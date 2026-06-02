194 дня - на склонах, несмотря на аномалии. В Мурманской области побили рекорд России по длительности горнолыжного сезона

Пока кругом зеленели деревья и распускались цветы, Хибины продолжали радовать лыжников заснеженными склонами. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пока кругом зеленели деревья и распускались цветы, Хибины продолжали радовать лыжников заснеженными склонами. Только к самому лету в Мурманской области завершился горнолыжный сезон: последним его закрыли на «Большом Вудъявре», побив общероссийский рекорд по продолжительности катаний.

«Этот горнолыжный сезон стал самым длинным сезоном в России и настоящим историческим рекордом для нашего региона. «Большой Вудъявр» проработал 194 дня - с 19 ноября до 31 мая. За это время склоны приняли почти полмиллиона гостей, которые совершили около 4 миллионов подъемов. Хибины заслуженно подтвердили статус одного из главных горнолыжных курортов страны», - отметил губернатор Андрей Чибис.

Хибинский курорт поделился и другими большими цифрами. Так, на склоны распылили 255 тысяч кубометров искусственного снега, который очень пригодился во время аномальной весенней оттепели (непогода могла сорвать главную гонку в гору финала Кубка России по лыжам, но все обошлось).

Самыми опытными горнолыжниками стали 86-летние жители Кировско-Апатитского района. А самому младшему покорителю гор в этом сезоне было всего лишь 2,5 года.

Покороче, но тоже довольно продолжительным, выдался горнолыжный сезон на «Кукисвумчорре» в тех же Хибинах. Там катались до 11 мая, после чего свои коррективы внесла теплая погода.

На горнолыжном комплексе «Лапарк» в Мончегорске сезон катаний продлился до 5 мая. На «Салме» в Полярных Зорях катались до 8 мая. А в Мурманске трассы «Норд Стар» закрыли еще под конец марта из-за сильной оттепели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru