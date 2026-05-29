«Кадровый голод - главная боль бизнеса». В Мурманске провели необычную ярмарку вакансий

Работодателям нужны самые разные специалисты - от инженеров и медиков до монтажников и докеров.

В Мурманске 27 мая прошел день кадрового нетворкинга «Карьера. Мурманск. Регион». Формат получился не совсем похожим на привычные ярмарки вакансий: работодатели, кадровики, предприниматели и соискатели общались практически без формальностей. Кто-то искал сотрудников, другие - работу, а некоторые просто хотели понять, какие специалисты сегодня востребованы.

На одной площадке объединили ярмарку вакансий, деловые игры, тренинги, практикумы и дискуссии с представителями бизнеса и власти.

Для гостей устроили деловую игру «Собеседка», где можно было потренироваться проходить интервью, интерактив «Дженга: Собеседование на высоте», HR-игры для кадровиков и даже практикум по созданию резюме с помощью нейросетей. Все это - часть подготовки к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства, который пройдет 26 июня.

Служба занятости делает ставку не только на поиск вакансий, но и на переобучение людей под востребованные профессии.

И. о. министра труда и социального развития Мурманской области Игорь Шипилов отметил, что подобные мероприятия помогают работодателям и соискателям быстрее найти друг друга.

«Мы проводим одно из значимых мероприятий в этом году, выходим в публичное пространство, где работодатели могут встретиться со своими потенциальными работниками, молодежью. Если говорить о службе занятости в целом, то мы отмечаем, что у нас есть определенный положительный результат - наша служба занятости отмечена в числе лидирующих в РФ в части внедрения принципов клиентоцентричности. В Мурманской области насчитывается 14 кадровых центров со своими карьерными консультантами. Из них девять входят в сотню лучших кадровых центров России», - говорит Игорь Шипилов.

Сегодня работодателям нужны самые разные специалисты - от инженеров и медиков до монтажников и докеров. Об этом говорила директор кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова. Сейчас служба занятости делает ставку не только на поиск вакансий, но и на переобучение людей под востребованные профессии.

На одной площадке объединили ярмарку вакансий, деловые игры, тренинги, практикумы и дискуссии.

«Для работодателей мы внедряем сервисы, которые позволяют более точечно и тщательно подобрать кандидата и сформировать кадровый резерв. А в формате кадрового нетворкинга предлагаем HR-дженгу по поиску работников, прохождения собеседования. Для молодежи есть отдельное пространство для составления резюме при помощи нейросетей», - рассказала Юлия Рябинова.

Предприниматели признаются: сегодня дефицит кадров - одна из главных проблем бизнеса. Особенно сложно найти сотрудников с опытом.

Председатель мурманского отделения «Опоры России», руководитель компании «Фасад и интерьер» Константин Котловский считает, что такие встречи помогают выстраивать нормальный диалог между бизнесом, системой образования и службой занятости.

Предприниматели признаются: сегодня дефицит кадров - одна из главных проблем бизнеса.

«Это мероприятие положит начало длинной цепочке взаимодействия между органами службы занятости и предпринимателями. Благодаря такой кооперации мы можем решить эту проблему. Нам, прежде всего, не хватает опыта у новых сотрудников, поэтому взаимодействуем, в том числе, с образовательными учреждениями и обсуждаем, как лучше выстроить образовательный процесс, чтобы студенты выходили готовыми к работе. Нам нужны дизайнеры, менеджеры, монтажники. Сейчас наблюдается отрицательная динамика в трудоустройстве, нехватка кадров - главная боль предпринимателя», - отметил Константин Котловский.

На ярмарке вакансий компании рассказывали не только о требованиях к кандидатам, но и о том, что они готовы предложить сотрудникам. Так, в компании «Окраина» сейчас открыты вакансии на нескольких производствах. На заводах сырокопченых, варено-копченых колбас, полуфабрикатов требуются резчики мяса, грузчики, операторы упаковочно-фасовочной машины, формовщики колбасных изделий, подсобные рабочие, укладчики-упаковщики.

«Последние работники нужны постоянно, мы всегда готовы предоставить молодым ребятам, студентам работу на лето, - рассказала нам менеджер по персоналу «Окраины» Екатерина Гришина. - Сотрудникам предоставляем полный соцпакет и ДМС, а иностранцам оплачиваем патент. Есть льготные обеды, корпоративный транспорт. Также стабильно ежегодно повышаем зарплаты».

Для посетителей провели практикум по созданию резюме с помощью нейросетей.

О нехватке сотрудников говорили и представители кондитерской фабрики «Юность». Летом проблема становится еще заметнее, когда многие уходят в отпуска, а объем работы остается прежним.

«Нам нужны повара, пекари, кондитеры, упаковщики. Мы предлагаем хорошую зарплату, отдельно оплачиваются ночные смены, бесплатное питание и проезд», - рассказала менеджер по подбору персонала «Юности» Анна Иванова.

Но на площадке говорили не только о трудоустройстве. Представители Банка России напомнили, что финансовая грамотность работников сегодня тоже важна, особенно когда мошенники активно используют тему подработок, выплат и «легких» денег.

Главная задача таких мероприятий - не просто закрыть вакансии здесь и сейчас, а сделать рынок труда более живым и открытым. Чтобы работодатели могли напрямую поговорить с людьми, а соискатели увидели реальные возможности, которые сегодня есть в регионе.