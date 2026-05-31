Есть чем похвастаться. Аэропорт «Хибины» открылся после реконструкции аэровокзала

Активные работы по аэровокзальному комплексу начались в 2023 году.

Далеко не у каждого региона в России есть два гражданских аэропорта, поэтому у Мурманской области повод для гордости в квадрате: воздушные гавани «Мурманск» и «Хибины», обе встречающие гостей и северян в обновленном виде. 30 мая, аккурат перед знаковым для Апатитов праздником – Днем химика, официально показали, чем завершилась масштабная реконструкция «Хибин».

Торжественное открытие аэропорта "Хибины" после реконструкции состоялось накануне Дня химика.

Рожденный в 90-е

История аэропорта - с настоящим северным характером: преодолеть все трудности и расцвести. В Апатитско-Кировском кластере, показавшем пример промышленного чуда в СССР, с начала XX века главной транспортной артерией была железная дорога. И только 20 января 1994 года рядом с Апатитами открыли аэровокзал «Хибины», хотя задумались о нем еще в 70-х, когда горный узел затянулся туже и масштаб освоения сокровищницы Кольского полуострова только рос. Кстати, до «Хибин» между Апатитами и Кировском был небольшой аэропорт, но его мощностей не хватало. Зато открывшиеся «Хибины» заявили о себе гордо – уровень постройки такой, что хоть сейчас принимай международные рейсы.

Новый аэропорт построили в очень непростое для страны время только благодаря поддержке объединения «Апатит». Второй раз компания, уже в лице «ФосАгро», протянула руку помощи в 2012 году. На тот момент «Хибины» не работали с 1998 года. Но просто открыть воздушные ворота было мало, нужна была масштабная и дорогостоящая реконструкция. Особенность «Хибин» и в том, что они находятся в муниципальной собственности.

Вторая жизнь

На помощь пришел бизнес. Но почему?

«Порядка 15 лет назад руководство компании приняло решение о необходимости диверсификации рынка труда Апатитско-Кировской агломерации, чтобы экономика основывалась не только на горном производстве, а стала более разнообразной», - отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг.

В этом помогла красивейшая природа и склоны Хибин, которые подсказали: горы - это не только полезные ископаемые, но и отдых. Чтобы он состоялся, надо позаботиться об инфраструктуре, а также логистике. Так аэропорт получил вторую жизнь.

В 2018 году был заключен контракт на проектно-изыскательские работы, спустя год проект реконструкции аэровокзального комплекса получил положительное заключение Главгосэкпертизы, еще через год было выдано разрешение на реконструкцию здания аэровокзала. А в июне 2023 года стартовали строительные работы. Спустя три года можно оценить результат.

«Получился достойный проект. В него вложили душу, а также профессионализм и серьезные инвестиции, за что благодарю нашего промышленного партнера, который помимо развития самого производства заботится и о людях», - отметил на церемонии открытия губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

За последние 13 лет «ФосАгро» вложила в развитие «Хибин» порядка 1,5 миллиарда рублей (всего в горно-туристического кластер инвестиции составили уже 25 миллиардов рублей). Здесь появилась курсоглиссадная радионавигационная система захода на посадку, система огней высокой интенсивности, новая техника наземного обслуживания, бесплатные автопарковки в общей сложности на 290 машиномест.

В рамках начавшейся в 2023 реконструкции обновили конструктивные элементы и инженерные системы здания аэровокзала, в том числе кровлю и усилили железобетонный каркас, модернизировали внутренние сети, утеплили перекрытия между первым этажом и чердачным пространством и финишную отделку помещений. Если многие из этих работ не заметны глазу, то вот обновленный фасад, входные группы точно невозможно не заметить, как и перемены на привокзальной площади, где заменили асфальтовое покрытие, бордюрный камень, газоны и тротуарные дорожки.

Ленточку обновленной воздушной гавани перерезали Николай Бова, Андрей Чибис и Александр Гильгенберг.

«Нравится все!»

За каждым большим и трудным проектом стоят опытные люди, в чьих руках дело спорится. В числе сотрудников, получивших в торжественный день награды, была диспетчер координационно-диспетчерской службы Ирина Крупенникова. В ее зоне ответственности - контроль за подготовкой воздушных судов к вылету, обеспечение суточного плана полетов, организация информационно-справочной работы. Словом, оценить все риски, правильно рассчитать, как в задаче по математике, действия, чтобы работа аэропорта не встала. В свое время она мечтала стать стюардессой, но судьба дала должность на земле. 17 мая исполнилось семь лет, как она в этой профессии.

«В обновленном аэропорту мне нравится абсолютно все. Чтобы было раньше и что сейчас – небо и земля. Стало много места для пассажиров, больше стоек регистрации», - рассказывает Ирина.

К слову, праздник для нее получился двойной, ведь ее муж работает начальником смены на АНОФ-2, так что в семье отмечали и вручение награды Ирине, и День химика.

Ирина Крупенникова была в числе тех, кого наградили в торжественный день.

Если с самим аэровокзальным комплексом работы завершены, то по другим элементам – на низком старте. В планах – обновить взлетно-посадочную полосу и перрон. Это позволит «Хибинам» принимать более вместительные самолеты, и они к этому готовы.

Сейчас пропускная способность аэропорта – 300 пассажиров в час, что в 2,5 раза больше, чем до реконструкции. Гостей здесь становится все больше: если до начала работ в 2022 году пассажиропоток составлял почти 150 тысяч человек, то в прошлом году уже почти 198 тысяч. И в будущем показатель может вырасти, ведь курорт «Большой Вудъявр» входит в топ-5 лучших в России, и его турпоток растет год от года. Так, за сезон 2025-2026 его посетило свыше 470 тысяч гостей, что на 5% больше, чем в предыдущем сезоне.

Также на количество гостей влияет география полетов. Сейчас «Хибины» принимают рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга таких компаний, как «Аэрофлот», «Россия», «Сибирь» (S7 Airlines), «Азимут». В ближайшее время планируется возобновление рейсов в Калининград на субсидируемой основе. Также совместно с авиакомпаниями продолжается проработка новых маршрутов. В числе перспективных направлений — регулярные рейсы в Казань, Нижний Новгород и Череповец.

Аэропорт "Хибины" стал современнее и удобнее.

ЦИТАТА

Александр ГИЛЬГЕНБЕРГ, генеральный директор ПАО «ФосАгро»:

«Аэропорт «Хибины» - необходимый элемент туристической инфраструктуры. Обновленный аэровокзальный комплекс - значительная, но не единственная часть наших инвестиций в развитие кластера. И важно, что эту работу поддерживает и правительство Мурманской области, и местные жители, которые тоже вкладываются в регион».

