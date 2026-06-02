«Повод узнать друг друга». В Мурманске в шестой раз провели самый северный Сабантуй

Татары стали частью Кольского Заполярья много лет назад, и с тех пор внесли большой вклад в культуру региона. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Религиозные или входящие корнями в культуру определенных народов праздники нечасто становятся настолько масштабными, что объединяют представителей и разных конфессий, и разных национальностей. Сабантуй - показательное исключение.

Мурманск - родина самого северного Сабантуя в мире, здесь он проводится уже в шестой раз. Хотя есть важная оговорка, но о ней чуть позже.

31 мая на площадке у Семеновского озера собрались не только татары, для которых этот праздник - один из главных в году, но и другие народы России и национальных республик.

- Он многим пришелся по душе. Этой весной мы проводим его в рамках Года единства народов, и достаточно посмотреть на гостей, чтобы понять: «Самый северный Сабантуй» и правда объединил разные народы, - рассказывает председатель Мурманской региональной общественной организации содействия развитию культуры «Татарское культурное общество «Якташ» (Земляк)» Раил Биккиняев.

Сабантуй - награда после тяжелого периода весенних полевых работ. Мурманская область - не сельскохозяйственный регион, здесь праздник прижился как дань татарской культуре, которая сыграла для Кольского Заполярья важную роль. Заместитель председателя общества «Якташ» Камилла Бикиняева писала диссертацию о татарах-переселенцах Кольского полуострова и выяснила интересный факт.

- Многие думают, что татары появились здесь недавно, но их история в Кольском Заполярье очень богатая. По данным, которые мы обнаружили в архивах, можно судить, что первые представители татар появились еще при строительстве Октябрьской железной дороги. Также есть заметки нашего уважаемого краеведа Ивана Федоровича Ушакова о том, что в Александровске в 1900-е годы жили татары, - рассказывает Камилла Бикиняева. - Благодаря тем же архивам известно, что татарская ячейка ВЛКСМ очень скрупулезно вела записи о своей работе - выяснилось, что первый северный Сабантуй провели на Кольском полуострове еще 21 июля 1927 года на площадке, где сейчас располагается железнодорожный вокзал. Тогда было постановлено, что праздник должен пройти не только на татарском, но и на русском языках, чтобы принять участие в нем смогли все желающие. Сабантуй объединил порядка 500 человек.

В память об этом событии в 2027 году хотят провести особенный, юбилейный самый северный Сабантуй. Важной мыслью пройдет необходимость сохранения своих корней - ведь чтобы построить будущее, надо помнить о прошлом.

О том, что Сабантуй - это не просто праздник плуга, напомнила руководитель Центра гражданского единства и этнокультурного развития народов России в Мурманской области, заместитель руководителя регионального отделения Ассамблеи народов России Елена Титаренко: «Это праздник труда, единения, счастья. Это еще один повод нам всем узнать друг друга».

Мурманчанка Мария недавно сдала генетический тест, который показал, что у нее в роду были татары. Это удивило девушку, ведь она знала только о предках из Республики Беларусь и Украины.

- Я задумалась об этом и поняла, что ничего не знаю о татарах, даже в Казани ни разу не была. О том, что в Мурманске проходит самый северный Сабантуй, тоже не слышала. Представляете, какая культурная слепота! Кстати, именно на сайте «Комсомолки» увидела новость о празднике и решила, что обязательно приду, пора знакомиться с родным. Со мной пришла коллега, у нее татарских корней нет, но она говорит, что прежде чем выбрать дом, надо узнать соседей. Наш дом - Россия, а соседей внутри него, получается, и не знаем. Надо исправляться! - уверена Мария.

У Фанила Фаязова история иная: он родился в Башкирии, до третьего класса не знал русского языка, так как обучение шло на татарском. На Крайний Север попал, когда призвали служить на Северный флот, и так и прикипел к этому суровому красивому краю.

- Для меня дружба народов - это сплоченность. Иначе никак - надо жить в согласии. Я уважаю всех: русских, немцев, украинцев. Делать так - выбор человека, хорошо, что многие это понимают, - считает северянин.

Александр ОЧКИНАДЗЕ, начальник управления министерства внутренней политики Мурманской области:

«От имени правительства Мурманской области и министерства примите самые искренние и сердечные поздравления с национальным праздником татарского народа. Он стал неотъемлемой и яркой частью культурной жизни северян. Благодаря ему мы не только знакомимся с культурой татар, но и делаем важный шаг к укреплению межнационального согласия и дружбы между народами края».

If you want to tell your story through the history of your people, write to us at kpmurmansk@phkp.ru

