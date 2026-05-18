Подтоплены дороги, закрыты мосты. В Мурманской области круглосуточно следят за паводком после сильных дождей

В Мурманской области из-за затяжной оттепели и обильных дождей остается напряженной ситуация с паводком - пик половодья придется на 18-19 мая. Уровень воды на водоемах поднимается, подтапливая частные постройки. О том, как сейчас обстоят дела и какие противопаводковые меры предпринимаются, доложила на оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора Ксения Зинатуллина.

По словам вице-губернатора, паводковый период проходит без критичных сбоев. В том числе в Терском округе, где, несмотря на прогнозируемые риски из-за заторов на реке Варзуге, подтопления нет.

Самым чувствительным местом оказалась река Кола. За минувшие выходные выпало практически рекордное количество осадков, что повлияло на рост уровня воды в реке. Так, за 16-17 мая в Мурманске после сильных дождей зафиксировали 38,3 мм осадков, а это 103% месячной нормы. В Верхнетуломском - 48 мм или 127% месячной нормы.

По данным Мурманского УГМС, максимальный уровень воды в Коле ожидается в пределах 330–370 сантиметров. К счастью, пока что этот показатель не превышен.

«По состоянию на утро 17 мая уровень воды в Коле был 252 сантиметра и в течение дня вырос на 42 сантиметра. К концу дня уровень воды составил 294 сантиметра. На утро 18 мая он составляет 307 сантиметров», - сообщила замминистра.

Противопаводковые мероприятия активно идут в Кольском округе. В ДНТ «Профснаб», где есть риски подтопления, завезли 120 кубометров песка и 40 кубометров гравийной смеси, которыми укрепили обочины и береговую полосу реки. В ДНТ «Кильдинское» на подтопление влияют грунтовые воды, которые поднимаются параллельно с ростом воды в реке. Туда тоже подвезли мешки и песок. В Кильдинстрое, где в зону подтопления входит детский приют «Берегиня», выставили заграждение из бэгов и мешков с песком.

В СНТ «Родники» проблему создали маленькие ручейки, которые раньше не беспокоили жителей, а теперь превратились чуть ли не в горную реку. В ЕДДС обратилась жительница, сообщив о подтоплении дороги. При обследовании выяснилось, что из небольшого ручья вышла вода, обогнула несколько участков и вновь вошла в русло.

«Дорога подтоплена местами от 10 до 30 сантиметров. Предложенная жителям СНТ «Родники» помощь в доставке и иные меры поддержки не потребовались», - сообщили в мэрии Кольского округа.

На станции Лопарская сигнальной лентой перекрыли пешеходный мост через Колу. В Мурмашах временно закрыты пешеходный мост через Большой Кротов ручей на улице Тягунова и автомобильный мост по улице Мира.

Телефон ЕДДС Кольского округа работает круглосуточно - 8 (82553) 3-20-50. Также доступен мобильный номер 8 (921) 041-20-12.

«Мосты подтоплены, проход по ним невозможен. Доставка в школу детей, проживающих за Большим Кротовым ручьем, организована школьным автобусом», - предупредили в администрации.

В Мурманске постоянно мониторят объем воды в реке Росте. Если 16 мая уровень воды составлял 75 сантиметров, то на следующий день было уже 105 сантиметров. Поднялся также уровень воды на ручье Варничном в районе улицы Траловой, но сейчас он снижается.

Телефон ЕДДС Кольского округа работает круглосуточно - 8 (82553) 3-20-50. Также доступен мобильный номер 8 (921) 041-20-12. В экстренных случаях можно позвонить по номеру 112.

