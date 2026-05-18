Пронзительный диалог с виолончелью

Концерт на сцене Петрозаводской консерватории к 120-летию Дмитрия Шостаковича и 160-летию Василия Калинникова. Фото: Наталья Шарай

В первом отделении был представлен Концерт для виолончели с оркестром № 1 ми-бемоль мажор, опус107, во втором - Симфония № 1 Василия Калинникова. Произведения исполнены Симфоническим оркестром Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, художественный руководитель и дирижер - Алексей Кубышкин.

Концерт для виолончели с оркестром Шостаковича зрителю представил виолончелист, ректор Санкт-Петербургской консерватории, педагог и музыкально-общественный деятель Алексей Николаевич Васильев.

О виолончели

Известен факт о том, что виолончель - это один из тех инструментов, звучание которого более всего напоминает человеческий голос, предоставляя музыканту уникальный язык высказывания.

Несколько лет назад Алексей Васильев выступил на сцене Карельской филармонии с концертом Сен-Санса и в интервью нашему изданию признался: «Я продолжаю совершенствовать свои навыки игры по сей день, получая от этого удовольствие, и есть постоянное желание двигаться дальше. Говорят, что на любом инструменте учатся играть всю жизнь. Это правда. Репертуар для виолончели не слишком обширен. Многие виолончелисты-виртуозы пробуют осваивать скрипичные сочинения, делают сами или используют уже созданные транскрипции на темы из разных опер, симфонических и инструментальных сочинений. Это очень любопытный и сложный выбор. Один из примеров - легендарные скрипичные каприсы Паганини. Но транскрипции не всегда бывают удачны: порой слышишь не сам опус, а то, насколько музыканту тяжело его исполнять с технической точки зрения».

Об учителях

Говоря о своих учителях и наставниках, Алексей Николаевич поделился:

- Я всегда восхищался и восхищаюсь игрой таких мастеров, как Рудин и Герингас. И мне очень повезло с наставниками. Не могу не вспомнить своего любимого учителя, выдающегося музыканта, профессора Анатолия Павловича Никитина, у которого учились практически все виолончелисты Санкт- Петербурга. Он был человеком безмерно преданным своему делу, и строжайшим образом, порой в грубой, но эффективной форме прививал отношение к процессу обучения и будущей профессии. Ценность

жесткого подхода преподавателя понимаешь уже в более зрелом возрасте, когда за плечами работа в оркестре, которая требует высшей формы самоорганизации.

Когда я проходил обучение в Музыкальном училище при Московской консерватории, у меня был опыт работы с ассистенткой знаменитой Наталии Шаховской, Гаяне Мндоян, которая была непревзойденным специалистом в постановке рук. «Виолончель - это не только красиво, но еще и трудно», - часто говорила она.

О концерте

Итак, вернемся к концерту. Симфония № 1 Дмитрия Шостаковича, 120-летие которого музыкальный мир празднует в этом году, сочетает и труд, и красоту. Концерт был создан Шостаковичем в 1959 году. Премьера прошла 4 октября в Ленинграде, в Большом зале филармонии. Солировал Мстислав Ростропович.

«Глубокий тон виолончели, увлекающий, томящий, широкий, мастерски пропетая, идущая от сердца к сердцу речь, поражает необыкновенным благородством экспрессии, речевой выразительностью высказывания, красотой звучания и многообразием инструментальных красок», - так в своей книге «Ростропович» описывает звучание виолончели музыковед, профессор Софья Хентова.

В этом сложнейшем сочинении есть невероятная гармония, которая, казалось бы, не поддается логическому пониманию и восприятию мелодической гармонии в обыденном понимании. Произведение наполнено внутренне неоднородными противоречивыми образами. Мелодия, которую ведет непосредственно виолончель, выражает, с одной стороны, неистовую печаль, экзальтированность от оркестра, с другой - искреннюю попытку вступить с ним в доверительный диалог.

Яростная, агрессивная тема первой части сочинения сменяется на мелодичную теплую, дарящую покой, нежность и принятие жизненных человеческих ценностей в их самом глубочайшем понимании. Третья часть Концерта - это пронзительный монолог виолончели о поиске истины в мире реальном и художественном. Каденция четвертой части пронизана энергичной танцевальностью, волевой попыткой закончить финал произведения на сверхоптимистичной светлой ноте.

Для Дмитрия Шостаковича музыка способна духовно обогащать человека, открывая ему мир мыслей и чувств, даря нечто такое, что в жизни найти практически невозможно.

«Любите и изучайте великое искусство музыки: оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, чище и совершеннее», - писал о музыке композитор.