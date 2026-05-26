Прервал рыбалку, оставил загадочные конверты и уехал. Бывший главврач Котласской ЦГБ рассказал, почему отправился в зону СВО

Свое решение врач объяснил не только профессиональным долгом, но и личными обстоятельствами. Фото: Личный архив

Бывший главный врач Котласской центральной городской больницы Хизри Ильясов отправился в зону специальной военной операции. Там он будет руководить добровольческим медицинским отрядом и заниматься организацией помощи российским военнослужащим.

О своем решении врач сообщил на личной странице в социальных сетях. По словам Ильясова, он сознательно выбрал путь службы там, где сейчас особенно нужны специалисты-медики.

«Я убыл туда, где в данный момент стране нужны мужчины и врачи. Для меня честь быть в едином строю с теми, кто защищает Родину. Это осознанное решение и мой долг перед страной. Ничего более добавить не могу. Дорогие друзья, коллеги, родные. Всем спасибо за поддержку и переживание. Я очень ценю», - написал врач.

После ухода с должности главврача Ильясов был в отпуске. За это время он успел побывать в Санкт-Петербурге и Хабаровске, где занимался любимым хобби - рыбалкой. Однако отдых продлился недолго: медик признался, что решил прервать отпуск и отправиться туда, где сегодня ведутся боевые действия.

Свое решение врач объяснил не только профессиональным долгом, но и личными обстоятельствами. По словам Ильясова, защита Родины - обязанность каждого мужчины. Пока он возглавлял Котласскую ЦГБ, вместе с коллективом больницы регулярно помогал участникам СВО. В их числе в 2024 году тяжелое ранение получил его родной брат - офицер российской армии.

«Работа главврачом требует постоянного присутствия на рабочем месте и в отпуске тоже, поэтому никак не мог, кроме помощи, что-то еще сделать. К счастью, удалось завершить много проектов, запустить детскую поликлинику, открыть новые отделения и привести свою работу к определенной логической черте», - отметил Ильясов.

Перед уходом он поблагодарил коллектив учреждения и попросил поддержать своего преемника - Андрея Руснака, которому передано руководство больницей. К слову, в качестве прощального жеста новому руководителю Котласской ЦГБ медик оставил бутылку водки и три конверта. Такой подарок он объяснил старой военно-медицинской традицией.

Хизри Ильясов руководил в Архангельской области тремя медучреждениями. Помимо Котласской центральной городской больницы, в его ведении находились Верхнетоемская и Коношская районные больницы. До переезда в Архангельскую область он работал военным врачом, возглавлял военный госпиталь и принимал участие в боевых действиях в Сирии. В Поморье Хизри Ильясов приехал в 2022 году и вскоре стал одним из заметных руководителей регионального здравоохранения.

