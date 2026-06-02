Джаз – это не что, а как!

Концерт с Ванессой Рубин и трио Арка Овруцкого. Фото: Наталья Шарай

Так сложно объяснить, в чем же все-таки состоит секрет жизнестойкости этой неакадемической музыки, в которой соединились ритмы Африки, индивидуальность и свобода выражения. И, чем больше говоришь о джазе, тем он становится более недосягаемым для понимания. И все же!

Существует ли понятие идеального джаза, можно ли создать уникальное пространство для исполнения этого бездонного музыкального жанра? Вероятно, атмосфера любого джазового концерта познается слушателем здесь и сейчас: с помощью импровизации, с одной стороны, и четкой технической задачи, которую ставят перед собой музыканты, с другой. Чувство и разум, страсть и сдержанность, напряженность и свобода, конфликтность и союз музыкальных гармоний - эти стихии и определяют джаз!

27 мая в рамках фестиваля «Онего – Классик» на сцене Карельской филармонии звучал джаз! Американская певица Ванесса Рубин,

трио Арк Овруцкий (контрабас), Владимир Нестеренко (фортепиано) и Андрей Исаков (ударные) зажгли сердца слушателей, поделившись

уникальной энергетикой, джазовыми тягучими ритмами, свободолюбивыми мелодиями и вариациями.

Скэт (инструментальный язык – прим.ред)) вокалистки напоминал обволакивающую дымку или шлейф платья из натуральной атласно-шелковой материи - тонко, прозрачно, но невероятно красиво, прочно и незыблемо. Такой вот парадокс! Инструменты музыкантов сделали историю более объемной и непредсказуемой, гармонично создав откровенный живой диалог с виртуозным голосом вокалистки.

Ванесса Рубин исполнила композиции золотой эпохи джаза, легко, непринужденно, с умиротворением и спокойствием женского поп-вокала. Это направление определяется таким термином как «мiddle of the road» - вокал без агрессивных и экзальтических интонаций - сдержанный, стильный, уютный. Таким он и стал в исполнении вокалистки Ванессы Рубин. Создалось впечатление, будто музыканты не только поют и играют джаз, а пытаются рассказать человеческие истории о любви, разочарованиях и красоте тех переживаний, которые так легко и непринужденно превращаются посредством голоса и инструментов в звук, песню, импровизацию.

Да, иногда очень полезно говорить о джазе, чтобы объективно оценить это понятие. Джаз – это творение формы, способ выражения непредсказуемых мыслей и эмоций человека. Другими словами, это своеобразный life experience, в котором смешались все самые противоречивые и, казалось бы, конфликтующие эмоции. Но как бы это не банально звучало, джаз - это ежедневный кропотливый труд над техникой исполнения и представлением идеи самого произведения.

29 мая на сцене Карельской филармонии в рамках фестиваля «Онего – Классик» в концертной программе «Зацепин 100» звучали знаменитые хиты легендарного композитора Александра Зацепина, приуроченной к 100-летию композитора. В исполнении солистов Карельской филармонии Александра Картушина, Алины Кардаковой, Натальи Мирошник, Виктории Федоровой, Павла Алдакова и Сергея Чекулаева прозвучали самые любимые хиты, созданные известным автором. Произведения исполнены в сопровождении оркестра « Онего» под руководством дирижера Михаила Тоцкого. Зал подпевал знакомые песни, одаривая исполнителей щедрыми аплодисментами и овациями.

Если продолжать тему джаза, то у Александра Зацепина это музыкальное направление вызывало восторг еще с детства. И можно отметить, что именно джаз, в определенном смысле, повлиял на его почерк. В интервью журналу «Огонёк» в 2011 году Зацепин об этом так: «В основе всего – джаз. Я еще когда в школе учился, сам паял ламповые радиоприемники и слушал джаз по «Би-би-си». У меня был джазовый оркестрик, мы дома репетировали, мама уходила из дома оглохшая. В институтском оркестре я уже добавлял в чужие композиции свои ноты. В пехотном училище в Тюмени командиром моего взвода был Евгений Матвеев, позднее – знаменитый артист и режиссер. Вот мы со старшим лейтенантом Матвеевым участвовали в самодеятельности. Я слушал оркестры Варламова, Цфасмана, Эдди Рознера, они играли настоящий джаз».