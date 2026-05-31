Впервые – женщина. В Апатитах День химика запомнится историческим событием

Ключи от новенького автомобиля вручили оператору пульта управления апатит-нефелиновой обогатительной фабрики №3 АНОФ-3 Светлане Сланиной. Фото: пресс-служба ФосАгро

День химика-2026 в Апатитах точно запомнится: впервые в истории праздника на сцену за наградой как лучший обогатитель поднялась женщина. Как это было, в материале «КП»-Мурманск».

От спонтанности к государственному празднику

Праздник кажется сравнительно молодым – отмечать его каждое последнее воскресенье мая утвердили указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. Хотя за два десятка лет до этого студенты МГУ делали это неофициально.

В Апатитах без Дня химика календарный год представить уже сложно. Можно сказать, что лето начинается на профессиональной ноте и заканчивается (в последнее воскресенье августа в Кировске отметят День горняка). Северяне точно знают, что праздник будет что надо с обязательным выступлением знаменитых музыкантов. В этом году на Крайний Север приехали группа «Город 312» и Ева Польна.

В этом году на Крайний Север приехали группа «Город 312» и Ева Польна. Фото: пресс-служба ФосАгро

Диспетчер координационно-диспетчерской службы аэропорта «Хибины» Ирина Крупенникова говорит, что праздник получился двойной: сама она получила награду на официальном открытии аэровокзала после реконструкции, а ее муж работает начальником смены на АНОФ-2, так что после церемонии надо было успеть и на площадь у КНЦ РАН, где развернулось празднования Дня химика.

А здесь, как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, специально прибывший в Апатиты чтобы поздравить сотрудников Кировского филиала АО «Апатит» и горожан, собрались искренние, сильные, настоящие люди.

«Отмечая День химика, мы понимаем, что речь об огромном количестве специалистов и профессий. Спасибо вам огромное за ваш труд. Спасибо всем ветеранам комбината «Апатит», научным работникам и обогатителям за вашу искреннюю любовь к нашей родной земле. Спасибо каждому из вас за тот вклад, который вы вносите к развитие Кольского Заполярья», - обратился к северянам со сцены глава региона.

Он не мог не заметить, что среди собравшихся было особенно много молодежи. Для них это был не только солнечный день и интересные площадки праздника. У многих родные связаны с производством, и сами дети тоже говорят, что хотят остаться учиться и работать в родном городе.

То, что химическая отрасль – это большая семья, в своем поздравлении апатитчанам и героям праздника отметил и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева. Его текст зачитали со сцены:

«Современный химический комплекс - одна из «точек роста» для всей экономики России. Наша большая «химическая семья» добилась значительных успехов как в области производства и сбыта удобрений, так и в части реализации инвестиционных и социальных программ, в обеспечении достойного уровня жизни наших работников. Сегодня наши трудовые коллективы работают с максимальной отдачей, проявляют свои лучшие качества, демонстрируют сплоченность, ответственность и профессионализм».

На главной сцене, по традиции, в этот день вручили множество наград. Фото: пресс-служба ФосАгро

Награда за наградой

На главной сцене, по традиции, в этот день вручили множество наград. В числе отмеченных был председатель комитета по образованию и науке Мурманской областной Думы Алексей Гиляров – ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Я воспринимаю эту награду не только как свою, но большого, дружного и мощного коллектива. В Апатитах мы делаем амбициозные проекты, прославляя всю Мурманскую область», - поблагодарил Алексей Гиляров.

Также впервые в истории праздника было присвоено звание «Лучший профсоюзный активист-2026» среди обогатителей – им стал мастер участка АНОФ-2 Александр Чихачев.

Как отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг, уже не первый год компания бьет рекорды производительности.

«Благодаря вашему ударному труду компания «ФосАгро» уверенно идет вперед, ставит новые производственные рекорды и остается надежным гарантом продовольственной безопасности страны и всего мира. Эти производственные победы лежат в основе нашей инвестиционной программы, отражаются в дальнейших планах развития и увеличения объемов производства, в масштабных социальных и благотворительных проектах, которые компания реализует в каждом регионе своего присутствия. В основе всего этого – ваш труд. Спасибо вам и так держать» - рассказал Александр Гильгенберг.

Для ребят на празднике работали интересные площадки. Фото: пресс-служба ФосАгро

«Я выбрала стабильность»

Главной неожиданностью дня стало то, что впервые в Апатитах лучшим обогатителем стала женщина – ключи от новенького автомобиля вручили оператору пульта управления апатит-нефелиновой обогатительной фабрики №3 АНОФ-3 Светлане Сланиной, которая связана с профессией уже 38 лет! Сама она честно признается, что, узнав об этом за три дня до Дня химика… испугалась. И ее коллеги узнали обо всем только со сцены.

«Что я испытываю? Гордость! Даже никогда не думала, что такое может быть, – улыбается Светлана, а на вопрос, что будет, если она не выйдет на работу хоть на один день, отмечает, - я слежу за непрерывностью процесса, чтобы оборудование работало. Большая ответственность, все в моих руках. Если я не приду, встанет дробильное отделение».

Свою карьеру Светлана начинала машинистом конвейера, говорит, что выбор профессии пришелся на 90-е годы, тогда стабильности было немного, но на предприятии Кировского филиала северянка ее нашла. И не разочаровалась в своем выборе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей АБРАШИТОВ, директор Кировского филиала АО «Апатит»:

«Для нас, апатитчан и кировчан, это по-настоящему семейный и родной праздник. Мы твердо знаем, что за каждым трудовым достижением стоит большая слаженная работа огромного коллектива. Буквально сегодня [30 мая] в ночную смену третья обогатительная фабрика произвела 80-миллионную тонну -нефелинового концентрата со дня образования предприятия. Мы продолжаем развиваться, в том числе при помощи сотрудничества с правительством региона и Кольским научным центром РАН».

Сергей ДУБОВОЙ, председатель Мурманской областной Думы:

«Мы чествуем всех тех, кто достойно делает вклад в развитие своего предприятия, города, области, грамотно и достойно делает свое дело. Уникальные запасы Кольского полуострова позволяют Кировскому филиалу АО «Апатит» быть ключевым звеном в решении продовольственной безопасности нашей страны».

Лариса КРУГЛОВА, сенатор РФ от Мурманской области:

«Химическая промышленность – важная отрасль не только для региона, но и для нашей великой страны. В ней работают профессионалы, люди с большой буквы. И мне каждому из вас хочется пожелать, чтобы отрасль продолжала развиваться, а вы всегда были счастливы и здоровы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru