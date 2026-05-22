«Столько денег я никогда в руках не держал». В Полярных Зорях два мальчика нашли на улице 350 тысяч рублей и вернули их хозяину

За активную гражданскую позицию, честность и неравнодушие ребятам вручили благодарственные письма. Фото: УМВД по Мурманской области

На днях в атомном городе Мурманской области с самой северной в Европе АЭС - Полярных Зорях - чествовали двух мальчишек, чей поступок стал примером честности и ответственности. Девятилетние Роман Тимонин и Егор Глов получили благодарственные письма и памятные подарки за то, что передали в полицию найденный пакет с 350 тысячами рублей.

Эта история произошла 13 марта. Возвращаясь домой, друзья заметили на проезжей части между жилыми домами подозрительно чистый и красивый полиэтиленовый пакет. Любопытство взяло верх: мальчики заглянули внутрь, их глаза округлились. Оказалось, они нашли конверт с внушительной стопкой наличных.

Даже для взрослых такая находка стала бы настоящим испытанием. Но школьники решили поступить так, как их учили родители - по совести.

«Я не знаю, почему поднял пакет, - вспоминает Рома. - Когда мы увидели деньги, я растерялся. Это были пятитысячные купюры, столько денег я никогда раньше не держал в руках. Рядом никого не было, и мы не знали, что делать. Но я вспомнил слова родителей: что у каждой вещи есть хозяин, и в трудной ситуации нужно звонить им».

Первым связаться с родителями предложил Егор.

«Я сначала решила, что они нашли небольшую сумму, но сын признался, что денег - много. Я была на работе, поэтому сказала им позвонить маме Ромы и идти с находкой в полицию», - рассказала «КП-Мурманск» мама Егора Екатерина Ильина.

Мама Романа тоже не сразу поверила словам сына. Женщина решила, что дети шутят, но, увидев пакет собственными глазами, поняла: все серьезно. Внутри действительно лежал конверт с 350 тысячами рублей. Чтобы быстрее разобраться в ситуации, она позвонила мужу - начальнику Госавтоинспекции Полярных Зорь Михаилу Тимонину.

«Жена звонит и говорит: «Сын нашел пакет с деньгами». Она даже сначала не поверила, что купюры настоящие, приняв их за «билеты банка приколов». В пакете лежал договор на открытие счета - с ФИО и данными паспорта. Я вышел на дежурного в полиции, и он связался с хозяином денег. Тот как раз был на подходе в отделение», - рассказал нам отец Романа.

Сами ребята с энтузиазмом поддержали идею пойти с пакетом в полицию и даже были готовы лично отнести находку в дежурную часть. Когда мать Ромы переступила порог территориального ОВД, в дежурной части уже находился законный владелец денег, который подавал заявление о пропаже. Благодаря оперативности и честности мальчиков вся сумма до копейки вернулась хозяину.

Для Ромы примером являются его родные, которые всегда стояли на страже порядка. Отец служит в полиции и выполнял задачи в зоне СВО, мать 16 лет была следователем, а сейчас работает ведущим дознавателем в службе судебных приставов. По словам Михаила Тимонина, разговоры о честности и уважении к чужому труду в семье ведутся постоянно.

«У Ромы есть своя банковская карточка, иногда он ее теряет. При этом, обнаруживая карту, выяснялось, что ею ни разу никто не расплачивался. Люди всегда честно сообщают о находке. И мы говорим ребенку об этом: люди поступают правильно, хотя могли бы выкинуть твою карточку или деньги похитить. Поэтому и он должен поступать по совести и благодарить людей, если они по-доброму к тебе относятся. А если нашел чужие вещи, то обязательно нужно попытаться вернуть. За каждый хороший поступок тебе воздастся», - считает отец мальчика.

Кстати, в тот же день, когда мальчики нашли деньги, Екатерина по пути на работу увидела на земле золотую сережку. Оказалось, что она принадлежит ее коллеге.

Отец Ромы признался, что после этой истории сын чуть не светится от счастья:

«Ему приятно, что его отметили. Рому и его друга все поддерживают, говорят, что они сделали правильный выбор, - и деньги не потратили, и родителям сказали сразу. Вроде мелочи, но в перспективе из этого складывается отношение детей к жизни, к людям».

Торжественная церемония награждения прошла в мэрии Полярных Зорь. За активную гражданскую позицию, честность и неравнодушие ребят лично поблагодарили врио начальника МО МВД России «Полярнозоринский» подполковник полиции Александр Королев и глава администрации города Максим Ченгаев.

На церемонии присутствовали также инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Наталья Реут и родители мальчиков, которые по праву могут гордиться своими сыновьями. Роману и Егору вручили благодарственные письма и подарки от руководства полиции и муниципалитета.

«Этот поступок - не просто случайная удача для владельца денег, а осознанный шаг, демонстрирующий внутреннюю культуру и правильные нравственные ориентиры, - отметил подполковник полиции Александр Королев. - На таких примерах мы видим, что подрастающее поколение выбирает путь порядочности и закона».

История двух девятилетних друзей еще раз напомнила простую истину: честность не зависит от возраста. Иногда самый правильный выбор делают именно дети, чем подают пример взрослым.

КСТАТИ

Несмотря на то, что дети совершили благородный поступок, находка могла представлять для них серьезную опасность - там могла быть взрывчатка. Напомним: трагичный случай произошел в ноябре 2025 года в Красногорске, когда в руках школьника взорвалась замаскированная бомба. Мальчик подобрал валявшуюся на земле 10-рублевую купюру и лишился двух пальцев. Родителям стоит поговорить с детьми, чтобы они не поднимали с земли подозрительные вещи или деньги.

