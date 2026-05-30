Не разрушали, а меняли. Как поморы преобразили природу Кольского полуострова

Особое внимание ученые уделили тоням - местам, где поморы вели промысел.

Северные луга, яркие заросли иван-чая и маленькие поморские села, затерянные на берегу Белого моря… Сегодня Терский берег кажется почти нетронутым, но на самом деле его облик формировался веками и не без участия человека. Почему это место сегодня выглядит именно таким, каким его привыкли видеть жители и туристы? И какую роль в этом сыграли поморы, начавшие осваивать русскую Арктику больше тысячи лет назад? Об этом рассказал научный сотрудник ПАБСИ КНЦ РАН Михаил Кожин.

Поморы - русские первопроходцы, начавшие осваивать Кольский полуостров еще в X-XII веках. Сначала они создавали небольшие поселения и рыболовецкие становища, а к началу XX века почти весь Терский берег был усыпан маленькими поморскими селами и тонями (своего рода хозяйственными дворами).

Чтобы понять, как поморы повлияли на местную растительность, ученые отправились в большую экспедицию по Терскому берегу. Работали сразу три отряда, которые обследовали Порью Губу и Кашкаранцы, Кузреку и Чаваньгу, а также Сосновку. До самых труднодоступных мест исследователям приходилось добираться на вездеходах, моторных лодках и даже вертолете.

За время своего большого пути специалисты сделали около четырех тысяч наблюдений местонахождений сосудистых растений, собрали более тысячи гербарных образцов и опросили местных жителей об использовании растений.

Особое внимание ученые уделили тоням - местам, где поморы занимались промыслом и хозяйством. Здесь ловили семгу и сельдь, добывали морского зверя, выпаривали соль, строили суда. Обычно на тоне жили сезонно, но некоторые поселения были круглогодичными. Всего исследователи нашли 103 тоневых участка.

Во время обследования пяти поморских сел: Порьей Губы (сейчас заброшена), Кузреки, Кашкаранцев, Чаваньги и Сосновки, а также 98 тоневых участков, ученые обнаружили 420 видов сосудистых растений.

Пять из них оказались новыми для Мурманской области. Среди них - полевица Корчагина (Agrostis korczaginii) и вейник Мейнсгаузена (Calamagrostis meinshousenii), которые относятся к местным видам. Также ученые нашли чужеродные растения: вербейник точечный (Lysimachia punctata), мяту тонкую (Mentha gracilis) и череду лучистую (Bidens radiata), распространяющуюся через штормовые выбросы Белого моря.

В старых поморских поселениях исследователи обнаружили и растения, численность которых сегодня сокращается из-за того, что землю люди стали использовать по-другому. Например, бутень Прескотта, крапиву жгучую и незабудку мелкоцветковую.

Многие привычные сегодня растения когда-то попали на Кольский полуостров именно вместе с поморами.

- В XIX веке использовалось много навоза, куриного помета для удобрения огородов, тогда и сорняки были другие. Бутень Прескотта проник на Кольский полуостров из Архангельской или Вологодской областей, распространился по Беломорскому побережью, а затем попал в Финляндию. Все благодаря поморскому переносу, - рассказал Михаил Кожин.

Как отмечают ученые, флора мест, где поморы вели хозяйство, отличается большим количеством травянистых растений. Значительную роль здесь играют местные виды, например, иван-чай и овсяница овечья.

При этом количество чужеродных растений сильно зависит от истории конкретной тони. Больше всего таких видов нашли на Чаваньгских тонях. Это объясняется тем, что они долго использовались людьми: здесь были сенокосы и держали лошадей для перевозки грузов. А вот Сосновские и Кашкаранские тони оказались беднее чужеродными растениями, многие из них давно заброшены и раньше почти не использовались для сенокоса.

Многие привычные сегодня растения когда-то попали на Кольский полуостров именно вместе с поморами. Среди них - пырей ползучий, льнянка обыкновенная, чертополох курчавый, пижма обыкновенная, пикульник двунадрезанный, купырь лесной, марь белая, клевер ползучий и крапива двудомная.

Еще в XIX веке такие растения встречались только в поморских поселениях и считались редкими находками. Сейчас же они стали массовыми видами на Терском берегу, особенно там, где до сих пор ведется традиционное хозяйство. Более того, ученые считают, что присутствие этих растений повышает хозяйственную ценность природных угодий.

При этом исследователи подчеркивают: несмотря на многовековое освоение Терского берега, поморы не разрушали природу. В районах нынешнего и бывшего хозяйствования специалисты обнаружили 18 видов растений из Красной книги Мурманской области и три вида из Красной книги России. Кроме того, там же ученые нашли второе в мире местонахождение солнцецвета арктического.

По словам исследователей, традиционное поморское хозяйство действительно меняло северную природу, но делало это бережно.

- Многовековой поморский промысел на Терском берегу сформировал особый облик растительного покрова, для которого характерно обилие разнообразных лугов и луговых растений, свойственных более южным территориям. Поморы преобразовывали экосистемы Севера, не разрушая их, о чем свидетельствуют сохранившиеся местонахождения редких и уязвимых видов растений, - подытожил лектор.

