«Крест не сниму и никому не отдам!» В Мурманске открыли памятник святителю Луке Крымскому

Личность святителя Луки уникальна тем, что в его судьбе удивительным образом соединились вера, наука и служение людям.

25 мая у Духовного реабилитационно-спортивного центра при храме Спаса-на-Водах в Мурманске было особенно многолюдно. Здесь собрались священнослужители, сестры милосердия, прихожане и жители Мурманска, чтобы торжественно открыть памятник святителю Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому) - архиепископу Русской православной церкви, выдающемуся хирургу, ученому и профессору медицины.

Открытие монумента прошло в рамках проекта «Аллея российской славы». Установили его в год 65-летия со дня блаженной кончины святителя и 30-летия со дня обретения его святых мощей.

Освятил монумент митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Он подчеркнул, что появление памятника особо важно не только для православных верующих, но и для всего региона. По его словам, святитель Лука стал одним из тех людей, кто помог заново выстроить связь между церковью и обществом после десятилетий гонений на веру.

«Когда Церковь Христова возвращалась из периода гонений, необходимо было призвать особых святых людей, которые бы проложили мостки к обществу, отлученному от Церкви, когда встал вопрос, как нам возродить наши армию и флот. И мы обратились к святым Александру Невскому, Дмитрию Донскому, к непобедимому адмиралу Феодору Ушакову. И теперь церковь, армия и флот неотделимы. И то же самое нужно нам было пройти с врачебным сообществом, с людьми, которые занимаются сугубо телом, и про души у них ничего в учебниках не написано. Вот здесь и понадобился удивительный человек, святитель, который, являясь архиереем Русской православной церкви, пережил немало гонений и при этом стал выдающимся хирургом с мировым именем», - отметил митрополит.

В церемонии также принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который поблагодарил всех причастных к установке мемориала. Место для памятника выбрано неслучайно: он появился рядом с первым в России Духовным реабилитационно-спортивным центром, который помогает участникам СВО и ветеранам боевых действий восстанавливаться после тяжелых испытаний.

«Сегодня врачи на линии боевого соприкосновения и во всех регионах страны выхаживают, спасают, лечат наших бойцов. И военнослужащие проходят реабилитацию, в том числе, в нашем центре. Установка этого мемориала - это дань уважения памяти человека, чья духовная сила и великий профессионализм являются примером для тех, кто спасает наших героев», - подчеркнул губернатор.

Личность святителя Луки уникальна тем, что в его судьбе удивительным образом соединились вера, наука и служение людям. Будущий святой получил признание в медицинском мире еще до революции: он активно общался с ведущими врачами своего времени, интересовался новейшими разработками в области рентгенологии и анестезиологии и мог бы построить успешную карьеру за пределами страны. Однако выбрал другой путь.

«Он мог бы уехать из советской России, но остался, - говорит Павел Астахов, общественный православный деятель и один из главных инициаторов установки памятника. - 20 лет гонений, три ссылки, тюрьмы, этапы, но он никогда не отказывался ни от своих принципов, ни от своей веры. Ему говорили: «Снимите черную рясу, что у вас под белым халатом». А он говорил, что скорее халат снимет. «Ну, снимите крест!». Он отвечал: «Крест не сниму и никому не отдам!».

Судьба святителя Луки действительно стала примером стойкости. Несмотря на репрессии, ссылки и постоянное давление со стороны властей, он продолжал заниматься медициной и помогать людям. После Великой Отечественной войны его научный труд «Очерки гнойной хирургии» был удостоен Сталинской премии первой степени. За работу в госпиталях в военные годы врач получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Святитель Лука ушел из жизни в 1961 году и был похоронен в Симферополе. Спустя десятилетия его подвиг получил церковное признание - в 2000 году Русская православная церковь канонизировала его как священноисповедника.

«Он спас очень много жизней, делал тысячу операций в год. Я недавно беседовал с нашим великим доктором Лео Бокерия, и он сказал, что сегодня, в современных условиях, наши врачи проводят по 500-600 операций. Он был великим тружеником, и за это мы его любим и чтим», - отметил Павел Астахов.

Ровно 30 лет назад, 25 мая 1996 года, в Симферополе состоялось перенесение мощей Луки Крымского в Свято-Троицкий собор. Это событие стало знаковым для всего Крыма и тысяч верующих. Также в этом году исполняется 65 лет со дня упокоения святителя, а в следующем - будет 150 лет со дня его рождения.

СПРАВКА «КП»

Кто такой святитель Лука

Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился 27 апреля 1877 года в Керчи в многодетной семье. Его отец был католиком и работал аптекарем, а мать исповедовала православие и воспитала сына в христианских традициях.

Детство и юность будущего святого прошли в Киеве, куда семья переехала в 1889 году. Здесь Валентин окончил гимназию и художественную школу. Долгое время он мечтал стать художником и даже собирался поступать в Академию художеств в Санкт-Петербурге, однако все же выбрал медицину.

В 1898 году Войно-Ясенецкий поступил на медицинский факультет Киевского университета, который успешно окончил в 1903 году. Вместо перспективной карьеры в столице он предпочел работу земского врача, считая своим долгом помогать простым людям.

Во время Русско-японской войны молодой хирург отправился на Дальний Восток в составе отряда Красного Креста. Там он возглавил хирургическое отделение госпиталя в Чите, получил огромный практический опыт и познакомился с будущей супругой Анной Ланской, сестрой милосердия. В браке у них родились четверо детей.

В последующие годы Валентин Феликсович работал в различных больницах России, занимался научной деятельностью и в 1916 году успешно защитил докторскую диссертацию.

После революции Войно-Ясенецкий жил и работал в Ташкенте, совмещая врачебную практику, преподавание и активное участие в церковной жизни. В 1919 году он пережил тяжелую утрату - от туберкулеза скончалась его жена. Через два года Валентин Феликсович был рукоположен в священники, а в 1923 году принял монашеский постриг с именем Лука в честь апостола и евангелиста Луки - врача по профессии.

За верность православной церкви святитель Лука неоднократно подвергался преследованиям советской власти. Его несколько раз арестовывали, допрашивали и отправляли в ссылки в Сибирь и на Север. Несмотря на тяжелые условия, он не прекращал ни пастырского служения, ни врачебной деятельности. Даже находясь в ссылке, святитель оперировал больных и спасал человеческие жизни. В годы Великой Отечественной войны он руководил лечением раненых в госпиталях Красноярска и внес значительный вклад в развитие военно-полевой хирургии. За свои научные труды в 1946 году был удостоен Сталинской премии.

В том же году святитель Лука был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. К 1958 году он полностью ослеп из-за болезни глаз, однако потеря зрения не сломила его дух. Архипастырь продолжал участвовать в богослужениях, наставлять верующих и оставаться духовным авторитетом для тысяч людей. Святитель Лука умер 11 июня 1961 года в Симферополе.

