Нить времен: от века XV к веку XX

Концерт в Карельской филармонии, фестиваль «Онего -Классик». Фото: Наталья Шарай

В концерте представлено несколько произведений: Концерт для скрипки и гобоя с оркестром И.С. Баха, Симфонию № 3 К.Ф.И. Баха, Концерт в старинном стиле для скрипки с оркестром, сюиту «Триптих Боттичелли» О. Респиги, а также легендарную Симфонию № 1 Д. Шостаковича. Солисты: Анастасия Терехова (скрипка, Петрозаводск), Иван Максимов (гобой, Петрозаводск).

Живопись и музыка взаимосвязаны. Два действия – «я вижу и слушаю» –создают неповторимое восприятие произведений. Итальянский композитор Отторино Респиги создал сюиту «Триптих Боттичелли», вдохновившись полотнами художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли: «Весна», «Поклонение волхвов» и «Рождение Венеры». Респиги и его супруга певица Эльза Оливьери-Санджакомо вдохновились шедеврами Боттичелли в 1927 году, посетив галерею Уффици во Флоренции. Именно тогда Респиги решил превратить собственное восприятие визуальных образов в музыку.

«Триптих Боттичелли» по праву считается шедевром оркестровки, которая отличается красочностью, поэтичностью и полнотой чувств. Сам Респиги признавался: «Оркестровка – это искусство рисовать звуком... Я всегда стремился принести дух и величие Италии в свою музыку».

Действительно, сюита невероятна музыкальна, грациозна и элегантна. Наверняка, слушатели смогли с легкостью визуализировать музыку в цвет. Да и сам Респиги был бы польщен таким комплиментом и уровнем восприятия его колористической римской трилогии.

В первой сюите «Весна» простые пасторальные мелодии гармонично сочетаются с джазовым ритмом, создающим жизнерадостную атмосферу торжества жизни и любви к миру. В этой музыкальной картине Весна прославляется, как мифологический образ, рожденный эпохой античного искусства.

Вторая часть более мелодична – музыка здесь тесно связана с образами природы, создавая атмосферу рождественского таинства в знаменитом библейском сюжете – прибытия волхвов с дарами.

Третья часть – «Рождение Венеры» – ассоциируется с импрессионистским полотном, которое ярко и объемно восхваляет поэтичность и возвышенность живописи Боттичелли, являясь связующей нитью между шедеврами художника эпохи Ренессанса XV века и композиторским мастерством Респиги эпохи XX века.