собственнику участка необходимо устранить выявленные нарушения до 10 августа 2026 года.