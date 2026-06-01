Судно перехватили корабли ВМС Франции. Что искали французские военные на танкере, вышедшем из Мурманска

Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер Tagor, следовавший из Мурманска. Об этом сообщила Морская префектура Атлантического региона Франции.

По данным французской стороны, 31 мая корабли ВМС вмешались в ситуацию в открытом море более чем в 400 морских милях к западу от Бретани. Основанием для проверки стали подозрения в использовании судном поддельного флага.

«Операция, проведенная в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву, была направлена на проверку гражданства судна, подозреваемого в использовании фальшивого флага», - говорится в заявлении Морской префектуры.

Танкер Tagor неоднократно менял регистрацию и на момент задержания ходил под флагом Мадагаскара. Французская сторона заподозрила, что судно могло использовать этот флаг незаконно.

Судно также включено в санкционные списки ЕС, Великобритании и США. На Западе его относят к так называемому теневому флоту, который, по мнению властей этих стран, используется для обхода нефтяных санкций. Согласно открытым данным, владельцем и оператором танкера является зарегистрированная в ОАЭ компания Zulu Ships Management.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что операция проводилась в открытом море при поддержке ряда международных партнеров, включая Великобританию.

«Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет. Эти суда, игнорирующие даже самые элементарные правила морской навигации, также представляют угрозу для окружающей среды», - написал Макрон в своих соцсетях.

После того как на борт танкера поднялась досмотровая группа, была проведена проверка документов. По информации французских властей, изучение документации подтвердило подозрения о нарушении правил использования государственного флага судна. Материалы передали в прокуратуру Бреста, в юрисдикцию которой входит морской суд.

Танкер изменил курс. Сейчас судно сопровождают корабли ВМС Франции к якорной стоянке, где проведут дополнительные проверки и процессуальные действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает задержание судна незаконным. Российская сторона не согласна с заявлениями Франции о том, что операция проводилась в полном соответствии с нормами международного права.

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным», - сказал представитель Кремля.

Посольство России в Париже сообщило, что капитаном танкера Tagor, предположительно, является гражданин РФ.

Дипмиссия также запросила у французских властей информацию о наличии российского гражданства у других членов экипажа. При этом в посольстве отметили, что Париж не уведомлял российскую сторону о своих действиях в отношении судна.

