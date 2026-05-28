Уничтожил восемь огневых точек. Участник СВО из Мурманской области стал первым в России полным кавалером Георгиевского креста

За мужество и героизм, проявленные во время спецоперации, северянин уже был награжден медалью «За боевые отличия», а также Георгиевскими крестами IV, III и II степеней.

Президент России Владимир Путин вручил Георгиевский крест I степени участнику специальной военной операции Евгению Рочеву. Военнослужащий 71-й гвардейской Печенгской ордена Кутузова мотострелковой дивизии стал одним из первых полных кавалеров Георгиевского креста в современной истории России.

Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Кремле. Владимир Путин отдельно отметил значение этого события, подчеркнув, что награда в таком статусе вручается впервые после восстановления Георгиевского креста в современной России.

Владимир Путин отдельно отметил значение этого события, подчеркнув, что награда в таком статусе вручается впервые после восстановления Георгиевского креста в современной России.

«Знак отличия - Георгиевский крест первой степени - вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву, - отметил президент. - Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды».

Евгений Рочев после окончания школы получил профессию автомеханика и прошел срочную службу. Позже он выучился на сварщика, однако решил связать свою жизнь с армией и подписал контракт. Службу проходил в Ленинградской области, а перед отправкой в зону СВО - в Мурманской области.

За мужество и героизм, проявленные во время спецоперации, северянин уже был награжден медалью «За боевые отличия», а также Георгиевскими крестами IV, III и II степеней.

Георгиевский крест - одна из самых известных воинских наград России.

Особо отмечен один из боевых эпизодов 2023 года. Тогда Евгений Рочев уничтожил восемь огневых точек противника и два минометных расчета. Благодаря этому штурмовые подразделения смогли продвинуться вперед и выполнить поставленные задачи.

Георгиевский крест - одна из самых известных воинских наград России. В Российской империи его вручали за личную храбрость и подвиги на поле боя. В советское время награда получила переосмысление в виде ордена Славы, а в современной России Георгиевский крест был восстановлен в 1992 году.

У награды четыре степени, которые присваиваются последовательно, от младшей к старшей. Получение всех четырех степеней считается особым знаком воинской доблести и личного мужества.

