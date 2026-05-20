Пешком по Севморпути не получится. Какие суда нужны для освоения водных артерий Арктики

Омываемую двумя морями Мурманскую область трудно представить без освоения водных артерий. Тем более, что развитие не просто Северного морского пути, а Трансарктического транспортного коридора, в который он входит, стало национальной задачей. Но есть важный вопрос: хватит ли нам судов?

Чем будем ловить?

Речь обо всех их видах - от гражданских до военных, рыбных и атомных. На последнем заседании рыбохозяйственного совета при правительстве Мурманской области обсудили, что важно не допустить запрета на заход в морские порты рыболовным судам старше 40 лет, так как это - нормальный срок их службы. Ранее тему поднимали на заседании Росрыболовства с участием вице-премьера правительства Дмитрия Патрушева, и инициатива региона находится на рассмотрении в федеральных ведомствах.

Увы - то, что флот рыболовных компаний устарел, не секрет. 10 лет назад средний возраст судов мурманского промыслового флота составлял 28 лет. В 2017 году в Союзе рыбопромышленников Севера привели нерадующую статистику: у предприятий Кольского Заполярья 99 судов из 230 подошли к возрасту списания (более 30 лет).

Свои суда строят и компании, выигравшие инвестквоты на вылов камчатского краба в Северном рыбопромышленном бассейне. Это входит в обязательства освоения данных квот. Так, в марте этого года на Окской судоверфи в Навашино Нижегородской области состоялась торжественная церемония спуска на воду краболова ГК «Русский Краб», который придет на промысел в Баренцево море. «Капитан Житников» – это восьмой из краболовов, которые строятся на российских верфях для данной компании.

Ученым тоже надо

Непросто обстоит ситуация и с научным флотом. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев озвучил данные: средний возраст исследовательских судов сейчас – 30 лет. А строят их не так активно как тот же рыболовный флот, хотя процесс идет. Так, на Адмиралтейских верфях ОСК по заказу Росгидромета для проведения научных исследований в Антарктиде и Арктике строят научно-экспедиционное судно «Иван Фролов», которое войдет в состав экспедиционного флота Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) и станет крупнейшим экспедиционным судном в мире: длина составит почти 165 метров, водоизмещение – около 25 000 тонн, дедвейт – около 9 200 тонн. Судно рассчитано на комфортное размещение 240 человек, включая 70 человек экипажа и до 170 ученых и членов авиаотряда.

- Мы последовательно движемся к завершению создания «Ивана Фролова» в 2028 году. Новое судно откроет для российских полярников дополнительные возможности для работы в Арктике и Антарктике, повысит надежность экспедиционного обеспечения и создаст современную базу для многолетних научных исследований, – рассказал директор ААНИИ Александр Макаров.

Ледоколов будет не хватать?

Освоение Трансарктического транспортного коридора невозможно без ледокольного сопровождения. Мурманск не случайно носит звание мировой столицы ледокольного флота: именно этот порт приписки объединяет атомоходы, которым нет равных в мире или даже аналогов. Сейчас атомный ледокольный флот России – это четыре ледокола-«ветерана» («Вайгач», «Таймыр», «Ямал», «50 лет Победы») и четыре новейших судна проекта 22220 («Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия»). С 2026 по 2030 годы на воду поставят еще трех их собратьев: «Чукотку», «Ленинград», «Сталинград», также в 2030-м введут ледокол проекта «Лидер» «Россию» - самый мощный и большой в мире. Но хватит ли этого?

Как отмечают в «Атомфлоте», к 2030 году численность ледокольного флота достигнет пикового показателя в 11 атомных судов, но при этом к 2035 году может сформироваться дефицит в два атомных ледокола, так как из эксплуатации планируют вывести «Вайгач», «Таймыр» и «Ямал».

В марте этого года Объединенная судостроительная корпорация сообщила, что приступает к разработке технического проекта портового ледокола ледового класса Icebreaker 7, предназначенного для поддержки судов в акватории портов и на подходных каналах на трассе Северного морского пути.

Это будет портовый ледокол с усиленным ледовым корпусом с ледокольным форштевнем, что обеспечит высокие ледопроходимость и маневренность для работы в стесненных условиях портов.

- Создание нового портового ледокола – это важный шаг в укреплении технологического суверенитета и логистической независимости нашей страны в Арктическом регионе. Проект, разработанный нашими специалистами, станет основой для строительства серии судов, необходимых для устойчивого обеспечения грузопотоков по Севморпути, – подчеркнул заместитель генерального директора ОСК по инжинирингу Борис Богомолов.

Не хватает нашим водам и специализированного флота, например, для обеспечения безопасности в Арктике. В 2025 году в Мурманск пришли два новых буксирно-спасательных судна — «Тиман» и «Тепсей», но очевидно, что таковых надо больше. Также нужны суда для… обслуживания судов. Сейчас идет строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания проекта 22770 «Владимир Воробьев», который будет выполнять полный комплекс работ по перезарядке ядерных энергетических установок универсальных атомных ледоколов и головного атомного ледокола «Россия».

